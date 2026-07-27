Ion Țiriac, singurul european în top 5 miliardari din sport. I-a întrecut pe Messi și Ronaldo

Ion Țiriac continuă să se numere printre cele mai bogate personalități din sportul mondial. Conform clasamentului publicat de Ranking Royal, fostul mare jucător de tenis ocupă locul al treilea în ierarhia celor mai înstăriți sportivi din toate timpurile, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari.

Românul este și singurul reprezentant al Europei care a prins primele cinci poziții ale clasamentului, dominat în mare parte de nume din Statele Unite. Pe primul loc se află legenda baschetului Michael Jordan, cu o avere evaluată la 4,3 miliarde de dolari, iar poziția secundă îi aparține fostului promotor din wrestling Vince McMahon, care deține aproximativ 3,2 miliarde de dolari.

În spatele lui Țiriac se regăsesc alte nume uriașe din sport. Magic Johnson ocupă locul patru, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de dolari, urmat de Tiger Woods și regretatul Junior Bridgeman, fiecare cu câte 1,5 miliarde de dolari.

Topul îi mai include pe LeBron James, cu 1,4 miliarde de dolari, pe Cristiano Ronaldo, evaluat la 1,2 miliarde de dolari, pe Roger Federer, cu 1,1 miliarde de dolari, iar clasamentul este completat de Lionel Messi, a cărui avere este estimată la 1 miliard de dolari.