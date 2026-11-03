 Inter-ul lui Chivu s-a impus la Rotterdam, PSG a făcut scor cu Villarreal | adevarul.ro
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Inter-ul lui Chivu s-a impus la Rotterdam, PSG a făcut scor cu Villarreal

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Meciurile disputate marți seara, în Liga Campionilor la fotbal, au fost spectaculoase. Un succes important (3-0) a înregistrat Inter Milano la Rotterdam, cu Feyenoord.

La câteva zile după eșecul cu AC Milan, Chivu și-a recăpătat zâmbetul
La câteva zile după eșecul cu AC Milan, Chivu și-a recăpătat zâmbetul Foto: EPAImages

Deținătoare a trofeului, Paris Saint-Germain a surclasat-o (6-0) pe Villarreal. În primele 20 de minute francezii au marcat de patru ori, prin Joao Neves (min. 9), Desire Doue (min. 12), Senny Mayulu (min. 13) şi Fabian Ruiz (min. 17). Ei au mai înscris de două ori după pauză, prin Fabian Ruiz (min. 50) şi debutantul David Boly (min. 78).

FC Barcelona a depășit-o cu 3-0 pe Aston Villa, prin golurile lui Lamine Yamal (min. 7) și Raphinha (min. 52 și 64).

Un succes clar (3-0) a obținut și Inter Milano la Rotterdam, prin golurile semnate de Yann Bisseck (min. 8), Pio Esposito (min. 34) şi Piotr Zielinski (min. 54).

Bayern Munchen a dispus cu 2-0 de Atletico Madrid, chiar pe Metropolitano, prin golurile reuşite de Lennart Karl (min. 54) şi Konrad Laimer (min. 74).

Manchester United a reuşit o victorie spectaculoasă cu AS Roma, 3-2, pe Old Trafford. Italienii au repetat povestea din etapa precedentă, cu Real Madrid, când au pierdut cu 3-4, după ce au avut 3-1... AS Roma a condus cu 2-0 după 20 de minute, prin reuşitele lui Matias Soule (min. 11) şi Donyell Malen (min. 18 - penalty).

United a revenit după pauză. Bruno Fernandes a redus din diferenţă în min. 58, dintr-un penalty repetat (pentru intrarea unui adversar în careu), pe care iniţial îl ratase. Brazilianul Matheus Cunha a reuşit „o dublă” în ultimele zece minute (min. 83, 86), primul său gol venind după un luft al lui Balerdi. United a încheiat meciul în zece, același Matheus Cunha fiind eliminat pe final...

Debutantă în competiție, LASK Linz a obţinut o victorie categorică (4-0) cu campioana Slovaciei, Slovan Bratislava. Au marcat: Kasper Joergensen (min. 19, 37), Robert Ljubicic (min. 44) și Samuel Adeniran (min. 48).

Într-un meci disputat în apropiere de Cercul Polar, Bodo/Glimt a remizat (0-0) cu Lille.

În primele meciuri disputate în seara de marți, Galatasaray şi Sporting Lisabona au obţinut victorii. Formația turcă a dispus cu 2-0 de VfB Stuttgart, la Istanbul, prin golurile marcate de rusul Aleksei Batrakov (min. 12, 15). Germanii au trimis mingea de două ori în cadrul metalic al porții turcilor, ambele prin Jamie Leweling. În acest meci, portarul de origine română Dennis Seimen a fost rezervă.

Sporting Lisabona a învins-o cu 1-0 pe Şahtior Doneţk, la Londra, pe Stamford Bridge, unde îşi dispută campioana Ucrainei meciurile de pe teren propriu. Unicul gol al partidei a fost reuşit de italianul Issa Doumbia (min. 59). Şahtior a trimis mingea în bară prin Alisson Santana.

Astăzi (miercuri, 4 noiembrie) se vor disputa meciurile AEK Atena - Real Madrid, Fenerbahce - Liverpool (ambele de la 19.45), Borussia Dortmund - Real Betis Sevilla, FC Porto - Napoli, RC Lens - Como, PSV Eindhoven - FC Bruges, RB Leipzig - Manchester City, Slavia Praga - Arsenal, Viking Stavanger - Sabah FK (de la 22.00).

Clasament

1. Paris Saint-Germain 4 4 0 0 20-5 12

2. FC Barcelona 4 3 0 1 14-6 9

3. Aston Villa 4 3 0 1 12-6 9

4. Liverpool FC 3 3 0 0 12-7 9

5. Real Madrid 3 3 0 0 10-5 9

6. Sporting Lisabona 4 3 0 1 8-4 9

7. Real Betis Sevilla 3 3 0 0 7-4 9

8. Bayern Munchen 4 2 2 0 12-5 8

9. Arsenal 3 2 1 0 6-2 7

10. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7-4 7

11. Como 3 2 0 1 10-5 6

12. Manchester City 3 2 0 1 9-5 6

13. FC Bruges 3 2 0 1 9-6 6

14. Inter Milano 4 2 0 2 8-6 6

15. LASK 4 2 0 2 10-9 6

16. Borussia Dortmund 3 2 0 1 5-4 6

17. Manchester United 4 2 0 2 8-8 6

18. Galatasaray 4 2 0 2 8-9 6

19. AS Roma 4 1 1 2 10-8 4

20. Şahtior Doneţk 4 1 1 2 4-4 4

21. PSV Eindhoven 3 1 1 1 2-2 4

22. Atletico Madrid 4 1 1 2 4-5 4

23. Bodo/Glimt 4 1 1 2 4-9 4

24. SSC Napoli 3 1 0 2 5-7 3

25. Sabah FK 3 1 0 2 3-6 3

26. RC Lens 3 1 0 2 3-7 3

27-28. AEK Atena 3 1 0 2 3-8 3

27-28. RB Leipzig 3 1 0 2 3-8 3

29. Villarreal 4 1 0 3 8-14 3

30. Feyenoord 4 1 0 3 4-11 3

31. Fenerbahce 3 0 2 1 3-9 2

32. Slavia Praga 3 0 1 2 4-7 1

33. Viking Stavanger 3 0 1 2 5-9 1

34. Lille OSC 4 0 1 3 4-10 1

35. FC Porto 3 0 0 3 2-6 0

36. Slovan Bratislava 4 0 0 4 1-17 0

Notă: Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în „optimi”.

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