Amicalul România - Moldova, astăzi, ora 21:00. Mircea Lucescu aruncă în teren o formulă experimentală

Meciul România - Republica Moldova, despre care Mircea Lucescu (80) a spus că îl cam încurcă, are loc joi seară, de la ora 21:00, în direct la Prima TV. Va fi o repetiție pentru duelul din preliminarii cu Austria, de duminică (ora 21:45, Antena 1). Ambele meciuri au loc pe „Arena Națională” din Capitală.

Selecționerul nu are de gând să mai comită eroarea de la jocurile cu Canada (amical) și Cipru (oficial). La dubla respectivă, „Il Luce” a folosit același prim 11 contra nord-americanilor (0-3), precum și la Nicosia.

În Cipru s-a terminat rău pentru națională, 2-2, după ce tricolorii au condus cu 2-0, dar au picat fizic în partea a doua, după ce au fost nevoiți să evolueze la trei zile distanță.

„Jucătorii care vor fi cu Austria trebuie lăsați deoparte pentru a fi proaspeți. Îmi doresc enorm să o batem pe Austria. Mă încurcă foarte tare amicalul”, a specificat acum Mircea Lucescu.

Astfel, printre titularii României se vor regăsi nume inedite, precum debutanții Eissat și Ciubotariu. Adversarii n-ar trebui să pună mari probleme. Vin după un zguduitor 1-11 cu Norvegia, în calificările pentru Mondial.

Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldovan: Radu - Manea, Racovițan, Eissat, Ciubotaru - Hagi, Screciu, Cîrjan - Dobre, Munteanu, Baiaram.