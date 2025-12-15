Superliga: FCSB suflă în ceafa Oțelului, ultima clasată din play-off. Eșec pentru echipa lui Hagi

FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, în deplasare, la Clinceni, în ultimul meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.

Au înscris Mihai Lixandru (62) și Alexandru Stoian (90+5). Din minutul 56, gazdele au evoluat în 10 oameni, fiind eliminat Daniel Șerbănică.

Unirea Slobozia are 9 eșecuri la rând în toate competițiile, fiind pe locul 13 în Superligă, cu 18 puncte. FCSB este pe locul 9, cu 28 de puncte, la două puncte în spatele Oțelului, locul 6 (ultima poziție de play-off).

Farul Constanța și UTA Arad au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), luni seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Farul a deschis scorul prin Ionuț Vînă (33), cu un șut din întoarcere de la 16 metri.

UTA a egalat pe final, prin Valentin Costache (77 - penalty), după ce tot el fusese faultat de Dan Sîrbu.Gazdele au mai avut ocazii de gol prin Eduard Radaslavescu (45+1) și prin Alexandru Ișfan (51), dar portarul Andrei Gorcea a respins de fiecare dată.

Alexandru Ișfan a disputat meciul cu numărul 150 în Superligă, competiție în care a marcat de 15 ori și a oferit șapte pase gol. UTA venea după două victorii consecutive. Farul a obținut două puncte în ultimele patru etape.În tur, UTA s-a impus cu 2-1.