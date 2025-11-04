search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video David Beckham, fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. „Nu aș putea fi mai mândru”

0
0
Publicat:

Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a fost numit oficial cavaler pentru serviciile aduse fotbalului și societății britanice.

Fostul căpitan al Angliei, Beckham, a fost numit cavaler de către rege FOTO: X
Fostul căpitan al Angliei, Beckham, a fost numit cavaler de către rege FOTO: X

În vârstă de 50 de ani, Davod Beckham a fost numit cavaler de către rege în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți în Berkshire, scrie BBC.

„Nu aș putea fi mai mândru”, a declarat Beckham.

„Oamenii știu cât de patriot sunt – îmi iubesc țara. Am spus întotdeauna cât de importantă este monarhia pentru familia mea. Am norocul să fi călătorit în întreaga lume și tot ce vor oamenii să discute cu mine este despre monarhia noastră. Asta mă face mândru”, a mai spus fostul fotbalist.

Fostul mijlocaș al echipelor Manchester United și Real Madrid a jucat de 115 ori pentru țara sa și a fost căpitanul echipei Three Lions timp de șase ani, între 2000 și 2006.

A jucat în trei Cupe Mondiale pentru Anglia, precum și în două Campionate Europene.

Beckham a ieșit din academia Manchester United în 1992 și a petrecut 11 ani în prima echipă înainte de a se alătura Real Madrid în 2003, după un transfer de 25 de milioane de lire sterline.

A jucat patru ani în capitala Spaniei, apoi s-a alăturat echipei LA Galaxy din Major League Soccer. A avut două perioade de împrumut la AC Milan în timpul petrecut la Los Angeles și și-a încheiat cariera la Paris St-Germain în 2013.

Dar impactul lui Beckham se extinde mult dincolo de terenul de fotbal.

Născut în estul Londrei, el a jucat un rol important în asigurarea organizării Jocurilor Olimpice din 2012 la Londra.

Colaborează cu organizația umanitară Unicef din 2005, iar în 2015 a fost înființat un fond în onoarea sa, pentru a marca un parteneriat de zece ani între cele două părți.

Beckham a devenit ambasador al Fundației King's în 2024, sprijinind programul educațional al regelui Charles și eforturile de a asigura tinerilor o mai bună înțelegere a naturii.

El este coproprietar al echipei Salford City din Liga a II-a, alături de fostul său coechipier de la United și din naționala Angliei, Gary Neville, și este, de asemenea, coproprietar al echipei Inter Miami din MLS.

Sport

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
stirileprotv.ro
image
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Doliu la Farul Constanța! Tragedie în familia antrenorului principal
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
playtech.ro
image
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Au intrat banii pe cardurile de alimente! Un milion de persoane au primit sumele, însă sute de mii de români încă așteaptă
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
Fursecuri indoneziene Sursa foto shutterstock 1133171204 jpg
Fursecuri indoneziene Putri Salju. Ai nevoie de numai patru ingrediente
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate