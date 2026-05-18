Luni, 18 Mai 2026
Irina Begu a reușit remontada la Paris. Condusă timp de un set și jumătate, i-a dat clasă unei bulgăroaice de 19 ani

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu (35 de ani, 211 WTA) este în turul secund al calificărilor la Roland  Garros, după ce a trecut azi, pe zgura de la Paris, de Elizara Yaneva (19 ani, 222 WTA).

Irina s-a motivat singură și a reușit să iasă la liman FOTO Facebook

Bulgăroaica a început tare și a luat rapid primul set, scor 6-2. În manșa secundă, Yaneva a condus cu 3-1, dar Irina s-a scuturat și a preluat comanda. S-a terminat 2-6, 6-3, 6-4 pentru Begu, revenită în circuit după o lungă pauză.

Pentru calificarea în turul doi, Begu va primi un premiu de 33.000 de euro. Este singura româncă rămasă în calificările de la Paris, după ce Miriam Bulgaru a fost eliminată din turneu astăzi.

În turul următor, jucătoarea din București va da peste olandeza Suzan Lamens (26 de ani, 129 WTA), care a trecut azi, în minimum de seturi, scor 6-4, 6-3, de Lina Gjorcheska (31 de ani, 191 WTA), din Macedonia de Nord.

