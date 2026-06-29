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Fostul fotbalist care a câștigat Gheata de argint a Europei a făcut AVC: „N-am mai putut să mă ridic. Am chemat salvarea, m-au luat pe sus!”

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Fostul mare atacant Marcel Coraș trece printr-o perioadă complicată, după ce problemele de sănătate s-au acumulat în ultimele luni.

Foto/Istock
Foto/Istock

Ajuns la 67 de ani, fostul internațional român a fost recent internat după ce a suferit un accident vascular cerebral, survenit la scurt timp după o intervenție chirurgicală la nivelul genunchiului.

Înainte de această intervenție, Coraș se confrunta deja cu gonartroză, o afecțiune degenerativă a articulației genunchiului, diagnostic pus la începutul anului. Problemele de mobilitate s-au agravat în timp, iar fostul fotbalist ajunsese să se confrunte și cu o creștere semnificativă în greutate, 150 kg.

„Nu puteam să mă ridic de pe colțar!”

Operația la genunchiul stâng a avut loc la începutul verii, însă perioada de recuperare a fost întreruptă de episodul medical sever care a necesitat spitalizare. Potrivit informațiilor actuale, starea sa este stabilă, iar evoluția este monitorizată de medici.

„Tocmai acum s-a întâmplat, când mergea bine recuperarea după operația de la picior. Pot să mișc mâna, dar nu cum aș vrea. Doamna doctor spunea că durează până la șase săptămâni să își revină mâna la normal. Eram acasă cu soția și la un moment dat nu puteam să mă ridic de pe colțar. Am dus mâna la frunte și am chemat-o pe nevastă-mea care era în bucătărie. A încercat să mă ajute, dar am căzut în fund.

A chemat un vecin, dar nu a reușit nici el să mă ridice, astfel că a chemat salvarea. Trei băieți solizi m-au luat pe sus, m-au pus în cărucior și m-au dus direct la urgențe, la UPU!”, a spus Marcel Coraș, conform fanatik.ro.

Marcel Coraș Foto/Sportpictures
Marcel Coraș Foto/Sportpictures

Cine a fost Marcel Coraș

  • În sezonul 1988/1989 al primei ligi, Marcel Coraș a avut una dintre cele mai prolifice stagiuni ale carierei, marcând 36 de goluri în 32 de meciuri pentru Victoria București;
  • Performanța sa i-a adus Gheata de Argint a Europei, fiind depășit în clasamentul marcatorilor de pe continent doar de Dorin Mateuț, care a înscris 43 de goluri pentru Dinamo;
  • De-a lungul carierei, Coraș a fost și golgheterul Ligii 1 în sezonul 1983/1984, atunci când a reușit 18 goluri;
  • La nivel internațional, fostul atacant a strâns 37 de selecții pentru echipa națională a României, pentru care a marcat de 6 ori;
  • După retragerea din activitate, Marcel Coraș a rămas în fotbal și a activat ca antrenor, pregătind formații precum UTA Arad, FC Baia Mare și Bihor Oradea.

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