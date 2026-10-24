FCSB a întors rezultatul și a câștigat la scor cu Rapid, „Reghe” și-a respectat cuvântul

După victoriile chinuite cu Oțelul Galați și FC Voluntari, FCSB a reușit să obțină primul succes clar de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. Formația roș-albastră a câștigat cu 4-1 în fața Rapidului, pe Arena Națională, micșorând diferența de puncte față de formația giuleșteană.

Muhar a înscris golul prin care FCSB a egalat în derby-ul cu Rapid Foto: Sportpictures

Oamenii lui „Reghe” au început meciul în forță şi au încercat să înscrie rapid. Iar Cisotti a trimis balonul puțin pe lângă poarta oaspeților.

Rapid a reacționat și a deschis scorul după o fază superbă. Latif Ouedraogo a centrat din prima în careu, iar Stojilokvic a deviat balonul în plasă, în minutul 11. Şase minute mai târziu Ouedraogo a cerut penalty, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Giuleştenii au mai avut o șansă de a înscrie prin Dobre, în minutul 45+4.

După pauză, FCSB a fost mult mai insistentă și a egalat în minutul 58, printr-un un şut din afara careului al lui Muhar, la care balonul deviat de Pașcanu l-a păcălit pe portarul Ungureanu.

În continuare s-a jucat pe contre, cu garda jos. Stojilkovic a intrat în careu, l-a driblat pe Târnovanu, însă Dawa a intervenit extraordinar și a îndepărtat pericolul. Recuperat de roş-albaştri, balonul a fost trimis în cealaltă jumătate a terenului, iar Cisotti, scăpat singur cu portarul Rapidului, a trimis în stâlpul porții! Mingea a ricoșat în teren, italianul a pasat în careu, însă Stoian nu a ajuns balonul.

Intrat în minutul 46, Boutoutaou și-a adus echipa în avantaj, în minutul 69. Apoi, în minutul 79, Joao Paulo a înscris tot cu un şut plasat. Pentru ca același Boutoutaou să stabilească rezultatul final, în minutul 81, când a deviat mingea în poarta Rapidului de la câțiva metri.

Ceața și fumul au afectat vizibilitatea la începutul partidei Foto: Sportpictures

E de amintit că la puțin timp după fluierul de start (min. 9), arbitrul Horaţiu Feşnic a întrerupt meciul pentru câteva minute fiindcă fumul provocat de materialele pirotehnice folosite de suporteri au influențat vizibilitatea.

Este a treia victorie obținută de FCSB de la revenirea lui Reghecampf după 1-0 cu Oțelul Galați și 2-1 cu FC Voluntari. Gruparea roș-albastră se află pe locul 6, cu 21 de puncte, însă a redus diferența față de Rapid, care este pe 2, la 6 puncte.

Superliga

Etapa a 13-a

Vineri, 23 octombrie 2026

FC Botoșani – Petrolul Ploiești..........1-3

Corvinul Hunedoara – U Cluj.............0-3

Sâmbătă, 24 octombrie 2026

Csikszereda – FC Voluntrari...............2-1

FC Argeș – UTA Arad.........................0-1

FCSB – Rapid.....................................4-1

Duminică, 25 octombrie 2026

Farul Constanța – Oțelul Galați..........16.00

CFR Cluj – Dinamo............................19.00

Luni, 26 octombrie 2026

Sepsi – Univ. Craiova.........................20.00

Clasament

1. Dinamo 12 9 2 1 27-7 29

2. Rapid 13 8 3 2 21-13 27

3. Craiova 12 8 2 2 27-9 26

4. Petrolul 13 7 2 4 18-17 23

5. „U” Cluj 13 7 1 5 25-20 33

6. FCSB 13 6 3 4 20-19 21

7. UTA 13 5 3 5 16-17 18

8. Farul 12 4 5 3 17-17 17

9. CFR 12 5 1 6 17-18 16

10. Corvinul 13 4 4 5 14-16 16

11. Botoșani 13 3 5 5 17-17 14

12. Sepsi 12 3 5 4 8-13 14

13. FC Argeș 13 3 3 7 8-14 12

14. Oțelul 12 2 5 5 12-17 11

15. Voluntari 13 2 2 9 13-29 8

16. Csikszereda 13 1 2 10 9-26 5

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.