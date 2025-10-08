search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ianis Hagi îl contrazice pe Mircea Lucescu în privința importanței meciului cu Moldova. Fiul „Regelui” va purta banderola de căpitan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Internaționalul Ianis Hagi (26 de ani) a declarat azi, într-o conferință de presă prilejuită de partida amicală cu selecționata Moldovei (joi seară, ora 21:00, în direct la Prima TV), că echipa națională de fotbal a României nu și-a arătat potențialul maxim după participarea la EURO 2024, unde a ieșit din grupe și a fost eliminată în „optimi” de Olanda.

Ianis Hagi este unul dintre liderii naționalei
Ianis Hagi este unul dintre liderii naționalei

„Este un meci important pentru noi” vs „Nu știu cu ce ne ajută acest meci”

Îmi doresc să vină lumea la stadion, dar sunt conștient că e în timpul săptămânii. Mai este și vremea nepotrivită. Dar atunci când suntem cu suporterii lângă noi, suntem mai puternici. Suporterii trebuie să fie siguri că vom aborda meciul cu responsabilitate, apoi vom vedea câte goluri vom marca.

Meciul cu Moldova este unul important pentru noi, pentru tot ceea ce am lucrat săptămâna asta. Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu și-a arătat potențialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potențialul. În ultimul an am avut jucători care au lipsit de la echipa națională, dar asta a fost situația”, a declarat Hagi.

În timp ce pentru Ianis duelul cu vecinii de peste Prut este unul important, pentru selecționer este o corvoadă. După ce constestat utilitatea jocului cu Canada, pierdut drastic (0-3), antrenorul critică și amicalul cu Moldova.

Nu știu cu ce ne ajută acest meci, doar în sensul în care le putem da altor jucători posibilitatea să joace. Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. - contra Austriei)... Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile.

Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru meciul de duminică. Deci nu... încurcă, încurcă foarte tare! Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm!

De ce s-a făcut meciul ăsta, dacă nu pot da posibilitatea noilor jucători să joace? Să-i introduc direct cu Austria? Nu se poate face așa! Meciurile oficiale sunt extrem de importante. Și meciul cu Canada, într-adevăr, e vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători.

Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este a jucătorilor. Atunci, antrenorul poate trage la răspundere jucătorii pentru ceea ce a făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul ăla, băiatul nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți!”, a „tunat” Lucescu în conferință.

Întrebat în momentul în care voia sǎ iasă din sala de conferințe cine va fi căpitan în absența lui Stanciu, Lucescu a răspuns: „Ianis Hagi. Are cea mai multă experiență dintre cei care vor juca. Iar cu Austria vom vedea”. Apoi, întrebat dacă va debuta Eissat, a răspuns: „Da, va fi titular”.

„Privesc cu încredere și respnsabilitate”

Referitor la campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, Hagi junior s-a arătat încrezător în șansele pe care România le mai are, deși a acumulat doar 7 puncte în primele cinci partide din grupă.

Privesc cu încredere și responsabilitate, mai sunt patru meciuri în acest an. Trebuie să le câștigăm și apoi vedem unde ne vom clasa la sfârșitul lui noiembrie. Apoi urmărim obiectivul și sper să îl îndeplinim. La națională vin mereu cu moralul bun, e un motiv de mândrie, de responsabilitate. Convocarea în sine trebuie să-ți aducă o încredere mare, indiferent de situație.

Întotdeauna îți dorești performanțe, însă fotbalul este imprevizibil. Important pentru grup este să credem în această calificare, indiferent de situația în care ne aflăm. Atâta timp cât sunt șanse reale, prim performanța noastră în Liga Națiunilor avem acea șansă. Dar mai sunt șanse și în această grupă să terminăm pe locul doi și ne luptăm pentru asta până la capăt”, a mai spus Ianis Hagi.

Situație grea pentru tricolori în Grupa H

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la data de 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională din Capitală.

În Grupa H, Bosnia-Herțegovina ocupă primul loc, cu 12 puncte (5 jocuri), urmată de Austria, 12 puncte (4 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 4 puncte (5 jocuri), San Marino, 0 puncte (5 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
stirileprotv.ro
image
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au recunoscut. „Un fragment de os i se plimba prin picior!”
fanatik.ro
image
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
libertatea.ro
image
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică pentru un somn odihnitor
digi24.ro
image
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
gsp.ro
image
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
observatornews.ro
image
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
playtech.ro
image
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost, de fapt, cauza morții Andreei Cuciuc. Substanța pe care i-ar fi pus-o criminalul în pahar
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind plata CASS. Vicepremierul Tanczos Barna anunță cine ar putea scăpa de plată
mediaflux.ro
image
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Cum a reacționat Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după căsătoria lui din Maldive cu Andreea: „Mă simt prost...”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Sebastien, Laurence și Tiphaine, cei trei copii ai lui Brigitte Macron profimedia 0875057096 jpg
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani