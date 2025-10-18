search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Ion Țiriac nu a crezut în copilul Popovici. Între timp, tânărul a scris istorie pentru România. „L-am cunoscut din întâmplare”

Publicat:

Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, a povestit cum l-a cunoscut pe David Popovici, pe atunci un băiat pasionat de înot. Astăzi, Popovici este campion mondial și olimpic și unul dintre cei mai valoroși înotători din lume.

David Popovici și Ion Țiriac Foto/Arhivele Adevărul
David Popovici și Ion Țiriac Foto/Arhivele Adevărul

David a început să înoate la doar 4 ani, la recomandarea unui medic ortoped, care îi recomandase sportul pentru a preveni agravarea unei scolioze incipiente. Cu timpul, însă, înotul a devenit mai mult decât o terapie: a ajuns să iubească acest sport. Deși primele rezultate nu erau spectaculoase, talentul său a început să atragă atenția specialiștilor.

„A alunecat, dar n-a câștigat!”

Una dintre primele persoane care i-au remarcat potențialul a fost Camelia Potec, campioană olimpică la Atena 2004 și astăzi președinta Federației Române de Înot și Pentatlon Modern. Țiriac își amintește că Potec a adus la o selecție organizată la bazinul său din Complexul Stejarii aproximativ 300 de copii, printre care și David.

Pe Popovici ăsta eu l-am cunoscut din întâmplare, când a făcut Potec la mine, la Stejarii, în piscina aia descoperită, un camp cu 300 de boboci de la 7 la 11 ani.

Și a păstrat 30. Ea mi-a zis: Uită-te cum alunecă copilul ăsta!. Îi zic: Bă, a alunecat, dar n-a câștigat ăsta. Ea: Ăsta alunecă, ăilalți se bat cu apa!, a povestit Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Cum arată CV-ul internațional al lui David Popovici la seniori?

Campionatele mondiale: 100 de metri liber (două medalii de aur) și 200 de metri liber (două medalii de aur).

A devenit primul sportiv din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri la două ediții consecutive ale Campionatelor Mondiale.

Jocurile Olimpice: 100 de metri liber (o medalie de bronz) și 200 de metri liber (o medalie de aur).

A devenit primul campion olimpic la înot din istoria României.

Campionatele Europene: 100 de metri (o medalie de aur) și 200 de metri (o medalie de aur).

Sport

