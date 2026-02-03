Lewis Hamilton a spart 140.000 de euro împreună cu Kim Kardashian. Vedetele au avut parte de masaj de cuplu cu acces exclusiv la spa

Bârfele venite dinspre Londra s-au răspândit în întreaga lume în doar câteva ore, deși persoanele implicate nu au confirmat sau infirmat zvonurile: Lewis Hamilton și Kim Kardashian se întâlnesc. Bomba a fost lansată de ziarul britanic The Sun, care a relatat că pilotul de la Ferrari și femeia de afaceri au petrecut un weekend romantic la un hotel de lux din Cotswolds, o locație prestigioasă din centrul Angliei.

Potrivit publicației Sun, Hamilton și Kardashian au plănuit o escapadă romantică la Estelle Manor, un hotel de lux din zona rurală Oxfordshire, cheltuind în jur de 140.000 de euro pentru un singur weekend.

Mamă a patru copii, în vârstă de 45 de ani, care a avut o relație cu rapperul Kanye West până în 2021, Kim ar fi ajuns în Marea Britanie la bordul propriului avion privat, în timp ce pilotul de 41 de ani a sosit cu elicopterul, aterizând pe aeroportul Oxford.

„Gărzile de corp au rămas în apropiere, dar departe de cei doi. Doi dintre ei păzeau intrarea în cameră, pentru a preveni orice spargere”, a declarat o sursă pentru The Sun. Potrivit sursei, Lewis și Kim au luat ulterior masa într-o cameră privată a hotelului și au rezervat un masaj de cuplu cu acces exclusiv la spa-ul hotelului.

Părțile implicate nu confirmă și nici nu infirmă relația în acest moment, dar ambii sunt singuri de ceva vreme. Septuplul campion mondial, care a fost legat amoros de Nicole Scherzinger din 2007 până în 2015, a fost și în preajma vedetei pop Raye.

Într-un interviu acordat în iulie anul trecut, el a declarat: „Este foarte complicat să ai o viață privată, mai ales în lumea de astăzi. Îi văd pe alți piloți și mă întreb cum reușesc. Unii au copii, sunt căsătoriți, au o prietenă... Și eu am trecut prin asta când aveam 20 de ani, dar acum am făcut o alegere diferită: am decis să profit la maximum de timpul petrecut, pentru că este mai scurt decât crezi”. Afrmațiile au fost făcute pentru revista franceză RTBF.

Kim Kardashian este și ea singură de ceva vreme. După încheierea căsniciei cu Kanye West, care a durat cu intermitențe între 2014 și 2021, vedeta a avut o relație cu comedianul și actorul american Pete Davidson timp de aproape un an, iar între 2023 și începutul anului 2024 a avut o relație cu jucătorul de fotbal american Odell Beckham Jr., de la echipa Miami Dolphins.