Marți, 19 August 2025
Adevărul
Dragoste cu năbădăi: Ilie Năstase o ține legată de el pe Ioana, care nu renunță la cererea de divorț

Ioana Năstase (48 de ani) anunța, la finalul lunii iunie, că a ajuns la capătul răbdării și că a depus actele de divorț de fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase (79 de ani).

Ioana și Ilie, un cuplu cu probleme
Ioana și Ilie, un cuplu cu probleme

Se pare însă că femeie doar se joacă de-a divorțul, în condițiile în care cei doi au fost văzuți împreună în stațiunea Mamaia.

Ioana Năstase și-a acuzat soțul de „violență fizică și verbală” și locuiesc în apartamente alăturate din Mamaia. Căsnicia lor este în continuare marcată de tensiuni și de procesul de divorț aflat pe rol, scrie libertatea.ro.

Ioana nu mai poartă verigheta, în timp ce Ilie Năstase nu a renunțat la inelul său, mai scrie sursa citată.

„Am mințit-o!”

Despre Ilie Năstase a circulat legenda că a avut 2.500 de femei de-a lungul vieții sale. Fostul număr 1 mondial, câștigător la US Open 1972 și Roland Garros 1973, a povestit cum a ajuns la acest număr uriaș, pe care l-a trecut și în autobiografia sa.

O englezoaică mi-a scris cartea. Era documentată pe sport, ea i-a scris-o și lui David Beckham. Mereu îmi spunea că stau cu fetele, că am un fan club. N-aveam timp să fac prostii atunci. Eram prin turnee... Aveam o casă lângă Paris și în fiecare seară povesteam cu ea câte trei ore.

În ultima seară, am luat o sticlă de vin roșu. Și îi zic: «Hai să fiu sincer cu tine! Ți-am tot zis că am avut 200 de femei, ba 400… Dar uite, acum mă confesez! Mi-a fost rușine de tine, dar am băut paharul ăsta de vin și îți recunosc că am avut 2.500 de femei». «Asta am așteptat de la tine!», mi-a zis. Și-așa a rămas! Am mințit-o. Nu se poate să ai atâtea. N-ai cum. Doar nu puteam să le număr și să le trec în computer”, a povestit Ilie Năstase.

„M-am dus la masă cu tupeu”

„Nasty” a avut o viață amoroasă foarte bogată. Tenismenul, cunoscut pentru nonconformismul său și momentele de răzvrătire, a fost însurat de cinci ori, cea mai recentă relație fiind cu Ioana Simion.

Ioana Simion, de origine din Constanța, l-a fermecat pe Ilie Năstase încă din primul moment în care „Nasty” a văzut-o: „Era cam la 10 metri de mine. Încă n-o vedeam bine, dar se mișca bine (...) Când s-a întors la masă, am chemat chelnerul și i-am zis: te rog frumos, pot să-i trimit o băutură domnișoarei de acolo?

La care fata mea, care are 13 ani, îmi spune: nu se face așa ceva, pe mine mă duci acasă! Am rămas blocat. Am lăsat-o să plece. Am mai chemat o dată chelnerul. A spus că ea nu bea alcool, dar a ridicat paharul. În următorul minut, m-am dus la masă cu tupeu! Dacă n-avem tupeu la 72 de ani, când naiba să avem?", povestea primul lider din istoria ATP.

