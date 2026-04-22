Chivu nu vrea să fie comparat cu Mourinho. Reacții după calificarea de senzație a Interului în finala Cupei Italiei

Cristian Chivu (45 de ani) a vorbit la final despre „revenirea nebună a Interului” în semifinala de marți seară cu Como. Condusă cu 2-0, formația milaneză a întors scorul a marcat de trei ori în repriza secundă și merge în marea finală, unde poate da peste Atalanta sau peste Lazio Roma (în tur, la Bergamo, a fost 2-2).

„Această revenire recompensează munca întregii echipe pentru că toți muncesc din greu: atunci când sunt solicitați, o arată. Înlocuirile au fost de mare ajutor, pentru că au înțeles momentul. Diouf a intrat foarte bine, a jucat unu la unu cu curaj și caracter, iar noi le-am cauzat probleme lui Como cu introducerea sa. Sucic și Pio Esposito au fost și ei decisivi, dar întreaga echipă are o dorință incredibilă de a fi competitivă”, a spus antrenorul, care nu l-a avut pe căpitanul Lautaro Martinez, care acuză în continuare probleme medicale.

„Sunt doar Cristian”

Românul a explicat de ce olandezul Dumfries a intrat doar la final: „Denzel are o problemă fizică. A fost de acord să fie disponibil având în vedere cum mergeau lucrurile, dar are o problemă la tendon. Și mă bucur că a făcut-o. Același lucru s-a întâmplat și cu Lautaro împotriva Romei. Acești jucători se simt responsabili pentru ceea ce este Inter”.

Ultimul antrenor care a reușit dubla cupă-campionat a fost José Mourinho, maestrul portughez al lui Chivu în anul fantastic 2010. Și știe ce simt suporterii. „Cunosc nebunia pentru că am trecut prin asta și de aceea oamenii se îndrăgostesc de această echipă, pentru emoții atât de puternice și pentru realizări care nu se realizează în altă parte, chiar dacă uneori și-ar putea dori să fi avut seri mai liniștite”, a continuat românul.

Gândurile sale au zburat apoi direct la Roma, la acea finală unde ar putea adăuga al doilea său triumf al sezonului. „Ne-am pus într-o situație care ne permite să visăm datorită muncii asidue. Como a avut cea mai bună apărare din Italia și am reușit să marcăm atât de multe goluri împotriva lor. Doar Inter nebună poate reveni în dezavantaj împotriva lui Como de două ori în 10 zile”.

Comparațiile nu-i plac reșițeanului: „Spui că sunt ca Mourinho pentru că îți plac titlurile, dar eu sunt doar Cristian și încerc să ofer satisfacție celor care au avut încredere în mine: mă gândesc doar la oamenii care iubesc aceste culori și la băieții mei pentru tot ce au trebuit să îndure în aceste luni și la narațiunea care s-a creat de-a lungul acestor luni”.

„Chivu nu va spune niciodată asta”

Cristian Chivu a obținut victoria în fața unui Cesc Fàbregas (38 de ani) care în astă-vară a refuzat propunerea Interului, preferând să rămână la Como. Umilită în finala Ligii Campionilor de PSG (0-5), Inter era la pământ și nu mulți se înghesuiau să preia echipa.

„Am înfruntat un adversar cu mulți jucători de talie mondială”, a recunoscut spaniolul trecut ca jucător pe la Arsenal și pe la Barcelona.

Antrenorul lui Como a analizat meciul: „Am jucat împotriva unei echipe care joacă împreună de ani de zile și câștigă scudetto. Anul trecut au ajuns în finala Ligii Campionilor. Chivu nu va spune niciodată asta, dar dacă îi antrenezi pe acești jucători, ești întotdeauna mai aproape de victorie”.

„Am câștigat mult și am pierdut mult. De asemenea, învăț multe despre comunicarea post-meci. Klopp a pierdut șapte finale înainte de a câștiga prima sa și rămâne în continuare unul dintre cei mai mari antrenori... Lipsește ceva, dar nu putem fi decât mândri de acest meci. A fost o performanță grozavă și cred că ar fi greșit să ne enervăm astăzi. Mai sunt cinci meciuri de campionat și nu putem face greșeli”, a mai zis ibericul, dornic să califice formația în viitorul sezon al cupelor europene.