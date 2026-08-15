José Mourinho, «modest» ca întotdeauna: „Eu fac să crească vânzările. E atât de simplu”

Când subiectul este José Mourinho, cuvintele „modestie” și „discreție” apar rar în aceeași propoziție. Portughezul știe foarte bine acest lucru și, după mai bine de două decenii petrecute în lumina reflectoarelor, continuă să se distreze cu propria imagine.

O nouă serie documentară Netflix, prezentată de L’Équipe, încearcă să explice ceea ce publicația franceză numește „complexul Mourinho”. Cele trei episoade urmăresc cariera unuia dintre cei mai cunoscuți antrenori din istoria fotbalului, dar adevărata atracție nu sunt neapărat trofeele. Este, previzibil, José Mourinho însuși.

Lista oamenilor care apar în documentar este impresionantă: Sir Alex Ferguson, Didier Drogba, Frank Lampard, Luis Figo, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o, Iker Casillas sau Eden Hazard. Lipsesc însă Cristiano Ronaldo și Pep Guardiola.

„Am apărut într-o reclamă și vânzările au crescut”

Documentarul pune accent pe ceea ce Mourinho a înțeles probabil mai bine decât aproape orice antrenor din generația lui: fotbalul modern nu se joacă doar pe teren. Se joacă și în fața camerelor.

Charisma, replicile și talentul său de a transforma o conferință de presă într-un spectacol fac parte din personaj. Mourinho nu încearcă nici măcar să pretindă contrariul.

În documentar, portughezul își explică puterea mediatică într-o manieră perfect recognoscibilă: „Apar într-o reclamă, vânzările cresc. Dacă cineva mă critică, toată lumea vorbește despre asta. Eu fac să se vândă. E atât de simplu.”

Greu de găsit o definiție mai „Mourinho” a lui Mourinho.

Chiar și John Terry, fostul său căpitan de la Chelsea, glumește cu realizatorii seriei și le spune că au dat lovitura pentru că portughezul le-a permis să-l urmărească peste tot.

„Faceți documentare despre oameni care n-au câștigat nimic?”

Există însă o limită pe care Mourinho o păstrează aproape intactă: viața privată.

Documentarul vorbește foarte puțin despre ea, iar portughezul oferă o explicație care poate intra fără probleme în colecția replicilor sale memorabile.

Pentru el, ceea ce contează este cariera. Iar justificarea este savuroasă: „Dacă n-aș fi avut această carieră, voi nu ați fi fost aici. Voi faceți documentare despre tipi care n-au câștigat nimic? Nu.”

Este Mourinho în forma sa cea mai pură: sigur de sine, provocator, amuzant și perfect conștient de valoarea propriului personaj.

Serialul nu pare să revoluționeze genul documentarelor sportive, remarcă L’Équipe. Dar nici nu are neapărat nevoie. Când personajul principal este Mourinho, există deja suficient material pentru spectacol.

Portughezul a construit de-a lungul anilor nu doar echipe câștigătoare, ci și un brand. A înțeles că o replică bună poate călători mai repede decât un rezultat și că oamenii care îl iubesc și cei care îl detestă contribuie, în egală măsură, la notorietatea lui.

Iar dacă îl întrebi pe Mourinho, explicația este mult mai simplă: el face să se vândă.