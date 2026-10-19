FCSB s-a impus cu emoții la Voluntari, „Reghe” spune că echipa trebuie să sufere
În ultimul meci din runda cu numărul 12 a Superligii, FCSB a câștigat cu 2-1 (1-0) pe terenul lui FC Voluntari. După confruntare, Laurențiu Reghencampf, antrenorul grupării roș-albastre, a spus că nu e deranjat de faptul că jucătorii săi obțin victorii la limită.
FCSB a deschis scorul prin atacantul camerunez Arnold Garita (min. 27), care a finalizat centrarea lui Risto Radunovic. Ilfovenii au egalat prin Remus Guţea (min. 59), cu un şut la colţ din marginea careului.
Echipa antrenată de Laurenţiu Reghecampf s-a impus prin golul marcat de Alexandru Stoian (min. 85), care a finalizat centrarea lui Ricardo Pădurariu, profitând de intervenţia nefericită a lui Alexandru Şuteu.
FCSB a mai avut ocazii de gol prin David Miculescu (min. 7) şi Aymen Boutoutaou (min. 78), algerianul trimiţând mingea în bară pe final (min. 90+2). Şi gazdele au avut un șut în cadrul metalic al porții adverse prin Matko Babic (min. 70).
La finalul partidei, Reghecampf a surprins declarând că își dorește ca echipa lui să sufere pentru a se maturiza: „Nu sunt mulțumit de parcursul partidei. Eu chiar îmi doresc să suferim, pentru că din aceste meciuri echipa crește și jucătorii înțeleg că nu există meciuri ușoare”.
Întrebat despre succesul obținut greu, el a precizat că nu vede o problemă în rezultatele strânse (1-0 cu Oțelul și 2-1 cu Voluntari), atât timp cât punctele intră în contul echipei. „În general, sunt mulțumit. Sunt mulțumit de cele trei puncte, care erau importante pentru noi și avem trei-patru zile pentru a pregăti următoarea partidă de acasă. Cred că am avut o primă repriză mai bună. Am avut și câteva ocazii, în care trebuia să marcăm. Avem o singură situație în care nu ne coordonăm cum trebuie și cei de la Voluntari au ocazie, pe o minge lungă, o situație foarte ușoară din punctul meu de vedere. Jucătorii care au intrat... Au schimbat. Joao Paulo a fost bine. Dennis, vreau mult mai mult, pentru că are calitatea necesară. Stoian a fost din nou decisiv”, a declarat Reghecampf la Digi Sport.
Imediat după fluierul final, „Reghe” și-a strâns jucătorii și a discutat cu aceștia pe teren. Tehnicianul le-a reproșat lipsa de concentrare din finalul jocului.
Etapa a 12-a
Vineri
Oțelul - Csikszereda..............1-1
Dinamo – FC Botoșani..........2-0
Sâmbătă
Petrolul - Sepsi.......................1-1
Rapid - Corvinul.....................2-0
Duminică
UTA – CFR Cluj.....................1-0
Univ. Craiova - Farul..............2-0
Luni
„U” Cluj – FC Argeș...............2-2
Voluntari - FCSB...................1-2
Clasament
1. Dinamo 12 9 2 1 27-7 29
2. Rapid 12 8 3 1 20-9 27
3. Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26
4. Petrolul 12 6 2 4 15-16 20
5. „U” Cluj 12 6 1 5 22-20 19
6. FCSB 12 5 3 4 16-18 18
7. Farul 12 4 5 3 17-17 17
8. Corvinul 12 4 4 4 14-13 16
9. CFR 12 5 1 6 17-18 16
10. UTA 12 4 3 5 15-17 15
11. FC Botoșani 12 3 5 4 16-14 14
12. Sepsi 12 3 5 4 8-13 14
13. FC Argeș 12 3 3 6 8-13 12
14. Oțelul 12 2 5 5 12-17 11
15. FC Voluntari 12 2 2 8 12-27 8
16. Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2
# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.
# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.
# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.