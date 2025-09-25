search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A implementat reguli stricte, fără compromisuri, care nu sunt probabil pe placul tuturor”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După apariția articolului „Exclusiv Revoltă împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic. „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo!” Popovici: „Vă rog să vă adresați oficial CS Dinamo”, cel vizat, tatăl lui David Popovici, a refuzat să-și spună opinia referitor la acuzațiile care-l vizau și ne-a îndrumat către CS Dinamo. Clubul Internelor a emis astăzi un punct de vedere.

Bazinul în aer liber din incinta Complexului Sportiv Dinamo
Bazinul în aer liber din incinta Complexului Sportiv Dinamo

Înaintea să-l publice, redacția reia principalele acuzații formulate de părinți la adresa lui Mihai Popescu.

Managerul secției de înot este învinuit că i-a izgonit înapoi la Fălticeni pe antrenorii din lotul de elită, producând un efect de domino (din solidaritate, cadeții și juniorii și-au urmat tehnicienii care i-au condus spre succes; printre ei se numără și Daria Silișteanu, proaspăta campioană europeană de juniori la 100 de metri spate), că nu s-a ocupat ca tinerii performeri să primească o alimentație corespunzătoare și că i-a condiționat pe părinții sportivilor să cumpere echipament de la o anumită firmă, sub amenințarea că nu vor fi luați la competiții.

Legat de activitatea de inițiere pentru publicul larg, Popovici senior a fost reclamat că nu oferă chitanță pentru suma primită de la părinți (taxa lunară de 600 de lei pentru fiecare copil) și că a scos secția de la CS  Dinamo din programul Primăriei Sector 2, care asigură o subvenție de 200 de lei pentru fiecare abonament la bazin.

Iată poziția CS Dinamo:

Cu privire la articolul cu titlul “Revolta împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic”, publicat de “Adevărul” în data de 24 septembrie 2025, sub semnătura domnului Daniel Conțescu, va transmitem punctul de vedere oficial al CS Dinamo București.

Pentru corecta informare a cititorilor dumneavoastră, vă solicităm să publicați integral punctul de vedere oficial al CS Dinamo București.

În primul rând, Academia de înot Dinamo este un proiect al Clubului Sportiv Dinamo București, nu o afacere privată. Academia de înot are obiective de performanță și produce lunar aproximativ 200000 de lei, bani care intră în totalitate în conturile clubului.

Clubul Sportiv Dinamo își desfășoară activitatea prin respectarea strictă a tuturor reglementărilor fiscale și contabile în vigoare, în deplină conformitate cu legislația aplicabilă. Toate intrările financiare în club se bazează pe documente fiscale care sunt periodic verificate de organe de control. Toate plățile efectuate la casieria clubului sunt certificate de chitanțe. De altfel, chitanța / dovada de plată este singurul document în baza căruia se eliberează abonamentul de participare la activitățile academiei de înot.

Niciun angajat al CS Dinamo nu a impus sau obligat vreodată părinții sportivilor să cumpere un anume brand de echipament. Clubul Sportiv Dinamo nu a făcut vreo achiziție de echipament Arena, care ulterior să fie distribuit contra cost. Deci nu putem elibera chitanțe pe ceva ce nu are legătură cu CS Dinamo. Clubul nu este responsabil pentru inițiativele părinților, derulate în nume propriu.

În privința antrenorilor Andrei Pinticanu și Luis Lăcătuș, vă precizăm că înțelegerile contractuale dintre club și aceștia au avut o perioadă determinată, încetând de drept la data de 01.08.2025. Sportivele/sportivii au avut opțiunea de a rămâne la CS Dinamo, dar au preferat să plece.

În legătură cu alimentația sportivilor în cadrul cantinei clubului, este o speculație incorectă și revoltătoare. Meniul este întocmit zilnic de cabinetul medical, în limita normelor financiare impuse de reglementările în vigoare. Zilnic sunt aproape 200 de sportivi care servesc masa în cadrul clubului și nu au existat vreodată plângeri. Strict legat de academia de înot, prin grija managementului secției, trei sportive au beneficiat, suplimentar față de masa standard, de sume consistente, menite să le asigure condiții de pregătire de top. Decizia în privința felului în care au gestionat acele sume le-a aparținut integral.

În legătură cu antrenorul Walter Bolognani, rezilirea contractului s-a realizat la cererea acestuia, din motive personale.

În ceea ce privește programul ”Dăruim speranţă pentru performanţă În sport”, derulat la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, vă precizăm că CS Dinamo a fost nevoit să părăsească acest proiect din cauza unor impedimente legate de decontarea directă cu societatea emitentă a voucherelor (nu Primăria sectorului 2). Mai exact nu a existat cadrul legal pentru a fi acoperit comisionul solicitat de societatea respectivă.

Managerul Academiei de înot Dinamo, Mihai Popovici, a implementat reguli stricte, fără compromisuri, care nu sunt probabil pe placul tuturor. Sportul de performanță nu se poate dezvolta în afara unui cadru bazat pe disciplină și responsabilitate, iar clubul va continua să-și respecte principiile.

În final, asigurăm opinia publică de faptul că depunem toate eforturile de a asigura sportivilor cele mai bune condiții de pregătire și de dezvoltare. Sunt aproape 3000 de copii care iau contact anual cu disciplinele din cadrul clubului. Nu toți ajung campioni mondiali și europeni, dar au șansa de a crește într-un mediu curat, competitiv și să adopte un stil de viață sănătos..”.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
digi24.ro
image
Catherine Zeta-Jones împlineşte 56 de ani. Cum arăta frumoasa actriță la începutul carierei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
gandul.ro
image
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
mediafax.ro
image
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI
fanatik.ro
image
Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”
libertatea.ro
image
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
playtech.ro
image
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
Ciclonul Zack lovește România! Alertă de ninsori
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
Prințesa Iman a Iordaniei cu mama sa, Regina Rania, Profimedia (1) jpg
Fetița Prințesei Iman, Amina, apare într-o fotografie rară cu bunica sa celebră, Regina Rania
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Ce greu era să fii fiul dictatorului! Nicu Ceauşescu, „prinţişorul“ care n a domnit jpeg
Ce greu era să fii fiul dictatorului! Nicu Ceauşescu, „prinţişorul“ care n-a domnit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”

OK! Magazine

image
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!