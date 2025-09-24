De mai multă vreme mocnește o stare de nemulțumire la Clubul Sportiv Dinamo, unde secția de înot este condusă cu mână de fier de Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic și mondial David Popovici. Mai mulți părinți și-au retras copiii de la înot, iar antrenorul italian Walter Bolognani, adus cu surle și trâmbițe, ar fi plecat de la CS Dinamo după un conflict cu Mihai Popovici. Oamenii acuză că, la umbra gloriei pe care fiul său o aduce său atât clubului Dinamo, cât și României, seniorul taie și spânzură după bunul plac.

„Acesta este tristul adevăr”

Totul a pornit de la un comentariu făcut la o știre despre performanța Dariei Silișteanu, campioană europeană de junioare la 100 de metri spate la Samorin (Slovacia). Între timp, sportiva de la CS Dinamo nu se mai află în club. „Șeful Academiei de înot Dinamo (o academie privată) are un nume - Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, un om foarte implicat. Drept mulțumire pentru rezultatele ei, Daria Silișteanu și ceilalți copii de performanță de la secția de înot a Clubului Sportiv Dinamo au fost expediați la Fălticeni într-un bazin de 20 de metri de către el (Mihai Ppovici), astfel încât să poată continua pregătirea în condiții optime. Și mai aflăm că David este supărat că autoritățile nu fac nimic la Bazinul Lia Manoliu, chiar dacă îl are pe ce de la Dinamo sub administrația atentă a tatălui său. La acest bazin se face o inițiere intensă în tainele înotului a unui număr foarte mare de copii mici pe bani - o taxă de 600 de lei de copil plătită către această academie, și nu către CS Dinamo. Acesta este tristul adevăr și sprijinul dat copiilor ce reprezintă speranțele înotului românesc”, scrie persoana aflată în spatele contului de Facebook Drumul Baltagului Agropensiune .

„M-am trezit cu un val de hate după această postare, că mă iau de un campion, dar n-am făcut decât să descriu realitatea și ceea ce face tatăl campionului, nu m-am luat deloc de fiul său”, adaugă acesta, contactat de redacție.

„I-am cărat mâncare cu sacoșa”

„Adevărul” avea cunoștință de mai multă vreme despre situațiile tensionate de la CS Dinamo, cu părinți care și-au restras copiii de la înot. Oamenii însă refuză asumarea unor poziții publice. Redacția a mers pe firul poveștii și a primit confirmarea stării explozive. La ordinul lui Mihai Popovici, sportivii și antrenorii care i-au ajutat pe înotători să obțină rezultatele mari de la Samorin au fost făcuți pachet și trimiși înapoi de unde au venit, la Suceava.

„La această academia de înot de la Dinamo, șase sportivi erau în programul de performanță și aveau asigurată cazarea și mesele la căminul clubului. Nu plăteau nimic. Dar, mâncarea nu era deloc una adecvată pentru sportivi. Tot felul de alimente procesate, de ghivece, de tocănuri... Lături! I-am cărat copilului meu, timp de trei ani, mâncare cu sacoșa. La cămin, nu erau frigider în cameră, nu era nimic. Îi mâncau gândacii. Am făcut noi, părinții, curat în camere. La un moment dat, copilului meu i s-a spus de la cantină că nu mai primește mâncare, că așa a spus domnul Popovici. Totul a culminat cu decizia de a-i trimite pe ei, dar și pe antrenorii lor, acasă, la Fălticeni. A adus domnul Popovici pe cine a dorit dumnealui”, declară pentru „Adevărul” părintele unui sportiv de performanță, sub protecția anonimatului.

„Nu primești chitanță”

Omul îl acuză pe Mihai Popovici că are un stil dictatorial de a conduce secția de la gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare. „Are, cred, vreo 1.000 de copii, pe care îi taxează cu 600 de lei lunar. Îi pare rău când cineva achită prin cont, vrea să treci direct pe la casierie. Nu primești chitanță, nimic. Prima lui întrebare este: ți-ai plătit taxa? Pe noi, părinții copiilor care fac performanță, ne-a pus să cumpărăm echipament de la firma Arena. Costa 8-900 de lei, dar n-am primit nimic ca dovadă, o chitanță, ceva... Mi s-a spus că am făcut o donație, dar și pentru așa ceva se dă o hârtie. Până și șosete am cumpărat. Echipament complet, ce mai, deși aveam echipament gratis oferit de Dinamo. Dar, na, ne-a pus să-l cumpărăm de la Arena... Interese... Ne-a amenințat că, altfel, nu mergem la concurs. Copiii se bălăcesc acolo într-un bazin jalnic... Am zis să curățăn noi, părinții, acel bazin. Dar, când vine cineva cu o idee, nu acceptă sponsori pentru secție, zice că ar fi bine ca sumele să meargă către David... Cantonamentele de la Samorin le-am plătit din banii noștri. Nu i-a picat bine. De la Edenia sau de la alți sponsori care susțin sportivii de performanță n-am primit nimic. Nu-ți dă nimic gratis, totul face pentru bani. E chitit pe făcut bani”.

Sportivii și antrenorii lor, alungați la Fălticeni

După terminarea competiției din Slovacia, Popovici senior i-ar fi dat afară pe antrenorii aduși de la Fălticeni (Suceava), Andrei Pințicanu și Luis Lăcătuș, care lucrau cu respectivii sportivi. Cu ei au plecat și juniorii care au scris istorie la competiție, printre care și Diana Silișteanu.

De-a lungul timpului, tehnicienii au mers petru a se plânge federației, solicitând medierea președintei Camelia Potec, dar situația nu a fost dezamorsată. Antrenorii n-au putut fi contactați de redacție, pentru un punct de vedere.

O altă reclamație este că secția de înot de la CS „Dinamo a fost scoasă din programul primăriei de sector prin care autoritățile acordă vouchere în valoare de 200 de lei la plata abonamentelor de înot. Din cei 600 de lei, Primăria Sector 2 oferea un sprijin de 200 de lei. Pentru o familie cu doi copii dați la înot, 400 de lei reprezenta un ajutor semnificativ. „Copilul meu, făcând performanță, nu plătea taxa aia de 600 de lei. Dar avea școala în Sectorul 2 și ar fi trebuit să primească acești bani, pentru că era în program. Dar, domnul Popovici a scos clubul din acest program și copilul nu a putut beneficia de acest ajutor”, reclamă tatăl unui campion național.

„Când ești în legătură cu primăria, decontul se face cu oarecare întârziere, banii vin mai greu. Plus că instituția statului ar fi cerut chitanță sau ar fi lucrat prin bancă, deci banii ar fi fost fiscalizați, taxați. Cineva trebuie să-i mai taie din nas acestui domn Popovici, căci și-a luat cam mult elan profitând de performanțele fiului său. Nimeni nu-l deranjează la CS Dinamo, iar conducerea clubului cunoaște situația”, spune un alt părinte.

Redacția i-a trimis un set de întrebări lui Mihai Popovici, dar nu am primit încă niciun răspuns.