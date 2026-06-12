Portughezul Jose Mourinho a semnat pentru trei ani cu Real Madrid

Conform așteptărilor, lusitanul a fost numit în funcția de antrenor al echipei de fotbal Real Madrid. Acesta a semnat o înțelegere până în iunie 2029.

Mourinho (63 de ani) a mai fost antrenor la Real Madrid între 2011 și 2013. El l-a înlocuit pe spaniolul Alvaro Arbeloa, care fusese instalat în funcție în ianuarie trecut, după concedierea compatriotului său Xabi Alonso, la opt luni de la sosiera sa la formația din capitala Spaniei. rtoisReal Madrid a precizat, într-un comunicat, că Jose Mourinho își va începe activitatea pe 13 iulie.

Mourinho are în palmares, printre alte trofee, două Ligi ale Campionilor, cucerite în 2004, cu FC Porto, și în 2010, cu Inter Milano. La ultima formație el l-a avut ca jucător pe Cristian Chivu, actualul antrenor al milanezilor. De asemenea, a câștigat multe trofee naționale, fiind dublu campion al Portugaliei cu FC Porto, triplu campion în Premier League cu Chelsea Londra și dublu campion în Serie A cu Inter.

În prima sa perioadă petrecută la Real Madrid, Mourinho a câștigat o Cupă a Spaniei, în 2011, și un titlu în La Liga, în 2012. N-a reușit, însă, să triumfe în Liga Campionilor. Despre el s-a spus, totuși, că a pus capăt dominației rivalei FC Barcelona în fotbalul din Spania.

Reales duminica trecută în funcția de președinte al clubului madrilen, Florentino Perez anunțase că Jose Mourinho este prioritatea sa pentru banca tehnică. Desigur, dacă va obține un nou mandat. Ceea ce s-a și întâmplat. Pentru a-și asigura serviciile lusitanului, Perez a fost nevoit să plătească o clauză de 15 milioane de euro clubului Benfica Lisabona, cu care Mourinho se afla sub contract.

Thibaut Courtois speră să rămână după 2027

Portarul belgian Thibaut Courtois a declarat că își dorește să continue la echipa de fotbal Real Madrid și după 2027, când îi expiră actualul contract. Acesta a făcut respectivul anunț într-o conferință de presă la Cupa Mondială 2026, competiție la care Belgia va debuta luni, 15 iunie, contra Egiptului la Seattle, în Grupa G.

Courtois a spus cu această ocazie: „Dacă se încheie contractul după ce împlinesc 30 de ani, principiul la Real Madrid este să-l revizuim an de an”. Portarul consideră că scenariul „ideal”' ar fi să rămână la clubul madrilen, deși înțelege că acesta ar putea lua în calcul căutarea unui înlocuitor pentru postul de poartar.

Thibaut Courtois a disputat 333 de meciuri pentru Real Madrid, unde a avutt performanțe remarcabile de la transferul său de la Chelsea în vara lui 2018. El a ajutat la cucerirea Ligii Campionilor (2 trofee), a 4 titluri în La Liga, a Cupei Regelui Spaniei și Supercupei Europei (2).

În viitorul an competițional Courtois va lucra cu Jose Mourinho, antrenor cu care are o relația pozitivă: „Întotdeauna am lucrat bine împreună. Relația este bună”. Belgianul a spus că antrenorul portughez este un om „direct”, la fel ca el, și și-a reafirmat respectul pentru portughez cu care a lucrat la Chelsea, în 2014 și 2015.