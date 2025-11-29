search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
Întârziatul Ronaldihno. Primarul și sute de fani l-au așteptat pe portughez două ore, în frig. Cum a apărut în fața hotelului din Iași

Ronaldinho Gaúcho a sosit, în decursul zilei de vineri, la Iași, pentru meciul demonstrativ dintre echipa sa de foști internaționali și selecționata unor ex-fotbaliști români, programat astăzi la ora 16:00, pe stadionul din Copou și transmis de Prima Sport.

Ronaldinho Gaucho a sosit la Iași Foto/GSP
Ronaldinho Gaucho a sosit la Iași Foto/GSP

Cazat la un hotel din centrul orașului, brazilianul a coborât cu două ore mai târziu decât era anunțat, timp în care primarul Mihai Chirica, prefectul Constantin Dolachi-Pelin și vicepreședintele CJ Sorin Afloarei l-au așteptat în holul hotelului.

La întâlnire, Ronaldinho a primit un album cu și despre orașul Iași, iar în schimb a oferit un autograf pe un steag tricolor. Starul sud-american a făcut apoi o scurtă oprire în Piața Unirii, unde a făcut poze, a semnat autografe și a salutat câțiva dintre cei aproximativ 250 de fani care îl așteptau de ore bune.

„M-am înțeles bine cu toți românii!”

Ronaldinho a mai fost prezent, o dată, în România: „Sunt foarte bucuros că sunt aici, cred că mâine va fi un meci extraordinar. Sunt a doua oară în România, lumea e foarte caldă aici. Am o mulțime de prieteni români cu care am jucat, fotbaliști importanți.

Nu aș vrea să spun cine e cel mai bun prieten al meu din România sau cine mi-ar fi plăcut să joace mâine, m-am înțeles bine cu toți românii, mai ales când am jucat la Milan. Îmi place mâncarea românească!”.

A fost așteptat de peste 250 de fani în Piața Unirii din Iași Foto/GSP
A fost așteptat de peste 250 de fani în Piața Unirii din Iași Foto/GSP

Echipele pentru meciul demonstrativ de astăzi

Organizatorii meciului au anunțat lotul final al echipei lui Ronaldinho, în care se regăsesc Helton, Rafinha, Polga, Naldo, D. Souza, Panucci, Iaquinta, Zaccardo, André Santos, Amauri, Jankulovski și Maicon. 

Și selecționata românilor vine cu modificări importante, fără vedete precum Hagi, Gică Popescu sau Mutu. Tricolorii vor fi reprezentați de Stanca, Stăncioiu, S. Paraschiv, Belodedici, M. Niculae, Ciobotariu, Alin Rațiu, Neaga, Pătrașcu, Mitic, Bucur, Emil Dică, Trică, Onofraș, Tamaș, Alexa, Miclea, Curelea și Sânmărtean.

