Alegerea lui Ianis Hagi, analizată fără ocolișuri de către Ilie Năstase. O smetie i-a aplicat și Gigi Becali

Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a semnat ieri un contract valabil pe două sezone cu Alanyaspor, formație modestă din Turcia, dar care i-a putut satisface pretențiile financiare, adică un salariu de 1,5 milioane de euro. După iscălirea înțelegerii, atacantul român a ieșit la un prim antrenament.

Alegerea lui Ianis pare o fundătură din punct de vedere sportiv. Financiar, este cea mai bună soluție pe care o avea pe masă.

În timp ce selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a comentat alegerea lui Ianis cu grijă, ca să nu-l supere pe Gică Hagi (60 de ani), „Turcia este, ca nivel, următoarea ligă după cele cinci mari campionate din Europa de Vest. Eu am vorbit pentru el la Dinamo Kiev”, alte persoane din sport, dar care nu trăiesc neapărat de pe urma fotbalului, au fost mai directe.

„Cred că s-a dus pentru bani”

Este cazul lui Ilie Năstase (79 de ani), primul lider din istoria ATP, care nu s-a sfiit să spună că Ianis a ales doar prin prisma banilor, iar nu a performanței.

„Păi, cred că s-a dus pentru bani. A ales pe cine i-a dat cel mai mult, bănuiesc, nu? Că, dacă a negociat tăticul lui, și știe să negocieze, plus că în Turcia e...

Eu, dacă eram Hagi, mă mutam în Turcia, mai ales că e și născut în Turcia. Deci e apreciat acolo. A făcut bine.

Se duce unde joacă, probabil că, dacă s-au făcut calculele cu el în echipă, s-au dat banii care trebuiau.

(n.r. Dar e bine uneori să mai renunți la bani?) Păi, nu știu ce echipă… În clasamentul Turciei, pe ce loc e echipa asta? (n.r. locul 12) OK”, a spus „Nasty”, pe șleau.

Mare fan FCSB, „Nasty” ar fi vrut altă echipă pentru fiul „Regelui”. „Eu îl vedeam la FCSB, dar în fine acum, asta e", a declarat Năstase, conform Prosport.

„La echipele de club nu prea a demonstrat”

Nici Gigi Becali nu este deranjat că Ianis Hagi a ales-o pe Alanyaspor, o echipă de mijlocul clasamentului din Turcia, în dauna FCSB-ului.

Latifundiarul a strecurat o critică la adresa lui Ianis, constatând că nu s-a impus la nicio formație din străinătate.

„Am văzut, m-am bucurat, pentru că eu cred în Ianis foarte tare! Cred în el, în valoarea lui. Ianis a demonstrat la echipa națională, că ne-a calificat de vreo două ori.

La echipele de club nu prea a demonstrat, dar e timpul să o facă, are 25-26 de ani”, a declarat Gigi Becali, la Liga Digi Sport.