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Jose Mourinho ar putea reveni după 13 ani la Real Madrid

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Câștigător al campionatului de fotbal al Spaniei cu Real Madrid, în precedentul său mandat, Jose Mourinho ar putea reveni acolo dacă preşedintele Florentino Pérez va fi reales și dacă se va achita clauza de reziliere a contractului cu Benfica.

Jose Mourinho este cunoscut drept un antrenor cu temperament vulcanic (Foto: EPAImages)
Jose Mourinho este cunoscut drept un antrenor cu temperament vulcanic (Foto: EPAImages)

Anunţat în urmă cu câteva săptămâni ca succesor al fostului său jucător, Alvaro Arbeloa, Mourinho apare într-un scurt videoclip purtând un tricou al lui Real Madrid. Mesajul acestuia este clar. El spune „da” unei presupuse oferte din partea lui Pérez. Clipul se încheie cu mesajul „Votaţi Florentino în 2026”.

Multiplă campioană a Europei și Spaniei, Real Madrid n-a reușit în ultimii doi ani competiționali să câștige vreun trofeu major. Tocmai de aceea Perez a convocat, în 12 mai, alegeri pentru funcția de președinte. Dacă acesta va fi confirmat în funcție, atunci antrenorul portughez se va întoarce pe banca lui Merengue la treisprezece ani după primul său mandat (2010-2013).

Într-o emisiune televizată difuzată tot în această perioadă perioadă, adversarul lui Perez, Enrique Riquelme, a anunțat că i-ar aduce la Real Madrid pe Rodri şi Erling Haaland, starurile lui Manchester City, dacă ar câştiga alegerile.

Florentino Pérez l-a elogiat pe Jose Mourinho

Președinte la gruparea din capitala Spaniei în două perioade (2000-2006 și 2009-2026), Florentino Pérez a refuzat să confirme că l-a ales pe Mourinho ca următor antrenor, dar l-a elogiat pe acesta în interviurile din campania prezidențială. „Când a fost cu noi, ne-a întărit competitivitatea. Şi de acolo, am câştigat şase Ligi ale Campionilor în zece ani”, a declarat el la postul de televiziune La Sexta.

Florentino Perez speră să fie reales președinte la Real Madrid (Foto: EPAImages)
Florentino Perez speră să fie reales președinte la Real Madrid (Foto: EPAImages)

În vârstă de 63 de ani, Jose Mourinho este considerat în Spania drept antrenorul care a pus capăt dominaţiei rivalei FC Barcelona, ​echipă antrenată pe atunci de Pep Guardiola şi care îl avea ca star pe Lionel Messi. În trei ani competiționali, Real Madrid a câştigat un titlu în La Liga, Copa del Rey şi o Supercupă a Spaniei.

Mourinho a câștigat Liga Campionilor cu Porto și Inter

În ultimul an, antrenorul portughez a antrenat pe Benfica Lisabona. Printre echipele pe care le-a pregătit acesta se numără Fenerbahce Istanbul, AS Roma, Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Porto, Inter Milano şi Chelsea. Mourinho a câştigat titlul de campion în Portugalia, Anglia, Italia şi Spania, precum şi şase trofee europene, inclusiv două Ligi ale Campionilor (cu Porto, în 2004, şi cu Inter Milano, în 2010).

Venirea lusitanului la Real Madrid ar presupune și achitarea unei clauze de reziliere a contractului acestuia cu Benfica. Potrivit presei din Peninsula Iberică, aceasta ar fi de aproximativ 6 milioane de euro. Valabilă până la 10 zile lucrătoare după încheierea sezonului, această clauză ar fi expirat vineri, 29 mai. Din acest motiv, suma pe care Real Madrid ar urma să o achite ar fi crescut la 15 milioane de euro.

Enrique Riquelme (37 de ani) și Florentino Perez (79 de ani) se vor lupta pentru funcția de președinte la Real Madrid în 7 iunie.

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