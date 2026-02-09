Video Kim Kardashian și Lewis Hamilton alimentează iar zvonurile privind o posibilă idilă. Cum au fost surprinși la Super Bowl. Imaginile s-au viralizat

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună într-o lojă VIP la Super Bowl LX, alimentând speculațiile privind o posibilă relație. Fondatoarea SKIMS ani și pilotul de Formula 1 au urmărit evenimentul de pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, duminică, 8 februarie, potrivit People și Daily Mail.

Un clip devenit viral în timpul transmisiunii TV a întețit zvonurile. Un specialist în citirea buzelor susține, pentru Daily Mail, că Lewis Hamilton (41 de ani) i-ar fi spus lui Kim (45 de ani) că intenționează să o prezinte mamei sale.



„Nu duc orice fată la mama mea. Dar pe tine te va cunoaște într-o zi; e foarte încântată să te întâlnească”, ar fi spus pilotul, potrivit expertului Nicola Hickling, fondatorul LipReader

Hickling a observat că Kim părea vizibil neliniștită, acoperindu-și fața înainte de a răspunde scurt: „Ok”.

Analizele nu s-au oprit aici. Judi James, expert în limbajul corpului, a declarat pentru Daily Mail că interacțiunea dintre cei doi a fost marcată de o dinamică de flirt „fierbinte și rece”, menită să atragă atenția și să provoace reacții vizibile din partea lui Hamilton.

James a remarcat postura lor apropiată, specifică unei întâlniri, dar și modul în care Kim se apleca ușor spre Lewis atunci când acesta vorbea, gest care părea să-l încânte vizibil pe pilot. Expertul a subliniat și un detaliu subtil: vârful limbii lui Kim, vizibil pentru o fracțiune de secundă în colțul gurii, semn interpretat ca un indicator jucăuș al interesului.

Potrivit analizei, Kim alterna momentele de implicare intensă cu priviri aruncate deliberat în altă parte, o tehnică menită să amplifice tensiunea și atracția. Gestul de a-și aranja părul și de a-și acoperi parțial fața ar fi făcut parte din aceeași strategie, stimulând reacțiile lui Hamilton.

James a concluzionat că modul în care Kim își atinge părul sugerează mândrie și încredere, semnalând că îl percepe pe Hamilton drept o „conexiune” demnă de afișat într-un context public de asemenea amploare.

Apariția lor împreună vine la doar câteva zile după ce cei doi au fost văzuți sosind împreună la un hotel din Paris, conjunctură descrisă de o sursă People drept „o întâlnire romantică”. Potrivit aceleiași surse, Kardashian și Hamilton ar fi zburat în capitala Franței cu un avion privat plecat din Marea Britanie.

După divorțul de Kanye West, care a avut loc în 2022, Kim Kardashian a avut o relație intens mediatizată cu Pete Davidson și a fost asociată ulterior cu jucătorul NFL Odell Beckham Jr, relatează People.

„Copiii au nevoie de mine”

Totuși, în urmă cu o lună, în podcastul Khloé in Wonder Land, vedeta mărturisea că nu a mai ieșit la întâlniri timp de un an, alegând să se concentreze pe cei patru copii ai săi.

„Copiii au nevoie de mine… Nu am avut timp și sunt în regulă cu asta”, spunea ea.

Kardashian a vorbit și despre ce își dorește de la un viitor partener: „Valori și principii solide, o persoană calmă, de încredere… care își asumă responsabilitatea. Cred că asta e cel mai important pentru mine”.

Lewis Hamilton, la rândul său, a avut o relație on-off cu Nicole Scherzinger între 2007 și 2015 și a fost asociat de-a lungul timpului cu mai multe vedete, printre care Rihanna, Kendall Jenner, Gigi Hadid și Shakira.

Deși nici Kim, nici Lewis nu au confirmat oficial o relație.