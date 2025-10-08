Ianis Hagi îl contrazice pe Mircea Lucescu în privința importanței meciului cu Moldova. Fiul „Regelui” va purta banderola de căpitan

Internaționalul Ianis Hagi (26 de ani) a declarat azi, într-o conferință de presă prilejuită de partida amicală cu selecționata Moldovei (joi seară, ora 21:00, în direct la Prima TV), că echipa națională de fotbal a României nu și-a arătat potențialul maxim după participarea la EURO 2024, unde a ieșit din grupe și a fost eliminată în „optimi” de Olanda.

„Este un meci important pentru noi” vs „Nu știu cu ce ne ajută acest meci”

„Îmi doresc să vină lumea la stadion, dar sunt conștient că e în timpul săptămânii. Mai este și vremea nepotrivită. Dar atunci când suntem cu suporterii lângă noi, suntem mai puternici. Suporterii trebuie să fie siguri că vom aborda meciul cu responsabilitate, apoi vom vedea câte goluri vom marca.

Meciul cu Moldova este unul important pentru noi, pentru tot ceea ce am lucrat săptămâna asta. Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu și-a arătat potențialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potențialul. În ultimul an am avut jucători care au lipsit de la echipa națională, dar asta a fost situația”, a declarat Hagi.

În timp ce pentru Ianis duelul cu vecinii de peste Prut este unul important, pentru selecționer este o corvoadă. După ce constestat utilitatea jocului cu Canada, pierdut drastic (0-3), antrenorul critică și amicalul cu Moldova.

„Nu știu cu ce ne ajută acest meci, doar în sensul în care le putem da altor jucători posibilitatea să joace. Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. - contra Austriei)... Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile.

Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru meciul de duminică. Deci nu... încurcă, încurcă foarte tare! Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm!

De ce s-a făcut meciul ăsta, dacă nu pot da posibilitatea noilor jucători să joace? Să-i introduc direct cu Austria? Nu se poate face așa! Meciurile oficiale sunt extrem de importante. Și meciul cu Canada, într-adevăr, e vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători.

Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este a jucătorilor. Atunci, antrenorul poate trage la răspundere jucătorii pentru ceea ce a făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul ăla, băiatul nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți!”, a „tunat” Lucescu în conferință.

Întrebat în momentul în care voia sǎ iasă din sala de conferințe cine va fi căpitan în absența lui Stanciu, Lucescu a răspuns: „Ianis Hagi. Are cea mai multă experiență dintre cei care vor juca. Iar cu Austria vom vedea”. Apoi, întrebat dacă va debuta Eissat, a răspuns: „Da, va fi titular”.

„Privesc cu încredere și respnsabilitate”

Referitor la campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, Hagi junior s-a arătat încrezător în șansele pe care România le mai are, deși a acumulat doar 7 puncte în primele cinci partide din grupă.

„Privesc cu încredere și responsabilitate, mai sunt patru meciuri în acest an. Trebuie să le câștigăm și apoi vedem unde ne vom clasa la sfârșitul lui noiembrie. Apoi urmărim obiectivul și sper să îl îndeplinim. La națională vin mereu cu moralul bun, e un motiv de mândrie, de responsabilitate. Convocarea în sine trebuie să-ți aducă o încredere mare, indiferent de situație.

Întotdeauna îți dorești performanțe, însă fotbalul este imprevizibil. Important pentru grup este să credem în această calificare, indiferent de situația în care ne aflăm. Atâta timp cât sunt șanse reale, prim performanța noastră în Liga Națiunilor avem acea șansă. Dar mai sunt șanse și în această grupă să terminăm pe locul doi și ne luptăm pentru asta până la capăt”, a mai spus Ianis Hagi.

Situație grea pentru tricolori în Grupa H

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la data de 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională din Capitală.

În Grupa H, Bosnia-Herțegovina ocupă primul loc, cu 12 puncte (5 jocuri), urmată de Austria, 12 puncte (4 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 4 puncte (5 jocuri), San Marino, 0 puncte (5 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.