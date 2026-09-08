Lanțurile de aur se întorc pe terenurile de fotbal. De ce a fost relaxată regula valabilă din 2004

Lanțurile purtate de Ronaldinho, bijuteriile lui David Beckham sau stilul inconfundabil al lui Carlos Valderrama ar putea să nu mai pară doar imagini din altă epocă. Regulamentul fotbalului s-a schimbat în vara lui 2026, iar jucătorii și jucătoarele pot purta din nou anumite accesorii în timpul meciurilor.

Kounde a încălcat regulamentul în 2022, la Campionatul Mondial Foto: Profimedia

Schimbarea vine după mai bine de două decenii de restricții tot mai severe.

La sfârșitul anilor '90, regulamentul nici măcar nu utiliza explicit termenul „bijuterie”. Legea 4 preciza doar că jucătorii nu trebuie să poarte obiecte care ar putea reprezenta un pericol. În 1997 au fost introduse explicit bijuteriile, iar în anii următori interdicția a devenit aproape totală. Din 2004 nici acoperirea lor cu bandă adezivă nu mai reprezenta o soluție.

Un caz celebru s-a produs la Mondialul din 2022. Jules Koundé a fost observat în timpul meciului Franța–Polonia purtând lănțișoare, iar Didier Deschamps s-a arătat extrem de nemulțumit după partidă.

Ce spune noua regulă introdusă la 8 iunie 2026

Legile jocului publicate de IFAB la 8 iunie 2026 schimbă filosofia. Accesoriile care nu prezintă pericol pot fi acceptate dacă sunt acoperite și securizate corespunzător. Obiectele considerate periculoase trebuie în continuare scoase. IFAB a justificat modificarea și prin faptul că vechea interdicție provoca tensiuni, nu era aplicată uniform și ignora situațiile în care anumite obiecte sunt purtate din motive culturale, religioase, medicale sau personale.

Tendința a devenit vizibilă deja. Djed Spence a purtat un bracelet cu mesajul „GodSpeed”, iar Eduardo Camavinga a apărut în presezon cu o brățară neagră personalizată.

Nu înseamnă însă că fotbalul se întoarce imediat în epoca în care Maldini juca având un lanț de aur, iar Ronaldinho purta un colier cu un mare „R”. Fostul arbitru internațional Frank Schneider avertizează că inclusiv o brățară mică din plastic poate provoca o accidentare dacă un deget al adversarului se agață de ea. Totuși, în opinia sa, beneficiile privind imaginea, relația dintre jucători și arbitri și eliminarea conflictelor inutile au justificat relaxarea regulii.

Schimbarea spune însă și ceva despre fotbalul modern: individualitatea, moda și imaginea personală au devenit componente imposibil de separat de joc.