Ion Țiriac nu a crezut în copilul Popovici. Între timp, tânărul a scris istorie pentru România. „L-am cunoscut din întâmplare”

Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, a povestit cum l-a cunoscut pe David Popovici, pe atunci un băiat pasionat de înot. Astăzi, Popovici este campion mondial și olimpic și unul dintre cei mai valoroși înotători din lume.

David a început să înoate la doar 4 ani, la recomandarea unui medic ortoped, care îi recomandase sportul pentru a preveni agravarea unei scolioze incipiente. Cu timpul, însă, înotul a devenit mai mult decât o terapie: a ajuns să iubească acest sport. Deși primele rezultate nu erau spectaculoase, talentul său a început să atragă atenția specialiștilor.

„A alunecat, dar n-a câștigat!”

Una dintre primele persoane care i-au remarcat potențialul a fost Camelia Potec, campioană olimpică la Atena 2004 și astăzi președinta Federației Române de Înot și Pentatlon Modern. Țiriac își amintește că Potec a adus la o selecție organizată la bazinul său din Complexul Stejarii aproximativ 300 de copii, printre care și David.

„Pe Popovici ăsta eu l-am cunoscut din întâmplare, când a făcut Potec la mine, la Stejarii, în piscina aia descoperită, un camp cu 300 de boboci de la 7 la 11 ani.

Și a păstrat 30. Ea mi-a zis: Uită-te cum alunecă copilul ăsta!. Îi zic: Bă, a alunecat, dar n-a câștigat ăsta. Ea: Ăsta alunecă, ăilalți se bat cu apa!”, a povestit Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Cum arată CV-ul internațional al lui David Popovici la seniori?

Campionatele mondiale: 100 de metri liber (două medalii de aur) și 200 de metri liber (două medalii de aur).

A devenit primul sportiv din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri la două ediții consecutive ale Campionatelor Mondiale.

Jocurile Olimpice: 100 de metri liber (o medalie de bronz) și 200 de metri liber (o medalie de aur).

A devenit primul campion olimpic la înot din istoria României.

Campionatele Europene: 100 de metri (o medalie de aur) și 200 de metri (o medalie de aur).