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Istoria fascinantă a fotbalului. De la lupte violente pe maidane, la un fenomen global

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Campionatul Mondial 2026
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Fotbalul este sportul rege, cu miliarde de fani la nivel mondial. Înainte de marile superstaruri și transformarea acestui sport într-o industrie în care se învârt sume uriașe, a fost prima dată pasiunea, un microb sportiv care a molipsit rând pe rând popoare și continente.  

Jucători de fotbal marcând un gol
Primele meciuri de fotbal din secolul al XIX lea FOTO Profimedia

Fotbalul, așa cum o arată toate istoriile dedicate acestui sport, a luat naștere în anul 1863, în Anglia. Să nu-și imagineze însă cineva că până la acea dată nimeni nu a pus piciorul pe minge. Din contră, jocurile cu mingea au o vechime de câteva mii de ani – fotbalul actual este practic cea mai desăvârșită formă a jocurilor cu mingea la picior. De exemplu, Federația Internațională de Fotbal menționează că primul joc competitiv din istorie în care două echipe încearcă să marcheze cu ajutorul picioarelor este Cuju: un joc cu mingea chinezesc, inventat în urmă cu mai bine de 2.000 de ani în timpul dinastiei Han. Era însă un joc al elitelor la care participau în special aristocrația și liderii militari. Practic, două echipe adverse încercau să bage o minge de mătase, umplută cu pene (ca o pernă), printr-un inel, doar cu picioarele, capul sau umărul. Totodată, mingea nu trebuia să atingă solul. Era un fel de combinație de baschet, fotbal și volei. Sportul a fost îmbunătățit în timpul dinastiei Tang, răspândindu-se și în rândul armatei.

De la mayași la Calcio Fiorentino

Jocuri cu mingea s-au practicat și în Egipt sau Grecia Antică, dar în mare parte de nobilime și fără să aibă legătură cu fotbalul actual. Erau lente, aristocratice, jucate de multe ori și de femei. Însă nu doar nobilimea se juca cu mingea. În mahalalele orașelor medievale sau în sătucele de pe cuprinsul Bătrânului Continent, copiii, adolescenții și adulții tineri băteau mingea ori de câte ori aveau ocazia. Fie că era vorba de mingi din cârpe sau bucăți de piele adunate claie-grămadă (nu existau mingi cu cameră de aer), jocul era în toi. Se practica însă total diferit față de lumea aristocratică; în mahalale era ca la război: un soi de amestec de rugby cu fotbal și multe alte sporturi, care de care mai agresive. Nu de puține ori meciurile se lăsau cu încăierări și bătăi în toată regula.

Un bun exemplu este Calcio Storico sau Calcio Fiorentino, un sport cu tradiție în Florența, una dintre perlele Renașterii italiene. Calcio Fiorentino nu avea însă nimic în comun cu finețea artei italienești; din contră, era un joc cu mingea deosebit de brutal, urmaș al unui alt sport din timpul Imperiului Roman, numit harpastum, care combina elementele de fotbal (jocul cu piciorul și capul) cu elemente de rugby (placaje, alergat cu mingea în mână), dar și cu lupte libere. Accidentările, sângerările, loviturile dure erau parte a jocului. Inclusiv înalţii prelaţi intrau în lupta de pe teren – Înalți Pontifi precum Clement al VII-lea, Leon al XI-lea şi Urban al VIII-lea au jucat Calcio Fiorentino. Partidele se jucau între echipele celor patru cartiere principale ale Florenţei, fiecare având câte o culoare simbolică.

Chinezi antici jucând mingea cu piciorul
Cuju, un joc cu mingea în China. FOTO: Wikipedia

Mai vechi decât Calcio Fiorentino era Mob football sau fotbalul englezesc primitiv. Acesta se juca din secolul al VIII-lea, în timpul regatelor anglo-saxone. Practic, era o mulțime care fugărea o minge: lovită cu piciorul, cu capul, cărată cu mâna. Evident, ca la italieni, nu lipseau procedeele de rugby, lupte libere și intrările criminale – nu de puține ori se lăsa cu coaste rupte și capete sparte. Mingea era o bășică de porc (vezica urinară a animalului) umflată, disputată de două echipe adverse cu număr nelimitat de jucători care se ciocneau în masă. Scopul era să ducă mingea într-un anumit loc, prestabilit dinainte, de exemplu, la biserică sau la han.

Cine ajungea cu ea acolo nevătămat câștiga. Jocul era practicat în principal în timpul marilor sărbători religioase. „După prânz, toți tinerii orașului ies pe câmpuri pentru a participa la un joc cu mingea. Elevii fiecărei școli au propria lor minge; muncitorii din fiecare breaslă a orașului își poartă și ei mingile. Cetățeni mai în vârstă, tați și oameni înstăriți vin călare să-și privească juniorii concurând și să-și retrăiască indirect propria tinerețe: le poți vedea pasiunile interioare trezite în timp ce urmăresc acțiunea și se lasă prinși de distracția adolescenților lipsiți de griji“, scria William FitzStephen în 1183, fiind primul care a descris un meci de fotbal englezesc.

Din cauza brutalității, jocul a fost interzis de oficialități. „Întrucât există mare zarvă în oraș cauzată de îmbrâncelile din jurul marilor mingi de fotbal pe câmpurile publice, din care ar putea rezulta multe rele, ferească Dumnezeu: poruncim și interzicem, în numele regelui, sub pedeapsa închisorii, ca un astfel de joc să mai fie practicat în oraș pe viitor“, decreta primarul Londrei, Nicholas de Farndone, în 1314.

O variantă a fotbalului exista și în America de Sud, la mayași și azteci. Propriu-zis, erau două echipe a câte patru sau cinci jucători care trebuiau să marcheze strecurând mingea din cauciuc (produs din arborele de cauciuc), doar cu capul, șoldurile, umărul, piciorul printr-un inel situat pe lateralele terenului. Atunci când avea conotații ritualice, meciul se lăsa cu multe capete tăiate – echipa care pierdea era decapitată.

13, număr cu noroc

Faptul că astăzi miliarde de oameni urmăresc cu sufletul la gură Mondialul de fotbal se datorează a două evenimente decisive în destinul fotbalului. Primul este crearea fotbalului ca sport distinct cu reguli clare și răspândirea lui la nivel mondial, iar al doilea este fondarea primului organism internațional de promovare și organizare de competiții între cluburi și naționale.

Fotbalul modern s-a născut în Anglia și totul s-a datorat industrializării. La început de secol XIX, economia s-a schimbat radical, apăreau fabricile, muncitorii ca o nouă categorie socială, iar migrația către oraș a mase întregi de țărani a transformat complet peisajul și comportamentul urban. Acel amestec de fotbal și rugby, jocul de gloată al țăranilor englezi, a pătruns rapid din mahalalele muncitorești în toate zonele orașelor. Acest joc, deși interzis în multe locuri, a prins de minune. Era jucat de aristocrație, de muncitori, de băieți de la școală. De toată lumea. Au apărut și primele cluburi, precum cele de la Cambridge şi Sheffield. Popularitatea jocului era în continuă creștere. Muncitorii lucrau cinci (chiar șase) zile pe săptămână, iar sâmbăta după-amiaza și duminica singura lor distracție era jocul de fotbal. Cei mai sportivi, mai tineri și în putere îl practicau. Ceilalți priveau magnetizați de pe margine.

Copii jucând fotbal pe maidan
Fotbalul la începuturile sale FOTO profimedia
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La fel se întâmpla și la universități și școlile de băieți. Fiecare școală avea propriul set de reguli. Unele permiteau manipularea mingii cu mâna într-o anumită măsură, în timp ce altele nu. Această diversitate de reguli făcea dificil pentru elevii care ajungeau la universitate să continue să joace împotriva altor foști elevi proveniți din școli diferite. Așa a apărut prima asociație fotbalistică din istoria lumii. În seara zilei de 26 octombrie 1863, la Freemasons Tavern din Great Queen Street, Londra, reprezentanți ai mai multor cluburi de fotbal din zona metropolitană londoneză s-au întâlnit pentru ședința inaugurală a The Football Association (FA).

În acel moment s-au stabilit regulile fotbalului modern, 13 la număr: jucătorilor le era interzis să transporte, să arunce sau să ridice mingea cu mâinile, era interzisă lovirea adversarului, ținerea sau placarea acestuia, orice jucător aflat în atac și poziționat înaintea mingii era considerat în ofsaid. Această regulă făcea ca tactica jocului să favorizeze în mare măsură atacul și impunea ca mingea să fie jucată în principal către colegii aflați în spate sau pe aceeași linie, atunci când mingea ieșea din teren peste linia laterală, jocul era reluat printr-o aruncare de la margine și, în fine, golurile erau marcate printr-o poartă definită simplu prin doi stâlpi verticali aflați la o distanță de aproximativ 7,32 metri unul de celălalt. Nu exista nici bară transversală și nici bandă între stâlpi pentru a delimita înălțimea porții. Transversala a fost introdusă ulterior. Aceste reguli și înființarea F.A. au marcat momentul nașterii fotbalului modern și ruperea definitivă de rugby.

Primele meciuri de fotbal în Anglia
Muncitori englezi jucând fotbal FOTO profimedia

Mai mult decât atât, cu reguli clare, fotbalul s-a putut juca și răspândi în toate comunitățile. Deși era interzis fotbalul profesionist, patronii de fabrici au înființat cluburi pe bandă rulantă. La negru, muncitorii cei mai pricepuți la fotbal erau „transferați“ de la o uzină la alta, pe bani buni. Mai mult decât atât, au început să apară stadioanele specifice acestui sport, iar accesul spectatorilor se făcea contra cost, tot la negru, evident.

Prima echipă care a practicat un joc bazat pe combinații de pase a fost Royal Engineers AFC în sezonul 1869-1870. În 1870, echipa Royal Engineers pasa deja mingea. „Locotenentul Creswell, după ce a avansat mingea pe marginea terenului, a trimis-o în centru către un coechipier, care a șutat-o printre bare cu un minut înainte de finalul timpului de joc“, precizau comentatorii sportivi ai vremii. Faptul că fotbalul devenise deja un fenomen în Anglia a dus la cizelarea tehnicii jucătorilor într-un timp-record. În doar un deceniu, fotbalul crescuse în mod miraculos. Prima combinație de tip „un-doi“ (un schimb rapid de două pase între coechipieri), dar și un dribling spectaculos sunt consemnate într-un meci dintre Derby School și Nottingham Forest în martie 1872. „Domnul Absey, după ce a driblat mingea pe jumătate din lungimea terenului, i-a pasat-o lui Wallis, care a trimis-o cu abilitate în fața porții; acesta i-a pasat căpitanului, care a șutat imediat mingea între stâlpii porții celor de la Nottingham“. Între timp, au apărut și echipamentele, culorile cluburilor și simbolurile. Englezii erau înnebuniți după fotbal.

Lob peste Ocean

Marinarii, inginerii, muncitorii, ofițerii, soldații, profesorii și elevii englezi plecați în lume au dus cu ei fotbalul. Cu execuții deja spectaculoase și seturi de reguli bine stabilite, noul sport a prins aproape peste tot. Demn de menționat este faptul că englezii erau un imperiu colonial și totodată una dintre marile puteri maritime, ceea ce a facilitat răspândirea fotbalului. Noul sport a prins cel mai bine în Europa și în America de Sud. În special marinarii și ofițerii englezi au răspândit fotbalul în Olanda, Italia, Belgia și Elveția. Totodată, tineri studenți, marinari sau muncitori portuari care au muncit sau au călătorit în Anglia au descoperit fenomenul fotbalistic care pusese deja stăpânire pe britanici (inclusiv în Scoția, Irlanda și Țara Galilor). Microbul a fost exportat apoi în Imperiul Austro-Ungar, Germania, Franța, Spania și chiar Imperiul Otoman. În România, fotbalul a pătruns la începutul secolului XX. Este adevărat, prima dată în teritoriile controlate de Austro-Ungaria, adică la Timișoara, iar mai apoi la București. Primele echipe erau formate din studenți sau angajați străini, în mare parte englezi și scoțieni. Primele echipe de pe teritoriul românesc au fost Olimpia București (1904), Venus București și Sportul Studențesc. Inițial, majoritatea jucătorilor erau străini.

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Călătoria sportului pe continentul sud-american a avut câteva puncte de plecare esențiale. Argentina a fost una dintre primele țări de peste Ocean care au adoptat fotbalul. Primul meci documentat s-a jucat în 1867, fiind organizat de lucrătorii căilor ferate. Un rol decisiv l-a avut profesorul scoțian Alexander Watson Hutton, considerat „părintele fotbalului argentinian“, care a introdus acest sport în școli și a înființat prima ligă în 1893. Ulterior, în 1894, fotbalul pătrunde în Brazilia. Charles Miller, un tânăr cu origini britanice, a revenit din Anglia în orașul São Paulo aducând cu el două mingi de fotbal, o carte cu reguli și echipament, fiind pionierul care a popularizat jocul în această țară. Fotbalul a devenit o modă și în Uruguay, dar și în Chile, în 1890, răspândindu-se ulterior în toată America de Sud.

Astfel, în mai puțin de două decenii, fotbalul a devenit o adevărată religie în America de Sud. Inițial, sportul a fost practicat aproape exclusiv în cadrul comunităților britanice, aduse pentru diferite contracte de infrastructură sau în porturi. Cu timpul, localnicii au început să învețe jocul și să preia controlul echipelor. Regulile simple, dar și faptul că necesita echipament minim au permis unei categorii largi de oameni să îl practice, facilitând o ascensiune socială rapidă pentru tinerii din medii defavorizate. Crearea Confederației Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL) în 1916 a cimentat organizarea acestui sport la nivel continental. Și în SUA și Canada, acest sport a pătruns relativ rapid, în secolul al XIX lea, evident tot prin intermediul emigranților britanici și olandezi, dar a fost puternic concurat de sporturi naționale precum baseball și fotbal american, sau hochei în Canada. Cert este că la începutul secolului XX, fotbalul cucerise lumea. Existau cluburi de fotbal pe aproape toate continentele. Erau organizate federații și campionate interne. Lipsea însă ceva după ce toată lumea tânjea: competițiile internaționale.

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