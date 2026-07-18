Anglia a cucerit „bronzul” după 6-4 cu Franța la capătul unui „meci nebun”

Programat la Miami, meciul pentru locurile 3-4 la Campionatul Mondial de fotbal a avut o evoluție neașteptată. În condițiile în care Thomas Tuchel și Didier Deschamps au aliniat garnituri cu jucători mai puțin folosiți până acum, Anglia a obținut o victorie clară, 6-4 după un neverosimil 4-0 la pauză!

Trebuie spus că până în această noapte, Franța pierduse doar unul din ultimele nouă meciuri împotriva Angliei în toate competițiile (6 victorii, 2 egaluri). Este vorba despre o înfrângere (0-2) înregistrată într-un amical în noiembrie 2015.

Pe de altă parte, „cocoșii” erau neînvinși în ultimele patru întâlniri oficiale (2 victorii, 2 egaluri), ei pierzând (1-3) la Cupa Mondială din 1982. Iar acesta a fost cel de-al patrulea meci dintre Franța și Anglia la CM de fotbal. Selecționata „Celor Trei Lei” le-a câștigat pe primele două (2-0 în 1966 și 3-1 în 1982), în timp ce „Les Bleus” s-au impus cu 2-1 în sfertul de finală din 2022.

Meciul pentru „bronz” a debutat în forță, cele două rivale trecând peste obișnuita perioadă de studiu. Iar Rice a deschis scorul în minutul 3! O pasă greșită a lui Doué la mijlocul terenului l-a făcut pe englez să intercepteze. După un sprint, Rice a șutat pe jos, cu piciorul drept, de la 20 de metri, învingându-l pe Maignan. A fost golul cu numărul 8 marcat de căpitanul Angliei în 80 de partide jucate la națională.

Diferența s-a mărit în minutul 12, însă golul lui Saka n-a fost validat! Jucătorul lui Arsenal a sprintat pe flancul drept, a pătruns în careu și l-a învins pe Maignan cu un șut jos, doar că englezul a fost în ofsaid.

În minutul 18, Anglia a reușit să se desprindă. Rice a executat un corner de pe stânga, a centrat în careul Franței, iar Konsa a trimis în poartă cu capul de lângă Rabiot.

De precizat că Franța n-a mai încasat două goluri în primele 20 de minute din octombrie 2008, de la meciul cu România (2-2), de la Constanța, din preliminariile Campionatului Mondial. În acel meci, Florentin Petre a deschis scorul în minutul 6, iar Goian a majorat diferența în minutul 18. Franța a egalat prin golurile lui Ribery (min. 38) și Gourcouff (min. 70).

În continuare s-a jucat pe contre. În minutul 33, Rashford a șutat, însă Maignan a fost la post. La faza următoare, Mbappe a scăpat spre poartă, însă nici el n-a reușit să-l învingă pe Henderson.

Anglia a majorat diferența în minutul 37, când Saka a înscris după un contraatac. Inițial, Maignan l-a blocat pe englez, însă acesta a reprimit balonul de la Rashford și a reușit să trimită în poartă.

Degringolada francezilor a continuat. Și Saka a înscris cu un șut plasat, din margine careului mare (min. 45+1).

Probleme înaintea finalei CM de fotbal. Cod roșu de caniculă și poluare la New York

La pauză, Franța a făcut patru schimbări. Au intrat Upamecano, Dembele, Digne și Barcola. Au ieșit Konate, Cherki, Theo Hernandez și Doue. Iar schimbările au avut efect imediat. Upamecano a recuperat un balon, l-a pasat lui Olise, care l-a servit pe Mbappe în careu. Iar jucătorul lui Real Madrid a înscris (min. 48) și a trecut pe primul loc în clasamentul golgheterilor cu 9 reușite.

După alte șase minute (min. 54), Franța a mai înscris o dată. Lansat pe partea stângă a careului englez de Mbappé, Barcola a finalizat cu un șut cu piciorul drept!

Și asta nu a fost totul! După o serie de atacuri nefinalizate, balonul a ajuns la Mbappe, care a înscris din nou cu un șut plasat. Francezul a ajuns la 10 goluri la această ediție a Campionatului Mondial, având cu două mai multe decât Lionel Messi. Totodată, Mbappe a trecut pe prima poziție și în ierarhia all-time. Acesta a ajuns la 22 de goluri, iar Messi are 21.

Pe de altă parte, aceasta este cea de-a 4-a „dublă” a fotbalistului de la Real Madrid la această ediție a CM de fotbal. Iar Olise a devenit cel mai bun autor de pase de gol (7) la o ediție de Mondial, depășindu-l pe legendarul Pele (6).

Intrat pe teren în minutul 80, Bellingham a fost aproape de gol, însă portarul Maignan a fost la post. Apoi, la faza următoare (min. 82), Olise a greșit de puțin ținta.

Speranțele Franței de a întoarce rezultatul s-au risipit în minutul 85, când Malo Gusto l-a faultat în careu pe Spence, iar Saka a transformat penalty-ul cu siguranță. Jucătorul lui Arsenal a ajuns la 17 goluri în 56 de selecții. Este cel de-al 4-lea hat-trick de la această ediție a CM de fotbal.

În prelungiri, la un contraatac al Franței, Dembele a înscris cu un șut plasat. Iar după câteva zeci de secunde, tot la capătul unei acțiuni în viteză, Bellingham a stabilit rezultatul final, 6-4!

La final, combatanții au zâmbit și au dat mâna, iar Deschamps și Tuchel s-au îmbrățișat.

Pentru Franța aceasta a fost cea de-a patra apariție în meciul pentru locul trei la Cupa Mondială, fiind depășită doar de Germania (5). „Cocoșii” au câștigat două din cele trei meciuri anterioare (o înfrângere), învingând Germania cu 6-3 în 1958 și Belgia cu 4-2 în 1986, în timp ce au pierdut (2-3) în fața Poloniei, în 1982.

Anglia a jucat două meciuri pentru locul 3 la Cupa Mondială, pierzând de fiecare dată: 1-2 împotriva Italiei în 1990 și 0-2 împotriva Belgiei în 2018. Doar Uruguay (3) are mai multe înfrângeri în partida pentru „bronz” în istoria competiției.

În această „finală mică” s-au înscris, așadar, zece goluri, cu unul mai mult decât s-au dat la disputa Franța - RF Germania 6-3 de la ediția din 1958. S-a depășit, așadar, un alt record ce data de aproape șapte decenii!