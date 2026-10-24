Reghecampf și Pancu se contrazic pe tema echipei favorite în derby-ul FCSB - Rapid

Programat în această seară, la ora 21.00, derby-ul FCSB - Rapid domină runda cu numărul 13 din Superliga la fotbal. Înaintea confruntării, antrenorii celor două rivale au dat declarații. În timp ce Laurențiu Reghecampf a spus că Rapid este favorită, Daniel Pancu a considerat că este „o prostie” să afirmi așa ceva.

Derby-ul FCSB - Rapid este și un duel al antrenorilor Reghecampf și Pancu Foto: Sportpictures

„Reghe” și-a justificat părerea în felul următor: „Eu nu îi contrazic pe cei care spun că Rapid este favorită. Au dreptate. În momentul de față, ei sunt favoriți. Ăsta este adevărul. Rezultatele le dau dreptate. Sunt pe locul 2 în clasament. În ultima perioadă, Rapidul are rezultate foarte bune. Dar un asemenea meci are o încărcătură foarte mare și rezultatele anterioare nu mai contează. Sunt sigur că jucătorii mei înțeleg exact ce înseamnă meciul de mâine seară (n.a. - astăzi seară). Sunt foarte multe ambiții, foarte multe emoții. Vom avea un stadion în spatele nostru, galeria ne susține și noi sperăm să le facem o bucurie foarte mare”.

Reghecampf a aprecizat că derby-ul cu Rapid este deschis oricărui rezultat: „E un meci de tradiție, un meci cu încărcătură foarte mare, un meci unde de multe ori și membrii familiei se iau la ceartă. E normal, sunt sentimente, emoții. Pentru mine este un meci important. Întotdeauna încerc să pregătesc foarte bine acest meci. M-aș bucura foarte mult ca mâine seară, din punct de vedere fizic și mental, jucătorii noștri să fie pregătiți. Este o plăcere întotdeauna să joci un asemenea meci, pentru mine nu este o presiune. Rezultatul este deschis oricărei echipe, ambele echipe pot câștiga meciul, dar se poate termina și la egalitate. Sunt sigur că spectatorii vor avea parte de un meci frumos, în care ambele echipe vor încerca să câștige. Noi suntem pregătiți și vom încerca să facem absolut tot ce depinde de noi ca să câștigăm”.

Antrenorul FCSB a subliniat că victoria este foarte importantă pentru echipa sa: „Pentru noi este foarte important meciul de mâine, cele trei puncte puse în joc sunt poate mai importante pentru noi decât pentru ei. Poate că cei de la Rapid s-ar mulțumi și cu un rezultat de egalitate. Noi nu. Noi ne dorim clar să câștigăm meciul, pentru asta muncim în fiecare zi și pentru asta ne pregătim. În momentul de față suntem într-o cursă în care fiecare partidă înseamnă foarte mult, în care rezultatul este cel mai important. Într-adevăr, jocul uneori nu este cel pe care ni-l dorim, dar pas cu pas vom rezolva și aceste probleme. 100% o victorie în meciul cu Rapid ne-ar ajuta foarte mult în ceea ce vrem noi să clădim aici. Sper ca jucătorii să înțeleagă ceea ce am discutat cu ei în această săptămână și să încerce să facă tot ceea ce pot ei pentru a câștiga meciul”.

Laurențiu Reghecampf a apreciat ceea ce a făcut Pancu la Rapid

Totodată, Reghecampf a apreciat rezultatele obținute de Pancu la Rapid: „Pentru mine este un meci important. Întâlnim echipa de pe locul 2 din campionat, echipă care vine după un parcurs pozitiv. Au câștigat multe meciuri. Au un antrenor foarte bun, tânăr, care cred eu că se aseamănă cu ceea ce înseamnă Rapidul în momentul de față, o echipă agresivă, care joacă bine. Ne cunoaștem foarte bine de mult timp. Eu mă bucur foarte mult pentru antrenorii care ajung să aibă rezultate, mai ales cunoscuți mie, colegi de echipă. Deci este un prilej de bucurie, iar cel care este mai bun să câștige mâine seară. Pentru mine este o plăcere, nu este un stres și îmi doresc să câștig acest meci, îmi doresc să fiu parte din pregătirea unui asemenea meci. Eu mă bucur enorm și sunt foarte pozitiv pentru meciul de mâine seară”.

FCSB nu va aborda derby-ul cu Rapid cu un lot valid în totalitate. „Reghe” a anunțat că Drăguș nu va fi disponibil, în timp ce Mihai Popescu se află în perioada de tranziție către revenirea la forma optimă: „Pentru meciul cu Rapid, Drăguș nu va fi în lot. Este încă sub tratament, lucrurile sunt pozitive și sperăm noi ca la următoarea etapă să fie cu noi. În momentul de față nu avem probleme în afară de Drăguș. Și Mihai Popescu urmează o perioadă de tranziție și încearcă să ajungă la forma lui cea mai bună. Au fost câteva lovituri după meciul cu cei de la Voluntari, dar nimic grav”.

Daniel Pancu spune că la un astfel de derby nu există o favorită

De partea cealaltă, Daniel Pancu a contrazis ceea ce a spus antrenorul FCSB: „Favorită Rapid? Mâine-poimâine se fac 30 de ani de când am venit la Rapid prima dată și cred că jumate i-am petrecut aici. Nu am mai văzut, nici măcar când antrenor era Mircea Lucescu și jucau Lupu, Sabău, Rednic să aud înaintea unui joc în deplasare cu Steaua sau FCSB că Rapid e favorită, cât am auzit săptămâna asta. Nu știu, habar n-am de unde percepția asta că Rapid e favorită. Poate nu văd eu anumite lucruri, dar am auzit multă lume, inclusiv dintre foștii jucători, antrenori, și de la Steaua, și de la Rapid, care spun că Rapid e favorită. Asta chiar e o știre, Rapid să joace în deplasare și să fie considerată favorită. E o prostie din punctul meu de vedere, o prostie. Pentru că, oricum, nu există nicio favorită, niciodată în vreun derby. Și au fost multe exemple, mai multe de partea Rapidului, le-am trăit și eu pe câteva, în care ei plecau favoriți clar pe hârtie, iar Rapid se impunea. Deci niciodată în acest meci nu se poate vorbi de vreo echipă favorită. Și tot din experiență, în momentul în care toată lumea se așteaptă la spectacol și la goluri, au fost multe meciuri care s-au terminat 0-0 sau la egalitate, pentru că sunt meciuri foarte intense. Se joacă cu încrâncenare și toată lumea se bate pentru a câștiga. Deci nu putem vorbi de echipă favorită”.

Rapidistul consideră că singurul avantaj pe care îl are Rapid este faptul că FCSB are la conducerea tehnică un nou antrenor: „Eu când mă uit la FCSB văd jucători puternici, rapizi, cu experiență internațională foarte mare, experiență pe care noi nu o avem aici. Văd o stare de spirit recâștigată. Mie mi-ar fi convenit să nu câștige cu FC Voluntari. Atmosfera e schimbată, e un antrenor nou (n.r. - Laurențiu Reghecampf). Deci mă aștept la o replică foarte, foarte puternică din partea lor. Aș fi de acord că poate suntem noi puțin avansați față de ei, pentru că ei au schimbat un antrenor. Dar atât și nimic mai mult. Am văzut, cunosc stilul, știu ce vor să joace. E posibil să avem parte de niște spații pe care le-am avut și la jocul de la Cluj și sper să profităm de ele. Nu cred că Reghecampf sau FCSB își poate schimba stilul. Eu la asta mă aștept”.

Pancul că a subliniat faptul că acesta „este cel mai important meci pentru Rapid. Așa a fost și așa va fi o perioadă destul de lungă de acum înainte. Nu cred că e nevoie de niciun fel de de speech. Simțim cu toții importanța. Pentru că, vrem, nu vrem, indiferent de situație sau de forma sportivă, acesta rămâne un joc special pe care și noi, și ei, ne dorim foarte mult să-l să-l câștigăm”.

Antrenorul rapidist a precizat că va aborda jocul la victorie pentru a-i face fericiți pe suporteri: „Cu ei eu am o tradiție favorabilă în tricoul ăsta. Acum sunt pe bancă. Am simțit încă de la primul joc, Rapid - Steaua, din '97, atunci am jucat eu primul meci. Am simțit ceva deosebit în aer și mi-am dat toată silința mereu să mă ridic la dorința asta a suporterilor noștri. Cel mai important pentru mine mâine sunt suporterii. Pe ei vrem să-i facem fericiți. Mergem și abordăm jocul doar la victorie. Sunt la primul meci împotriva lor ca antrenor al Rapidului. Zilele trecute eram mai obosit, sincer, dar când se apropie meciul, nu mai e așa. Tu trebuie să faci totul în zilele dinainte la antrenamentele care le ai la dispoziție înainte de un joc, după care la meci e rândul jucătorilor. Ei joacă, ei intră, ei demonstrează. Ei pot rămâne în urma unor astfel de de meciuri în memoria suporterilor noștri”.

Derby-ul FCSB - Rapid se va disputa astăzi, la ora 21.00, pe Arena Națională din București, fiind transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.