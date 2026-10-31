Povestea celui mai controversat El Clásico din istorie: Real Madrid - Barcelona 11-1, în 1943

Real Madrid a câștigat cu 2-1 pe terenul Barcelonei, duminică, 25 octombrie 2026, într-un nou episod al rivalității dintre cele două cluburi. Dincolo de rezultatul de pe Camp Nou, istoria El Clásico păstrează un scor aproape neverosimil: 11-1 pentru madrileni, în 1943, într-o atmosferă dominată de amenințări, intimidări și tensiunile politice din Spania lui Francisco Franco.

Foto: 2026 Getty Images / YASSER BAKHSH

Kylian Mbappé a înscris ambele goluri ale Realului, în timp ce Raphinha a egalat temporar pentru Barcelona. Echipa lui José Mourinho s-a impus astfel în deplasare, în etapa a zecea din La Liga.

La încheierea derby-ului, Barcelona rămânea lider, cu 27 de puncte, iar Real Madrid ocupa locul al treilea, cu 24 de puncte, reducând la trei puncte distanța față de rivala sa. Între ele se afla Atlético Madrid, cu 25 de puncte.

Dincolo de calculele sportive, El Clásico readuce inevitabil în discuție trecutul celor două cluburi. Iar un capitol aparte îl reprezintă partida Real Madrid – Barcelona, 11-1, din 13 iunie 1943, un rezultat oficial care continuă să provoace controverse după mai bine de opt decenii.

Cum se explică scorul de 11-1 din 1943

Totul s-a întâmplat în semifinalele Cupei Spaniei, competiție care purta atunci numele Copa del Generalísimo, în onoarea dictatorului Francisco Franco. Barcelona câștigase prima manșă cu 3-0, pe stadionul Les Corts, și părea favorită la calificarea în finală. Returul, disputat pe vechiul stadion Chamartín din Madrid, avea însă să intre în istorie din motive care au depășit cu mult fotbalul.

Spania se afla sub dictatura lui Franco, la numai patru ani de la încheierea Războiului Civil. Catalonia fusese una dintre regiunile puternic afectate de represiunea regimului, iar Barcelona devenise un simbol al identității catalane. Atmosfera s-a încins încă din zilele premergătoare returului. Presa favorabilă madrilenilor a prezentat ostilitatea suporterilor Barcelonei de la prima manșă drept o ofensă adusă reprezentanților Spaniei și a contribuit la mobilizarea publicului pentru revanșă.

Pe drumul de la hotel spre stadion, autocarul Barcelonei a fost întâmpinat cu insulte și pietre aruncate de suporteri. Fotbaliștii catalani au ajuns la Chamartín într-o atmosferă de ostilitate extremă, fără sprijinul propriilor suporteri, cărora le fusese interzisă deplasarea la Madrid.

Nici pe teren situația nu s-a schimbat. Jucătorii Barcelonei au relatat ulterior că erau insultați și amenințați din tribune. Publicul îi numea „roșii” și „separatiști”, termeni cu o încărcătură politică deosebită în Spania acelor ani.

În asemenea condiții, Barcelona a cedat rapid. Real Madrid conducea cu 2-0 după primele 30 de minute, iar în minutul 31 a venit un nou moment controversat: eliminarea fundașului Benito García. Cu un jucător în minus, oaspeții s-au prăbușit. La pauză, tabela arăta un incredibil 8-0 pentru Real Madrid. Scorul final a fost 11-1, madrilenii calificându-se în finală cu 11-4 la general.

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Mai mulți membri ai echipei catalane au susținut ulterior că au fost intimidați de reprezentanți ai autorităților. Una dintre relatările transmise de-a lungul deceniilor vorbește despre vizita unui oficial al securității regimului Franco în vestiarul Barcelonei, înaintea partidei, pentru a-i avertiza pe jucători. O altă versiune susține că, după cele opt goluri primite în prima repriză, catalanii nu ar mai fi dorit să revină pe teren, dar ar fi fost constrânși să continue.

Pentru Barcelona, partida a rămas cunoscută drept unul dintre cele mai rușinoase episoade din istoria fotbalului spaniol. Pentru Real Madrid, scorul de 11-1 reprezintă cea mai categorică victorie obținută vreodată în fața marii rivale, dar și un rezultat însoțit permanent de controverse.

Interesant este că madrilenii nici măcar nu au câștigat trofeul în acel sezon. După ce au eliminat Barcelona, au pierdut finala Cupei Spaniei, cu 0-1, în fața lui Athletic Bilbao.

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Implicatiile politice actuale ale derby-ului Real Madrid - Barcelona

Rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona a depășit de mult granițele sportului. Deși cele două echipe se luptă pentru trofee, milioane de suporteri continuă să privească El Clásico și prin prisma identităților istorice și culturale.

Barcelona este asociată cu identitatea Cataloniei, regiune care are propria limbă și o puternică tradiție autonomistă. Real Madrid este perceput, în imaginarul multor suporteri, drept un simbol al capitalei spaniole și al puterii centrale. Această opoziție a devenit deosebit de puternică în perioada dictaturii lui Franco, când manifestările identității catalane erau supuse restricțiilor.

Pentru suporterii catalani, stadionul Barcelonei a reprezentat mereu un spațiu în care identitatea regională putea fi exprimată public. Această semnificație se regăsește în celebrul motto al clubului, Més que un club, adică „Mai mult decât un club”, formulă folosită pentru prima dată de un președinte al Barcelonei în 1968.

Legătura dintre fotbal și politică nu a dispărut odată cu sfârșitul dictaturii. În 2017, în ziua referendumului privind independența Cataloniei, Barcelona a disputat meciul cu Las Palmas cu tribunele goale, după ce solicitarea de amânare a partidei fusese respinsă de La Liga. Subiectul continuă să fie prezent și astăzi. În luna august, FC Barcelona a protestat public față de confiscarea unor steaguri catalane independentiste, cunoscute drept Estelada, de la propriii suporteri, înaintea unui meci cu Elche. Clubul a invocat dreptul fanilor la libertatea de exprimare.