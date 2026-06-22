Serena Williams revine pe iarba de la Wimbledon și în proba de simplu! Ea a jucat două meciuri de dublu vara aceasta

La 44 de ani, jucătoarea americană de tenis se va reîntoarce în „Templul tenisului”. Serena Williams a primit un wild card din partea organizatorilor turneului de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

La începutul acestei luni, Serena Williams a postat un video pe rețelele sociale în care a precizat că se întoarce în circuitul WTA. La puțin timp după, și oficialii britanici au confirmat informația. De asemenea, WTA a salutat revenirea fără a spune cine va fi partenera de dublu a Serenei (campioana a evoluat alături de canadianca Victoria Mbok, o jucătoare de 19 ani, nr. 9 mondial la dublu). Ulterior, fosta campioană de la Wimbledon a declarat: „Probabil că trebuie să mă antrenez ceva mai mult dacă vreau să joc la simplu. În ceea ce priveşte proba de simplu, nu pot spune nici da, nici nu. Deocamdată, răspunsul este nu. Simt că trebuie să mă antrenez ceva mai mult dacă vreau să joc la simplu”, a explicat cea care a câștigat 23 de titluri de Grand Slam. „Vom vedea dacă voi reuşi. Şi dacă nu voi reuşi, înseamnă că nu este drumul meu de urmat în acest moment”, a adăugat americanca.

A jucat deja meciuri de dublu pe iarbă

Organizatorii turneului de Mare Şlem de la Wimbledon mai aveau un wild-card disponibil şi au decis să îl ofere Serenei Williams. Americanca a revenit pe teren cu o victorie la dublu, alături de Victoria Mboko, în primul tur la Queen's Club: 7-6/2, 6-2 cu perechea formată din americanca Nicole Melichar-Martinez şi neozeelandeza Erin Routliffe. „A fost atât de distractiv”, a spus Williams în interviul de după meci. „M-am distrat atât de mult jucând cu Victoria. A fost cu adevărat capabilă să susţină echipa şi să joace puternic la punctele importante. M-am putut baza pe ea. Nu am mai jucat niciodată împreună, dar a fost atât de natural.” Serena și Victoria urmau să joace cu Leylah Fernandez (Canada) şi Laura Siegemund (Germania), în sferturile de finală, însă Mboko a fost nevoită să se retragă după ce a alunecat și s-a accidentat în timpul meciului de simplu împotriva Karolinei Pliskova.

În săptămâna următoare, Serena Williams și Karolina Muchova au pierdut (4-6, 4-6), în primul tur al turneului Berlin Open, meciul cu Giuliana Olmos şi Erin Routliffe. Cu puțin timp înainte, organizatorii întrecerii de mare șlem de la Wimbledon anunțaseră că Serena Williams şi sora ei mai mare, Venus, care a împlinit 46 de ani miercurea trecută, au primit un wild-card pentru proba de dublu a turneului londonez.

Serena a jucat ultimul său meci de simplu în 2022 (5-7, 7-6/4, 1-6 cu australienca Ajla Tomljanovic), în turul 3 de la US Open. Ea a fost evazivă în răspunsuri la conferinţele de presă de la Londra şi Berlin, spunând că nu ştie dacă va juca la Wimbledon.

A pierdut clar finala cu Halep în 2019

Americanca a triumfat pe iarba din capitala Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în 7 rânduri la simplu (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016), de 6 ori la dublu feminin (2000, 2002, 2008, 2009, 2012 și 2016) și o dată la mixt (1998). Ea a disputat ultimul său meci la simplu acolo în 2022, când a pierdut în primul tur cu franțuzoaica Harmony Tan (5-7, 6-1, 6-7/7).

În 2019, Serena a jucat ultima finală de simplu la Wimbledon, pierzând clar (2-6, 2-6) în fața Simonei Halep. Confruntarea a durat numai 56 de minute, iar jucătoarea noastră a comis doar 3 erori neforțate, un record în istoria întrecerii londoneze.