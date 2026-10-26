 Povestea primului „Balon de Aur” din istoria fotbalului. A fost acordat în urmă cu 100 de ani unui jucător de la Real Madrid | adevarul.ro
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Povestea primului „Balon de Aur” din istoria fotbalului. A fost acordat în urmă cu 100 de ani unui jucător de la Real Madrid

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Un trofeu despre care se spune că ar fi primul Balon de Aur din istoria fotbalului se află și astăzi în familia fostului jucător al lui Real Madrid Felix Quesada. Premiul i-a fost acordat în 1926, după un meci cu Sevilla, când publicul a votat pentru desemnarea câștigătorului.

Primul Balon de Aur din istoria fotbalului
Primul Balon de Aur din istoria fotbalului Foto: blogspot.com/ Diaz Casariego

La un secol distanță, trofeul este păstrat de rudele fostului fotbalist în Pozuelo de Alarcon, o localitate aflată în apropiere de Madrid. Povestea sa a fost relatată de Elena, una dintre urmașele familiei, într-un interviu acordat publicației Marca: „Tatăl meu știa ce reprezintă trofeul și care este importanța lui. De aceea l-am păstrat, deși în familia noastră nu suntem mari pasionați de fotbal!”. Familia păstrează trofeul în vitrină, în cutia originală în care a fost oferit.

Potrivit Elenei, tatăl său a luat trofeul din locuința Mariei Rodriguez Agudo, soția lui Quesada, care a murit în urmă cu aproximativ 30 de ani. De atunci, premiul a rămas în familie. Deși Balonul de Aur acordat de revista France Football este cunoscut oficial din 1956, povestea trofeului lui Quesada duce cu trei decenii mai devreme, în perioada în care fostul fundaș evolua la Real Madrid.

Trofeul din 1926, în cutia originală
Trofeul din 1926, în cutia originală Foto: marca.com

Cine a fost Felix Quesada

Născut la Madrid, pe 1 iulie 1902, Quesada și-a făcut primii pași în fotbal la Recreativo Espanol. Adus la Real Madrid, inițial, pentru echipele de juniori, Felix Quesada a petrecut 14 ani în cadrul clubului, perioadă în care a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei. Fostul fundaș a adunat 249 de apariții și a câștigat 18 trofee, printre care două titluri de campion al Spaniei și două Cupe ale Regelui. Fundașul s-a remarcat, mai ales, prin golurile marcate. A înscris de 32 de ori pentru Real Madrid, cele mai multe reușite venind de la punctul cu var.

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A evoluat și pentru naționala Spaniei, unde a strâns nouă selecții. Cariera sa de fotbalist a fost însă afectată de Războiul Civil din Spania. În septembrie 1936, Quesada a fost nevoit să se retragă temporar din activitate și s-a orientat către avocatură. Mai târziu, a revenit în lumea fotbalului, de această dată din postura de antrenor. Experiența sa l-a dus și în conducerea echipei naționale a Spaniei. După Campionatul Mondial din 1950, organizat în Brazilia, Quesada a făcut parte din grupul care s-a ocupat de reprezentativă, alături de Paulino Alcantara și Luis Iceta. Felix Quesada a murit pe 9 iulie 1959, la doar opt zile după ce împlinise 57 de ani.

Quesada a înregistrat 9 selecții la echipa națională
Quesada a înregistrat 9 selecții la echipa națională Foto: marca.com

Povestea primului Balon de Aur acordat

Povestea trofeului începe în toamna anului 1926, după un meci amical între Real Madrid și Sevilla, jucat pe 23 septembrie. Deși partida nu conta pentru nicio competiție oficială, ea a stat la baza unui premiu neobișnuit pentru acea perioadă. Ideea a venit din partea Asociației Presei din Spania, care s-a inspirat dintr-un premiu acordat atunci toreadorilor. Pentru a desemna câștigătorul, organizatorii au apelat la spectatori. Fiecare persoană prezentă la meci a primit un buletin de vot, iar voturile au fost strânse la sediul asociației din Madrid.

Numărătoarea s-a făcut la un birou notarial, iar rezultatele au apărut în presa vremii pe 5 octombrie. Felix Quesada a fost marele câștigător, cu 1.154 de voturi, în timp ce Manuel Roldan, atacantul Sevillei, s-a clasat pe locul al doilea, cu 177 de voturi. Fundașul lui Real Madrid a primit trofeul pe 10 octombrie 1926. Acesta a fost realizat în atelierele Ibarra, iar ceremonia de premiere a fost organizată de jurnalistul Rafael Marquina, de la publicația „El Heraldo”.

Fundașul a primit trofeul pe 10 octombrie 1926
Fundașul a primit trofeul pe 10 octombrie 1926 Foto: blogspot.com Diaz Casariego

Balonul de Aur în forma cunoscută astăzi a apărut însă abia 30 de ani mai târziu. În 1956, revista France Football a lansat propriul premiu, destinat celui mai bun fotbalist al anului. Primul care a câștigat această distincție a fost englezul Stanley Matthews.

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