Video David Beckham, fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. „Nu aș putea fi mai mândru”

Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a fost numit oficial cavaler pentru serviciile aduse fotbalului și societății britanice.

În vârstă de 50 de ani, Davod Beckham a fost numit cavaler de către rege în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți în Berkshire, scrie BBC.

„Nu aș putea fi mai mândru”, a declarat Beckham.

„Oamenii știu cât de patriot sunt – îmi iubesc țara. Am spus întotdeauna cât de importantă este monarhia pentru familia mea. Am norocul să fi călătorit în întreaga lume și tot ce vor oamenii să discute cu mine este despre monarhia noastră. Asta mă face mândru”, a mai spus fostul fotbalist.

Fostul mijlocaș al echipelor Manchester United și Real Madrid a jucat de 115 ori pentru țara sa și a fost căpitanul echipei Three Lions timp de șase ani, între 2000 și 2006.

A jucat în trei Cupe Mondiale pentru Anglia, precum și în două Campionate Europene.

Beckham a ieșit din academia Manchester United în 1992 și a petrecut 11 ani în prima echipă înainte de a se alătura Real Madrid în 2003, după un transfer de 25 de milioane de lire sterline.

A jucat patru ani în capitala Spaniei, apoi s-a alăturat echipei LA Galaxy din Major League Soccer. A avut două perioade de împrumut la AC Milan în timpul petrecut la Los Angeles și și-a încheiat cariera la Paris St-Germain în 2013.

Dar impactul lui Beckham se extinde mult dincolo de terenul de fotbal.

Născut în estul Londrei, el a jucat un rol important în asigurarea organizării Jocurilor Olimpice din 2012 la Londra.

Colaborează cu organizația umanitară Unicef din 2005, iar în 2015 a fost înființat un fond în onoarea sa, pentru a marca un parteneriat de zece ani între cele două părți.

Beckham a devenit ambasador al Fundației King's în 2024, sprijinind programul educațional al regelui Charles și eforturile de a asigura tinerilor o mai bună înțelegere a naturii.

El este coproprietar al echipei Salford City din Liga a II-a, alături de fostul său coechipier de la United și din naționala Angliei, Gary Neville, și este, de asemenea, coproprietar al echipei Inter Miami din MLS.