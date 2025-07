De ziua lui, Ilie Năstase a dat o veste tristă: „Mi-au topit statuia de ceară de la muzeu. M-au înlocuit cu Mbappe”

Ilie Năstase a împlinit astăzi 79 de ani, urmând să sărbătorească alături de soție și de câțiva prieteni. Primul număr 1 ATP din istoria tenisului a mărturisit că nu știe dacă Ion Țiriac va ajunge la agapă, acesta fiind plecat la vânătoare, în Namibia.

”Nu știu dacă vine, data trecută a venit, acum doi ani. E prin Namibia, 12 ore cu avionul, dar dacă e în București, sigur vine”, a spus, la DigiSport, fostul mare tenismen despre cel de care îl leagă o prietenie de peste 60 de ani. ”Sunt cu prietenii, fetele sunt plecate, nu pot să vină, soția, o să mergem la un restaurant. E una dintre zilele pe care le sărbătoresc, înainte ne țineam cu Țiriac zilele de naștere”, a completat Ilie Năstase.

Singurul român cu statuie de ceară

Fostul sportiv a dezvăluit cu această ocazie că nu mai are statuie la celebrul muzeu al figurilor de ceară din Londra. ”La Madame Tussauds, la Londra, eu am fost singurul român care a avut statuie din ceară. Am vrut să o iau, dar mi-au spus că au topit-o. Dacă nu mai ești la modă, atunci te înlocuiește. Am văzut acum că are Mbappe. Ei au foarte multe statui și trebuie să le topească. Eu am pozele, bineînțeles. Mi-au luat exact tot, culoarea ochilor, părul, era adevărată statuia”, a mai spus fostul mare tenismen.