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Irina Begu a învins-o pe celebra Venus Williams și s-a calificat în turul doi la Bad Homburg

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Aflată pe locul 211 WTA, Irina Begu (35 de ani) s-a calificat în turul al doilea al turneului de categorie WTA 500 de la Bad Homburg (Germania), trecând în runda inaugurală de celebra Venus Williams.

Irina Begu a avut puterea să revină în disputa cu Venus Williams (Foto: EPAImages)
Irina Begu a avut puterea să revină în disputa cu Venus Williams (Foto: EPAImages)

Bucureșteanca a învins-o cu 6-4, 4-6, 7-6/6 pe sora mai mare a Serenei, jucătoare care acum se află pe locul 471 mondial. Meciul a durat aproape trei ore. La 46 de ani, Venus a participat la turneul cu premii totale de 1.049.083 euro în baza unei invitații.

Begu a avut 3-1 în setul al doilea, dar a cedat cu 4-6. În „decisiv”, americanca a condus cu 5-3, dar Begu a revenit și a dus setul în tiebreak, acolo unde s-a impus cu 8-6, revenind de la 0-2.

Venus câștigase cu 6-1, 3-6, 6-3 singurul meci de până astăzi cu Irina, în 2017, în primul tur la Openul Canadei. Săptămâna trecută, Venus și Serena Williams au primit un wild-card pentru proba de dublu a turneului de la Wimbledon.

Venus Williams va participa din nou la turneul de la Wimbledon (Foto: EPAImages)
Venus Williams va participa din nou la turneul de la Wimbledon (Foto: EPAImages)

În urma acestui succes, Irina Begu și-a asigurat un cec de 15.690 de euro și 85 de puncte WTA. În optimile de finală românca o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 11 WTA, favorita cu numărul 4). Cele două jucătoare sunt la egalitate, 2-2, precedentele 4 meciuri dintre ele având loc pe zgură.

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