Ce spune Camelia Potec despre viitorul înotătoarei Daria Silișteanu. Campioana europeană ar fi fost lăsată fără mâncare la CS Dinamo, înaintea unei mari competiții

După schimbările de la Academia de înot de la CS Dinamo, care-l au în mijloc pe managerul Mihai Popovici (tatăl campionului olimpic), România riscă să piardă un sportiv cu potențial uriaș, Daria Silișteanu, proaspătă campioană europeană de juniori la Samorin (Slovacia), după ce clubul i-a dat afară pe antrenorii acesteia, Andrei Pințicanu și Luis Lăcătuș, care lucrau în total cu șase sportivi aduși în București de la Fălticeni.

„Între 18-24 august, la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni, România a luat două medalii, dintre care una a fost luată de Daria, argint la 100 spate. Între 8 iulie și 18 august, ea s-a pregătit intens pentru Mondiale, la Dinamo. Pe lângă faptul că au lăsat-o singură, ceilalți colegi fuseseră dați afară, au lăsat-o și fără mâncare la cantină, în mizeria și gândacii din cămin. Apoi, Dinamo s-a lăudat cu ea. Asta este realitatea! Fata nu a stat nemâncată, căci are o familie minunată. Iar Daria este foarte puternică”, afirmă părinții altor sportivi de la CS Dinamo care cunosc situația Dariei.

Camelia Potec (43 de ani), președinta Federației Române de Natație, a vorbit despre situația Dariei, nevoită de la sfârșitul lunii august să ia drumul Fălticeniului, ca să-și poată continua cariera. Acolo beneficiază însă un bazin de 20 de metri, impropriu marii performanțe.

„Au fost discuții, am încercat să mediem situația. Prin martie-aprilie au început discuțiile. Am vrut să se facă o renegociere. Antrenorii s-au întors acum la Fălticeni, dar există deja un club care îi vor.

Din punct de vedere al pregătirii, vor avea tot sprijinul federației. Din punct de vedere al salariului, la asta nu putem face nimic, fiind obligația clubului. Nici Daria nu va rămâne fără club”, ne-a declarat astăzi fosta campioană olimpică de la Atena 2000 în proba de 200 de metri liber, abia revenită de la un congres la Federației Europene de Natație.