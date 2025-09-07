Ilie Năstase critică transformarea fizică a Serenei Williams. Nu s-a abținut: „Nu o mai recunoaștem”

Ilie Năstase nu se dezminte. Legendarul tenismen român a pus, din nou, toate tunurile pe Serena Williams (43 de ani), însă această „ranchiună” a românului față de sportiva americancă datează încă de pre vremea când Simona Halep era rivala acesteia, în circuitul WTA.

Ilie Năstase a comentat și a analizat, în stilu-i caracteristic, cum Serena Williams a pierdut extrem de multe kilograme, în ultima perioadă. Legendarul tenismen susține faptul că fostul lider mondial din ierarhia feminină ar fi trebuit să „se mai îngrașe puțin”, căci în prezent este aproape de nerecunoscut.

Năstase și-ar fi dorit să dezbată subiectul pe larg, însă se teme de faptul că, dacă își verbalizează gândurile controversate, americanii nu îi vor mai acorda viza.

„Nu trebuia să slăbească așa! Nu o mai recunoaște nimeni. Ea mai grasă trebuie să se facă. Nu mai băga, mă iau ăia prin America… Nu îmi mai dau viza, lasă-mă în pace!” a comentat cu umor Ilie Năstase, potrivit sport.ro.

„Toată viața mi-am petrecut-o în sală. Tot nu puteam să slăbesc!”

Serena Williams a vorbit despre regimul strict pe care l-a ținut, în ultima perioadă. Sportiva de peste Ocean a devenit fan carbohidrați și a eliminat, complet, carnea din dieta sa.

Mai mult de atât, Serena a urmat o schemă medicamentoasă cu Zepbound, o pastilă ce are la bază GPL-1, substanță destinată în special diabeticilor. Se administrează, însă, și pentru pierderea în greutate, reglând glicemia și făcând ca pofta de mâncare să dispară.

„Toată viața mi-am petrecut-o în sală, la antrenamente. Făceam de toate, alergam, dansam, diferite tipuri de exerciții, orice ți-ai putea imagina, dar nu puteam să slăbesc mai mult de un anumit punct. Atunci am decis să încerc ceva diferit și am ajuns la GLP-1.

Sunt mamă a două fete, am vrut să fiu foarte sinceră. Cred că este o problemă cu care se confruntă și alte femei. Te antrenezi și mănânci sănătos, dar nu poți ajunge la nivelul la care îți dorești să fii. Acum mă simt mai bine din punct de vedere mental, sunt mai încrezătoare!”, a spus Serena Williams, conform Today.

Motive medicale și personale

Pe lângă dorința de a se simți mai bine, Williams a spus că a avut în vedere și probleme de sănătate moștenite. „Diabetul este o problemă des întâlnită în familia mea, iar adulţii afro-americani au un risc mai mare de a fi diagnosticaţi cu această boală”, a explicat ea.

Totodată, campioana a subliniat că pierderea în greutate ar fi ajutat-o să reducă presiunea asupra articulațiilor. „Am avut multe probleme cu genunchii, mai ales după ce am născut. Sincer, asta a avut cu siguranţă un efect asupra unor victorii pe care le-aş fi putut obţine în cariera mea”, a mărturisit sportiva.