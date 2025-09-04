Motivul pentru care fiica lui Ilie Năstase a ales să-și micșoreze sânii. Discuția cu medicul a fost decisivă

Fiica lui Ilie Năstase (79 de ani) a apelat la reducţie mamară, o intervenție chirurgicală curajoasă despre care vorbește pe rețelele de socializare

Alessia spune că a fost o alegere personală, una pe care o lua în calcul de mult timp. Discutația cu medicul a fost hotărâtoare, informează Orangesport.

„În primul rând, a fost o decizie personală. A fost ceva la care mă gândeam de foarte mult timp. Am vrut schimbarea asta. Vorbind cu doctorul Michael Pantazi, a fost ca şi cum am găsit omul potrivit pentru asta. M-a înţeles şi mi-a explicat ce trebuie făcut şi ce înţelesesem eu greşit, adică mituri care existau.

(n.r. Faci sport, nu de performanţă, ci de întreţinere. Cum te simţi acum?) Sigur, nu ar fi fost la fel de confortabil. Acum e important că mă simt bine, în sfârşit, în pielea mea şi că pot face sport confortabil”, afirmă Alessia.

Operație de micșorare a sânilor a făcut și Simona Halep, retrasă din tenis anul acesta, la vârsta de 33 de ani. În cazul dublei câștigătoare de turneu de Mare Șlem a fost vorba despre faptul că dimensiunea sânilor îi provoca dureri la spate și nu-i permitea să servească. „Simo” a apelat la bisturiu în perioada junioratului.