Ioana Năstase a lăsat baltă acuzele de violență atribuite lui Ilie Năstase. Procesul de divorț, pus în așteptare

Deși spunea că nu îl mai suportă și a introdus actele de divorț, Ioana Năstase (49 de ani) a decis să plece în vacanță tot cu soțul, fostul tenismen Ilie Năstase (79 de ani).

Căsnicia celor doi părea că a ajuns la final, după ce Ioana Năstase și-a acuzat partenerul de „violență fizică și verbală”.

Portalul retetesivedete publică imagini cu cei doi soți la aeroportul Henri Coandă, pregătindu-se să se îmbarce în avion.

Se pare că familia Năstase a ales o vacanță în Turcia. Asta în timp ce dosarul de divorț depus la Judecătoria Constanța își așteaptă termenul (fiind perioada vacanțelor, nu se cunoaște data următoarei înfățișări).

În tot acest timp, Ioana și Ilie par să se fi apropiat unul de altul. Acum câteva zilei, au fost zăriți împreună la Constanța.