Blestemul primului loc! După Botoșani, și Dinamo a capotat, menținând Rapidul în fotoliul de lider

UTA a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, la Arad, într-un meci din etapa a 21-a a Superligii de fotbal.

Ambele goluri ale echipei arădene au fost marcate de jucători care au evoluat anterior la Dinamo. Alin Roman a deschis scorul (33), din centrarea lui Marius Coman. Valentin Costache a înscris al doilea gol al echipei UTA (68), din pasa lui Roman, la capătul unui contraatac. După meciul disputat pe o ceață care însă n-a influențat circulația balonului, arădenii au petrecut la vestiare.

După Botoșani vineri, și Dinamo a ratat șansa de a ierna pe prima poziție, ocupată de Rapid, cu 39 de puncte. Pe prima poziție poate urca însă, luni, Craiova, care are 37 de puncte și poate strânge un total de 40, dacă o învinge pe Csikszereda acasă. Rapid ar trebui însă să piardă cu FCSB, în derby-ul de duminică seară.

Dinamo, echipă mult-lăudată în prima parte a campionatului, n-a emis pretenții la Arad. Gazdelor le-a ieșit totul. „A fost o seară neagră pentru noi, prea multe greșeli personale. Nu s-a legat jocul”, a spus Cătălin Cârjan (23 de ani), liderul din teren al „câinilor”. „Nu mă dezic niciodată de Dinamo. M-a făcut om”, a comentat și antrenorul Adrian Mihalcea (49 de ani).

În etapa a 21-a s-au mai disputat sâmbătă jocurile Metaloglobus - Unirea Slobozia 2-3 și Oțelul - FC Argeș 2-1.