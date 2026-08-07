 Internațional englez pus sub acuzare pentru agresiune. I-a dat un cap în gură unui suporter într-un bar din Londra | adevarul.ro
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Internațional englez pus sub acuzare pentru agresiune. I-a dat un cap în gură unui suporter într-un bar din Londra

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Ivan Toney are probleme cu legea în Anglia, după ce autoritățile l-au pus sub acuzare într-un dosar de agresiune.

Ivan Toney are probleme cu legea în Anglia Foto/Getty
Ivan Toney are probleme cu legea în Anglia Foto/Getty

Atacantul de 30 de ani, legitimat în prezent la Al-Ahli, în Arabia Saudită, este acuzat că ar fi provocat vătămări corporale în urma unui incident petrecut într-un club de noapte, din zona Soho, în centrul Londrei.

Conform relatărilor celor de la talksport.com, incidentul a fost declanșat de un fan care l-a apucat agresiv de braț pe fotbalist, pentru a face o fotografie. După ce Toney i-a cerut în repetate rânduri bărbatului să se îndepărteze, jucătorul Angliei nu a mai rezistat și l-a împins pe fan. Conflictul a escaladat, iar fotbalistul a ajuns să-l lovească pe bărbat cu capul. Cinci polițiști au fost trimiși la fața locului pentru a gestiona situația. Bărbatul care a fost lovit cu capul de Toney a fost transportat la un spital local cu ambulanța.

Faptele investigate ar fi avut loc pe 6 decembrie, iar acuzațiile au fost formulate oficial pe 31 iulie. Fotbalistul este așteptat să se prezinte în fața Tribunalului Magistratului din Westminster pe 24 septembrie.

Un purtător de cuvânt al lui Toney a declarat: „Ivan recunoaște acuzația și, deși este, firește, șocat, așteaptă cu nerăbdare să i se ofere ocazia de a-și dovedi nevinovăția în instanță!”.

Titular la echipa națională a Angliei

Înainte de transferul în campionatul saudit, Toney a evoluat pentru Brentford, iar luna trecută a fost titular în reprezentativa Angliei, care a învins Franța cu 6-4 în meciul pentru locul al treilea de la Cupa Mondială.

După debutul la Northampton Town, atacantul și-a construit o mare parte a carierei în Anglia, evoluând pentru Newcastle United, Peterborough United și Brentford, înainte de a face pasul în Arabia Saudită, în 2024. Convocarea sa în lotul Angliei pentru Cupa Mondială a fost considerată o surpriză, iar, în afara partidei cu Franța, singura altă apariție a venit din postura de rezervă, în finalul semifinalei pierdute cu 2-1 în fața Argentinei.

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