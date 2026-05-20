Irina Begu a luptat ca o leoaică peste 3 ore, dar aventura ei pariziană s-a terminat. Sportiva se întoarce acasă cu o sumă frumușică

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu (35 de ani, 211 WTA) s-a oprit astăzi la prânz în turul doi al calificărilor la Roland Garros, turneu pe zgură găzduit de Paris.

Sportiva din București a fost oprită din drumul spre tabloul principal la al doilea Mare Șlem al anului de olandeza Suzan Lamens, care s-a impus cu 6-4, 7-6 (7), 6-3, după un meci istovitor, întins pe durata a 3 ore și 15 minute.

Condusă mare parte din setul secund, după ce pierduse prima manșă, jucătoarea noastră a salvat două mingi de meci și a avut forța să închidă setul. A trimis partida în decisiv, unde nu s-a putut impune.

Cu 9 ani mai tânără și mai bine clasată (locul 129 mondial), Lamens este cap de serie numărul 17 în calificări.

Accesul în turul secund i-a asigurat Irinei, care a revenit în circuit după o lungă absență, un premiu de 33.000 de euro.

Zgura este suprafața preferată a Irinei. De-a lungul carierei, a atins turul 4 la Roland Garros în două ediții, 2016 și 2022. Cea mai bună clasare în circuitul feminin rămâne locul 22 WTA, ocupat pe 1 octombrie 2018.

România a mai avut-o în calificări pe Miriam Bulgaru, care a cedat în runda inaugurală în minimum de seturi de o rivală din China.

Pentru a ajunge pe tabloul principal, Bulgaru și Begu ar fi avut nevoie să treacă de toate cele 3 tururi preliminare.

Grație clasamentului pe care îl dețin, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian Gabriela Ruse sunt calificate direct pe tablou.