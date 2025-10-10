search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Marea dezvăluire de după amicalul cu Moldova. Partenera lui Bîrligea a recunoscut. „Îl antrenează să devină fotbalist”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Echipa națională a României s-a impus joi seară în fața reprezentativei Republicii Moldova, cu scorul de 2-1, într-un meci disputat pe „Arena Națională”. Toate cele trei goluri au fost înscrise în prima repriză, pentru tricolori reușind să marcheze Munteanu și Hagi.

Daniel Bîrligea, legitimat la FCSB Foto/Arhivele Adevărul
Daniel Bîrligea, legitimat la FCSB Foto/Arhivele Adevărul

Daniel Bîrligea a fost rezervă neutilizată în partida ce s-a vrut a fi o repetiție pentru meciul care contează cu adevărat, cel împotriva Austriei, programat pe data de 12 octombrie, de la ora 21.45, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. 

La scurt timp după rezultatul pozitiv întregistrat de către România în partida cu Moldova, Daniel Bîligea a făcut spectacol pe cel mai mare stadion al țării. 

Antonia Salanta (22 de ani), partenerata vedetei de la FCSB, a postat un videoclip pe rețelele de socializare, în care l-a surprins pe Daniel Bîrligea alergând pe Arena Națională alături de un invitat surpriză. 

Este vorba de cățelușul lor, care a atras toate privirile la finalul meciului. 

„Tati îl antrenează ca să devină jucător de fotbal!”, a transmis tânăra, în spirit de glumă, odată cu videoclipul postat. 

@iamboredasfock

My cutie little boys 🥹🤍🤍🤍

♬ origineel geluid - 𝗦𝗣𝗘𝗗𝗖𝗩𝗦𝗠𝗜𝗖𝗦®

Fanii nu s-au abținut. Imaginile de colecție

„Prăjiturică, te-am văzut la arenă. Ești minunat, la fel ca mami și tati tău!”/

„Fain moment. Sunteți frumoși foc, să nu-l distrageți pe Daniel de la fotbal!”/

„Inima de copil a lui Bîrligea!”, au fost unele dintre comentariile pozitive transmise de către internauți.

„Nimic nu mai joacă Bîrligea!”

Pe de cealaltă parte, au existat și fani ai naționalei care consideră că fotbalistul celor de la FCSB este distras complet de la fotbal.

„Nimic nu mai joacă gloaba asta de Bîrligea!”/

„Ar fi corect să se concentreze mai mult la meciuri. Fără supărare, noi îl apreciem dar el este puțin deconectat!”/

„Unul nu are treabă cu mingea. Doar TikTok și internet!”, au transmis unii contestatari ai atacantului.

Antonia Salanta este fostă sportivă de performanță

Partenera starului de la FCSB este pasionată de fashion, urmând, în prezent, cursuri de modă la Milano. Aceasta a recunoscut că, la începutul relației sale cu atacantul, nu era satisfăcută de stilul vestimentar al acestuia.

Mai mult de atât, Antonia a fost sportivă de performanță în trecut„Am făcut schi alpin de performanță. O perioadă foarte mare din viața mea. Era un pic prea solicitant pentru mine!”, a dezvăluit tânăra.

Chiar dacă a fost considerată „nebună” pentru că a acceptat relația cu fotbalistul, Antonia nu regretă niciun moment. Distanța nu mai pare a fi un impediment pentru cei doi: „Dumnezeu ține cu noi și mereu s-a ivit o soluție să ne vedem. De câte ori mi s-a spus că sunt nebună... însă consider că mereu am fost așa. Deci m-am obișnuit!”, a admis, conform as.ro, Antonia.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
mediafax.ro
image
El e jucătorul cu care FCSB va da lovitura pe piața transferurilor! Gigi Becali a făcut anunțul în direct: „O să fie mare. Are alură de fotbalist”
fanatik.ro
image
Șeful Armatei a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Kira Hagi nu s-a abținut: imaginile serii pe Arena Națională
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
observatornews.ro
image
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
De ce apar două simboluri Wi-Fi pe ecranul telefonului: explicația 'Dual Wi-Fi'
playtech.ro
image
Nadia Comăneci, film autobiografic la 50 de ani de la Montreal: „Cel mai scump documentar românesc din istorie”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Un influencer a murit într-un accident grav. Tânărul de 20 de ani și-a găsit sfârșitul chiar lângă cimitir
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Se schimbă radical vremea în toată țara! Anunțul meteorologilor
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit din nou cu latura sa jucăușă: ”Cu cât e mai dezordonat, cu atât e mai distractiv”

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani