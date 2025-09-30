Managerul de la CS Dinamo îi pune la colț pe părinții scandalagii. „Frustrații” și-au primit porția de săpuneală și de la două foste canotoare

Demonizat în descrieri dure făcute de părinții copiilor înlăturați de la grupa de performanță a Academiei de înot de la CS Dinamo, managerul Mihai Popovici a ieșit la contraatac. Tatăl celui mai bun sportiv al României și-a prezentat punctul de vedere într-o întâlnire găzduită de sediul clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare la care au participat trei jurnaliști sportivi, managerul și trei oficiali ai grupării „roș-albe”: fostele canotoare Georgeta Damian-Andrunache și Viorica Susanu-Chermeș, care dețin posturi de conducere, și purtătorul de cuvânt Alexandru Enciu.

Reclamând că i-a fost terfelită imaginea, Mihai Popovici a acceptat tirul încrucișat al jurnaliștilor, iar ca totul să rămână imprimat, reportofoanele au stat deschise, timp de o oră și jumătate, în mijlocul mesei. Linia generală a managerului a fost că în paginile ziarului și pe site a ieșit la iveală frustrarea celor care au fost dați afară de la Dinamo.

Managerul se simte persecutat și a vrut să demonteze punct cu punct acuzațiile, în speranța dezamorsării conflictului. Reprezentantul ziarului „Adevărul” a fost urecheat pentru că n-a așteptat suficient formularea unui punct de vedere, despre care nu se știa dacă va veni vreodată, și s-a grăbit cu publicarea articolului inițial.

Scandalul echipamentului ajunge la fundația lui Cornel Dinu

Redacția a vrut să afle de la Mihai Popovici în ce buzunar s-au transferat banii pe care părinții i-au plătit pentru echipamentul marca Arena impus sportivilor pentru a merge la concursuri și pe care susține că l-a primit la un preț convenabil de la italieni, în niciun caz gratis. „S-au dus la o fundație”, a punctat Popovici senior. „Adevărul” a insistat să afle numele. Se numește Pro Dinamo, iar ziarul a scris pe larg povestea unuia dintre cei care au înființat-o, economistul Nicu Vărzariu, mâna dreaptă a lui Cornel Dinu la FRF și la Dinamo. Ideea înființării fundației i-a aparținut Procurorului, scopul fiind acela de a sprijini performanța.

Ar fi trebuit să primească sau nu părinții documente justificative, în schimbul banilor oferiți (1.100 de lei)? Contactată, Fundația Pro Dinamo susține că nu se impune emiterea de chitanțe pentru sumele respective, punând foc peste furia părinților.

„În cazul sponsorizărilor, fundația procedează astfel: un părinte strânge banii de la ceilalți, apoi îi depune în contul fundației și le arată celorlalți părinți, transparent, dovada că a depus banii în cont. Fundația cumpără echipamentul și îl distribuie apoi managerului, fără a oferi un act doveditor celor care au dat banii. Nu am avut niciodată probleme de legalitate. Au mai fost controale, după plângeri de acest gen ale celor plecați din club, și, în afară să se blocheze activitatea pe durata controlului, nu s-a întâmplat nimic, ca efecte juridice”, spune un angajat de la Pro Dinamo.

Redacția a cerut aseară și un punct oficial de la fundație. „Nu știam de sponsorizare, nu ni s-a arătat nimic”, a sosit, prompt, bobârnacul părinților. Firma italiană Arena, căreia oamenii i s-au adresat deja în scris, este singura care poate risipi misterul: a fost echipamentul oferit gratis, ca sponsorizare, sau acesta a avut un cost? În prima variantă, Mihai Popovici nu avea voie să-l vândă. Companiile de acest gen sunt opace și oferă foarte rar detalii publice.

Antrenori dați afară pentru lipsă de „conduită morală”

Tot scandalul a pornit de la dezmembrarea grupei de elită, unde antrenorilor Andrei Pințicanu și Luis Lăcătuș nu li s-a oferit prelungirea contractelor. A fost invocată o problemă de „conduită morală” în dreptul acestora. Fără alte explicații. Odată cu tehnicienii a plecat și „lotul Fălticeni”, în frunte cu campioana europeană Daria Silișteanu. „Au încălcat lucruri din contract”, a întărit managerul, care susține că n-a dorit să facă vreun compromis în cazul lor și să-i păstreze, deși le recunoaște valoarea. De asemenea, antrenorii sunt scoși vinovați pentru faptul că Daria Silișteanu nu a primit mâncare înaintea unei competiții importante. „În aprilie s-a făcut deratizare în club, se știa că trei săptămâni se închide bazinul. Trebuiau să vorbească la federație”, îi săgetează Andrunache. Tehnicienii n-au putut fi contactați pentru un punct de vedere. Apropiații lor spun că se tem să-și spună adevărul, socotind că nu-și vor mai găsi de muncă în România, dacă l-ar contesta pe Mihai Popovici.

Plâng de dorul Dariei, dar au ignorat-o!

Conducătorii clubului mai susțin cu tărie că i s-a oferit Dariei posibilitatea să rămână la Dinamo. Părinții nu cred o iotă și sunt convinși că au vrut să scape de toți, inclusiv de campioana de la Samorin. Oficial, cu reportofonul în față, Mihai Popovici regretă că a pierdut-o pe Daria. Grija invocată nu s-a reflectat în fapte. Pe micuță n-a așteptat-o nimeni din club la revenirea de la Europene măcar cu un buchet de flori. Șefii au motivat că au fost în concediu în perioada respectivă. Pe fetiță a luat-o însă în brațe comandatul de la CSA Steaua.

Deși a decimat lotul (grupa de elită a conținut la un moment dat 70 de sportivi), rămânând doar înotători de rang secund, managerul dă asigurări că „proiectul continuă la fel ca la început. Nu sunt singurul, sunt lider. Nici eu nu sunt perfect, cum nu este nimeni”. Popovici crede că va califica nu unul, ci doi sportivi la Los Angeles 2028: o fată și un băiat. Fata se află deja în club, iar băiatul ar urma să fie cooptat. La înființarea Academiei, lui Popovici i s-a trasat obiectivul să califice un sportiv la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, fără a fi însă condiționat de vreo clauză în contract. Cu alte cuvinte, doar vorbe.

„Cele mai bune condiții din București” vs „copiii s-au stricat la burtă”

Părinții au spus despre „lăturile” care ar fi fost înghițite de copii la cantina din cămin, dar Andrunache și Susanu parează cu îndârjirea cu care vâsleau în barca de 8+1: „Meniul e făcut de nutriționist, se aprobă până la președinte, ca să se poată face achiziția de alimente. Cele mai bune condiții din București sunt la Dinamo! Se mănâncă pește, cartofi dulci, avocado, dovlecei. Nu există cartofi prăjiți în meniu. Sunt patru medici la club”. Când au auzit, părinții ba au râs nervos, ba au fiert în suc propriu. Cert este că nu le-au rămas datori: „Serios? Nu mai au nicio limită? Atunci, luați și publicați niște mesaje de pe grup, în care se vede clar că sunt copii care s-au stricat la stomac, după ce au mâncat la cantină! Că tot cer mereu probe!”. O replică preferată a lui Popovici, în diverse circumstanțe, este: „Nu suntem Real Madrid”!

Revolta părinților nu poate fi potolită: „Mizerii! Părinții refuză să iasă și să se ia de ei cu argumentele, pentru că Andrunache este la COSR, iar Popa (n.r. - comandantul clubului) este la Federația de Natație. Măcar Popa era cuminte la ședințe, se juca pe telefon sau ce făcea el acolo... Dacă ne luăm de ei asumat, se vor răzbuna pe copii. Nu vor mai prinde concursuri! Au sistemul bine format, să ne lase cu vrăjelile!”.

„Cine e Vișinescu?”

Mihai Popovici nu-și dezvăluie salariul pe care-l ridică în baza unui contract de activitate sportivă (se vorbește despre o sumă lunară cuprinsă între 7.000 și 9.000 de euro) și spune că, deși i s-a oferit postul pe tavă, fără să susțină concurs, îl merită cu prisosință, după activitatea din mediul privat.

Susține că există manageri la cluburi de natație aflați în poziții similare cu a lui în Europa de Est (Ungaria, Republica Cehă, Polonia) care îl concurează la venit: „Sunt salarii ca al meu și mai sus”. Poreclele primite pentru duritatea-i proverbială, „Vișinescu” și „Piedone”, nu-l afectează. „Nu e relevant pentru mine! Complet irelevant! Cine e Vișinescu?”.

Admite că le-a sugerat părinților să achite taxa lunară la casierie pe motiv că au existat tentative de fraudă informatică, nu pentru că ar fi evitat să ofere chitanțe! Nu recunoaște că le-ar fi sugerat celor dispuși să facă sponsorizări către Academie să îndrepte acei banii către contul lui David: „Dacă există astfel de înregistrări, le mănânc!”.

„Avem o recepție foarte eficientă”

La Dinamo, familia Popovici există în variantă lărgită. În afara lui David, în „Groapă” este angajat și unchiul său. Fratele managerului este paznic, fără a avea grad militar: „Este angajat la recepție, foarte important din punct de vedere al relaționării cu clienții. Am încercat să angajăm și tineri absolvenți. Poate unul dintre cele mai joase posturi. A lucrat pe gratis la început. Avem o recepție foarte eficientă! Când am venit eu, nici nu exista cineva la intrare”.