CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A implementat reguli stricte, fără compromisuri, care nu sunt probabil pe placul tuturor”

După apariția articolului „Exclusiv Revoltă împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic. „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo!” Popovici: „Vă rog să vă adresați oficial CS Dinamo”, cel vizat, tatăl lui David Popovici, a refuzat să-și spună opinia referitor la acuzațiile care-l vizau și ne-a îndrumat către CS Dinamo. Clubul Internelor a emis astăzi un punct de vedere.

Înaintea să-l publice, redacția reia principalele acuzații formulate de părinți la adresa lui Mihai Popescu.

Managerul secției de înot este învinuit că i-a izgonit înapoi la Fălticeni pe antrenorii din lotul de elită, producând un efect de domino (din solidaritate, cadeții și juniorii și-au urmat tehnicienii care i-au condus spre succes; printre ei se numără și Daria Silișteanu, proaspăta campioană europeană de juniori la 100 de metri spate), că nu s-a ocupat ca tinerii performeri să primească o alimentație corespunzătoare și că i-a condiționat pe părinții sportivilor să cumpere echipament de la o anumită firmă, sub amenințarea că nu vor fi luați la competiții.

Legat de activitatea de inițiere pentru publicul larg, Popovici senior a fost reclamat că nu oferă chitanță pentru suma primită de la părinți (taxa lunară de 600 de lei pentru fiecare copil) și că a scos secția de la CS Dinamo din programul Primăriei Sector 2, care asigură o subvenție de 200 de lei pentru fiecare abonament la bazin.

Iată poziția CS Dinamo:

„Cu privire la articolul cu titlul “Revolta împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic”, publicat de “Adevărul” în data de 24 septembrie 2025, sub semnătura domnului Daniel Conțescu, va transmitem punctul de vedere oficial al CS Dinamo București.

În primul rând, Academia de înot Dinamo este un proiect al Clubului Sportiv Dinamo București, nu o afacere privată. Academia de înot are obiective de performanță și produce lunar aproximativ 200000 de lei, bani care intră în totalitate în conturile clubului.

Clubul Sportiv Dinamo își desfășoară activitatea prin respectarea strictă a tuturor reglementărilor fiscale și contabile în vigoare, în deplină conformitate cu legislația aplicabilă. Toate intrările financiare în club se bazează pe documente fiscale care sunt periodic verificate de organe de control. Toate plățile efectuate la casieria clubului sunt certificate de chitanțe. De altfel, chitanța / dovada de plată este singurul document în baza căruia se eliberează abonamentul de participare la activitățile academiei de înot.

Niciun angajat al CS Dinamo nu a impus sau obligat vreodată părinții sportivilor să cumpere un anume brand de echipament. Clubul Sportiv Dinamo nu a făcut vreo achiziție de echipament Arena, care ulterior să fie distribuit contra cost. Deci nu putem elibera chitanțe pe ceva ce nu are legătură cu CS Dinamo. Clubul nu este responsabil pentru inițiativele părinților, derulate în nume propriu.

În privința antrenorilor Andrei Pinticanu și Luis Lăcătuș, vă precizăm că înțelegerile contractuale dintre club și aceștia au avut o perioadă determinată, încetând de drept la data de 01.08.2025. Sportivele/sportivii au avut opțiunea de a rămâne la CS Dinamo, dar au preferat să plece.

În legătură cu alimentația sportivilor în cadrul cantinei clubului, este o speculație incorectă și revoltătoare. Meniul este întocmit zilnic de cabinetul medical, în limita normelor financiare impuse de reglementările în vigoare. Zilnic sunt aproape 200 de sportivi care servesc masa în cadrul clubului și nu au existat vreodată plângeri. Strict legat de academia de înot, prin grija managementului secției, trei sportive au beneficiat, suplimentar față de masa standard, de sume consistente, menite să le asigure condiții de pregătire de top. Decizia în privința felului în care au gestionat acele sume le-a aparținut integral.

În legătură cu antrenorul Walter Bolognani, rezilirea contractului s-a realizat la cererea acestuia, din motive personale.

În ceea ce privește programul ”Dăruim speranţă pentru performanţă În sport”, derulat la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, vă precizăm că CS Dinamo a fost nevoit să părăsească acest proiect din cauza unor impedimente legate de decontarea directă cu societatea emitentă a voucherelor (nu Primăria sectorului 2). Mai exact nu a existat cadrul legal pentru a fi acoperit comisionul solicitat de societatea respectivă.

Managerul Academiei de înot Dinamo, Mihai Popovici, a implementat reguli stricte, fără compromisuri, care nu sunt probabil pe placul tuturor. Sportul de performanță nu se poate dezvolta în afara unui cadru bazat pe disciplină și responsabilitate, iar clubul va continua să-și respecte principiile.

În final, asigurăm opinia publică de faptul că depunem toate eforturile de a asigura sportivilor cele mai bune condiții de pregătire și de dezvoltare. Sunt aproape 3000 de copii care iau contact anual cu disciplinele din cadrul clubului. Nu toți ajung campioni mondiali și europeni, dar au șansa de a crește într-un mediu curat, competitiv și să adopte un stil de viață sănătos..”.