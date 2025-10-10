Marea dezvăluire de după amicalul cu Moldova. Partenera lui Bîrligea a recunoscut. „Îl antrenează să devină fotbalist”

Echipa națională a României s-a impus joi seară în fața reprezentativei Republicii Moldova, cu scorul de 2-1, într-un meci disputat pe „Arena Națională”. Toate cele trei goluri au fost înscrise în prima repriză, pentru tricolori reușind să marcheze Munteanu și Hagi.

Daniel Bîrligea a fost rezervă neutilizată în partida ce s-a vrut a fi o repetiție pentru meciul care contează cu adevărat, cel împotriva Austriei, programat pe data de 12 octombrie, de la ora 21.45, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

La scurt timp după rezultatul pozitiv întregistrat de către România în partida cu Moldova, Daniel Bîligea a făcut spectacol pe cel mai mare stadion al țării.

Antonia Salanta (22 de ani), partenerata vedetei de la FCSB, a postat un videoclip pe rețelele de socializare, în care l-a surprins pe Daniel Bîrligea alergând pe Arena Națională alături de un invitat surpriză.

Este vorba de cățelușul lor, care a atras toate privirile la finalul meciului.

„Tati îl antrenează ca să devină jucător de fotbal!”, a transmis tânăra, în spirit de glumă, odată cu videoclipul postat.

Fanii nu s-au abținut. Imaginile de colecție

„Prăjiturică, te-am văzut la arenă. Ești minunat, la fel ca mami și tati tău!”/

„Fain moment. Sunteți frumoși foc, să nu-l distrageți pe Daniel de la fotbal!”/

„Inima de copil a lui Bîrligea!”, au fost unele dintre comentariile pozitive transmise de către internauți.

„Nimic nu mai joacă Bîrligea!”

Pe de cealaltă parte, au existat și fani ai naționalei care consideră că fotbalistul celor de la FCSB este distras complet de la fotbal.

„Nimic nu mai joacă gloaba asta de Bîrligea!”/

„Ar fi corect să se concentreze mai mult la meciuri. Fără supărare, noi îl apreciem dar el este puțin deconectat!”/

„Unul nu are treabă cu mingea. Doar TikTok și internet!”, au transmis unii contestatari ai atacantului.

Antonia Salanta este fostă sportivă de performanță

Partenera starului de la FCSB este pasionată de fashion, urmând, în prezent, cursuri de modă la Milano. Aceasta a recunoscut că, la începutul relației sale cu atacantul, nu era satisfăcută de stilul vestimentar al acestuia.

Mai mult de atât, Antonia a fost sportivă de performanță în trecut: „Am făcut schi alpin de performanță. O perioadă foarte mare din viața mea. Era un pic prea solicitant pentru mine!”, a dezvăluit tânăra.

Chiar dacă a fost considerată „nebună” pentru că a acceptat relația cu fotbalistul, Antonia nu regretă niciun moment. Distanța nu mai pare a fi un impediment pentru cei doi: „Dumnezeu ține cu noi și mereu s-a ivit o soluție să ne vedem. De câte ori mi s-a spus că sunt nebună... însă consider că mereu am fost așa. Deci m-am obișnuit!”, a admis, conform as.ro, Antonia.