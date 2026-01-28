Jose Mourinho, întrebat frontal dacă l-a atacat pe Cristi Chivu. „The Special One” a dat-o la întors

Jose Mourinho, care a împlinit vârsta 63 de ani pe 26 ianuarie, iar astăzi are meci în Liga Campionilor la fotbal cu fosta sa echipă, Real Madrid. Lusitanul o pregătește pe Benfica Lisabona.

Înaintea meciului dintre Benfica și Real Madrid din Liga Campionilor, Jose Mourinho a fost întrebat la conferința de presă premergătoare partidei despre declarațiile sale anterioare și dacă acestea se refereau la Cristi Chivu (45 de ani), dar și la Alvaro Arbeloa (43 de ani), tehnicianul celor de la Real Madrid, și el fără experiență.

„Respect foarte mult faptul că încerci să îndrepți lucrurile în direcția care îți convine. Întrebarea era despre Spalletti. Răspunsul meu este despre el. În 2000, Benfica a contactat un antrenor care nu mai antrenase pe nimeni până atunci. Acel antrenor nu a răspuns pentru că a crezut că îl vor ca secund. Mi s-a întâmplat mie.

Voi, spaniolii, ați fost buni la a vorbi despre Arbeloa, iar voi, italienii, despre Chivu. Amândoi sunt ca niște copii pentru mine, foști jucători ai mei, și sunt speciali”, a declarat cel alintat „The Special One”, potrivit publicației spaniol Marca.

Declarația care a inflamat spiritele

„Când AC Milan l-a numit pe Max Allegri, Juventus pe Luciano Spalletti sau AS Roma pe Gasperini, pentru mine nu au fost deloc surprize. Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine”, a spus Jose Mourinho, în cadrul unei conferințe de presă de dinaintea jocului cu Juventus, din Ligă, pierdut de Benfica, la Torino, cu 2-0.

Jurnaliștii italieni au fost convinși că portughezul a făcut referire și la Cristi Chivu, deși se știa despre cei doi că au o relație excelentă. Împreună, Mourinho și Chivu au câștigat Champions League cu Inter în 2010.

La finalul meciului Inter - Pisa 6-2, italienii l-au întrebat pe Cristi Chivu despre cei care-l critică. Românul a spus că fac ”zgomot” la adresa sa atât „dușmanii”, cât și „prietenii”.