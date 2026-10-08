Marcel Coraș luptă cu boala într-un centru medical din Băile Felix. După un AVC cumplit, foști colegi de națională îl ajută financiar: „Aici mă simt ca acasă!”
Un accident vascular cerebral i-a schimbat radical viața lui Marcel Coraș. Fostul mare atacant al fotbalului românesc trece printr-o perioadă extrem de dificilă și are nevoie de un program lung de recuperare pentru a încerca să-și recapete cât mai mult din mobilitate și puterea de a vorbi.
Problemele au început în luna iunie
Coraș a suferit un AVC și a fost internat inițial într-un centru de îngrijiri paliative. Ulterior, starea sa a permis continuarea tratamentului într-un centru de recuperare din Băile Felix, unde fostul internațional muncește zi de zi pentru a face progrese.
Imagini publicate de centrul medical Auxologico President îl surprind pe Marcel Coraș în timpul ședințelor de recuperare. Fostul fotbalist efectuează exerciții fizice și participă inclusiv la terapii în bazin, sub supravegherea specialiștilor. Într-unul dintre cadre apare alături de medicul Marius Căprar și de un jucător al lui FC Bihor, aflat la rândul său în perioada de recuperare.
@auxologico.president Două generații diferite în fotbal, dar cu un singur scop: acela de a se recupera. Vă invităm să îi ascultați🫵 #marcelcoras #fotbalulromanesc #auxologicopresident #recuperaremedicala #bailefelix ♬ sunet original - Auxologico President
Transformarea fostului atacant este vizibilă
Coraș vorbește cu dificultate după accidentul cerebral, iar problemele de sănătate și-au pus puternic amprenta asupra sa. În doar câteva luni, acesta a pierdut 33 de kilograme, ajungând de la 160 la 127 de kilograme.
„Aici, la Băile Felix, am ajuns datorită unui prieten pe care l-am cunoscut la spitalul din Timișoara. A fost și el aici pacient și mi-a spus că este cea mai performantă clinică de recuperare din țară. Am ajuns aici după ce am trecut prin alte trei clinici de recuperare fără niciun fel de randament. Sunt de mai bine de o lună aici și sunt foarte mulțumit, mă simt aproape ca acasă!”, a declarat Coraș, conform fanatik.ro.
A fost ajutat cu bani de câțiva foști colegi de națională
Pe lângă lupta pentru recuperare, Marcel Coraș trebuie să facă față și cheltuielilor pe care le presupune tratamentul. Fostul internațional român a vorbit despre situația sa financiară și a dezvăluit că nu este singur în această perioadă dificilă. Coraș a povestit că primește sprijin financiar din partea mai multor foști colegi de la echipa națională a României. Aceștia îl ajută să acopere costurile necesare pentru perioada de recuperare prin care trece în prezent.
„Mă descurc din surse proprii, plus că am avut câțiva colegi de echipă națională care m-au ajutat. Le mulțumesc pentru ajutorul financiar, dar și celor care m-au sunat și m-au susținut moral în perioada asta!”, a spus Coraș.
Cine a fost Marcel Coraș
- În sezonul 1988/1989 al primei ligi, Marcel Coraș a avut una dintre cele mai prolifice stagiuni ale carierei, marcând 36 de goluri în 32 de meciuri pentru Victoria București;
- Performanța sa i-a adus Gheata de Argint a Europei, fiind depășit în clasamentul marcatorilor de pe continent doar de Dorin Mateuț, care a înscris 43 de goluri pentru Dinamo;
- De-a lungul carierei, Coraș a fost și golgheterul Ligii 1 în sezonul 1983/1984, atunci când a reușit 18 goluri;
- La nivel internațional, fostul atacant a strâns 37 de selecții pentru echipa națională a României, pentru care a marcat de 6 ori;
- După retragerea din activitate, Marcel Coraș a rămas în fotbal și a activat ca antrenor, pregătind formații precum UTA Arad, FC Baia Mare și Bihor Oradea.