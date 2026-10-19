 FCSB s-a impus cu emoții la Voluntari, „Reghe” spune că echipa trebuie să sufere | adevarul.ro
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FCSB s-a impus cu emoții la Voluntari, „Reghe” spune că echipa trebuie să sufere

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În ultimul meci din runda cu numărul 12 a Superligii, FCSB a câștigat cu 2-1 (1-0) pe terenul lui FC Voluntari. După confruntare, Laurențiu Reghencampf, antrenorul grupării roș-albastre, a spus că nu e deranjat de faptul că jucătorii săi obțin victorii la limită.

Cei de la FCSB au tras din greu pentru a câștiga la Voluntari
Cei de la FCSB au tras din greu pentru a câștiga la Voluntari Foto: Sportpictures

FCSB a deschis scorul prin atacantul camerunez Arnold Garita (min. 27), care a finalizat centrarea lui Risto Radunovic. Ilfovenii au egalat prin Remus Guţea (min. 59), cu un şut la colţ din marginea careului.

Echipa antrenată de Laurenţiu Reghecampf s-a impus prin golul marcat de Alexandru Stoian (min. 85), care a finalizat centrarea lui Ricardo Pădurariu, profitând de intervenţia nefericită a lui Alexandru Şuteu.

FCSB a mai avut ocazii de gol prin David Miculescu (min. 7) şi Aymen Boutoutaou (min. 78), algerianul trimiţând mingea în bară pe final (min. 90+2). Şi gazdele au avut un șut în cadrul metalic al porții adverse prin Matko Babic (min. 70).

La finalul partidei, Reghecampf a surprins declarând că își dorește ca echipa lui să sufere pentru a se maturiza: „Nu sunt mulțumit de parcursul partidei. Eu chiar îmi doresc să suferim, pentru că din aceste meciuri echipa crește și jucătorii înțeleg că nu există meciuri ușoare”.

„Reghe” a fost deranjat de anumite decizii ale jucătorilor săi
„Reghe” a fost deranjat de anumite decizii ale jucătorilor săi Foto: Sportpictures

Întrebat despre succesul obținut greu, el a precizat că nu vede o problemă în rezultatele strânse (1-0 cu Oțelul și 2-1 cu Voluntari), atât timp cât punctele intră în contul echipei. „În general, sunt mulțumit. Sunt mulțumit de cele trei puncte, care erau importante pentru noi și avem trei-patru zile pentru a pregăti următoarea partidă de acasă. Cred că am avut o primă repriză mai bună. Am avut și câteva ocazii, în care trebuia să marcăm. Avem o singură situație în care nu ne coordonăm cum trebuie și cei de la Voluntari au ocazie, pe o minge lungă, o situație foarte ușoară din punctul meu de vedere. Jucătorii care au intrat... Au schimbat. Joao Paulo a fost bine. Dennis, vreau mult mai mult, pentru că are calitatea necesară. Stoian a fost din nou decisiv”, a declarat Reghecampf la Digi Sport.

Imediat după fluierul final, „Reghe” și-a strâns jucătorii și a discutat cu aceștia pe teren. Tehnicianul le-a reproșat lipsa de concentrare din finalul jocului.

Etapa a 12-a

Vineri

Oțelul - Csikszereda..............1-1

Dinamo – FC Botoșani..........2-0

Sâmbătă

Petrolul - Sepsi.......................1-1

Rapid - Corvinul.....................2-0

Duminică

UTA – CFR Cluj.....................1-0

Univ. Craiova - Farul..............2-0

Luni

„U” Cluj – FC Argeș...............2-2

Voluntari - FCSB...................1-2

Clasament

1. Dinamo 12 9 2 1 27-7 29

2. Rapid 12 8 3 1 20-9 27

3. Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26

4. Petrolul 12 6 2 4 15-16 20

5. „U” Cluj 12 6 1 5 22-20 19

6. FCSB 12 5 3 4 16-18 18

7. Farul 12 4 5 3 17-17 17

8. Corvinul 12 4 4 4 14-13 16

9. CFR 12 5 1 6 17-18 16

10. UTA 12 4 3 5 15-17 15

11. FC Botoșani 12 3 5 4 16-14 14

12. Sepsi 12 3 5 4 8-13 14

13. FC Argeș 12 3 3 6 8-13 12

14. Oțelul 12 2 5 5 12-17 11

15. FC Voluntari 12 2 2 8 12-27 8

16. Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

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