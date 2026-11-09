 Întâlnire de grad zero pe San Siro! David Popovici, schimb de cadouri cu Cristi Chivu. Înotătorul român a atras toate privirile după Inter-Como | adevarul.ro
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Video Întâlnire de grad zero pe San Siro! David Popovici, schimb de cadouri cu Cristi Chivu. Înotătorul român a atras toate privirile după Inter-Como

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David Popovici a fost prezent duminică seară pe stadionul San Siro, unde a urmărit partida dintre Inter Milano și Como, câștigată de echipa lui Cristi Chivu cu 2-0, în etapa a 11-a din Serie A. La finalul meciului, campionul olimpic și antrenorul român s-au întâlnit în zona vestiarelor, unde au schimbat cadouri și au făcut fotografii împreună.

Cristian Chivu și David Popovici
Cristian Chivu și David Popovici Foto: Instagram @inter

Înotătorul român, în vârstă de 22 de ani, a venit la Milano pentru a-l susține pe compatriotul său, Cristi Chivu (46 de ani). Prezența sa a fost o surpriză pentru fanii lui Inter, mai ales că sportivul a fost invitat special la partida cu formația pregătită de Cesc Fabregas.

Inter a publicat pe contul oficial de Instagram mai multe imagini cu înotătorul român, dar și fotografii de la întâlnirea de după meci cu Cristi Chivu.

„O întâlnire specială între Mister Chivu și Popovici!”, au scris italienii, pe rețelele de socializare.

David și Chivu și-au împărțit cadouri

Cei doi au stat de vorbă și și-au oferit reciproc cadouri, într-un moment special pentru sportul românesc. Clubul italian nu a ratat ocazia de a-i face o surpriză lui David. Acesta a primit un tricou personalizat, cu numele său și numărul 54. Tricoul a fost semnat de către antrenorul român și însoțit de un mesaj personalizat: „Ești o inspirație și un motiv de mândrie! Pentru David, cu multă prietenie!”.

Popovici, la rândul său, i-a oferit tehnicianului un tablou și o cască de înot. Rama conținea o fotografie cu tânărul, surprins într-un moment din cadrul Campionatelor Mondiale de la Singapore 2025.

„Mulțumesc pentru prietenie!”, a scris David Popovici, lângă autograf.

Cum a ajuns David Popovici, de fapt, la Milano?

Sportivul în vârstă de 22 de ani se afla în oraș pentru a participa la „Arena Planet Water Days”, un eveniment dedicat înotului, organizat duminică, 8 noiembrie, la Aquamore Bocconi Sport Center.

Programul i-a permis să ajungă și la partida din Serie A, unde a avut ocazia să-l susțină din tribune pe Cristi Chivu. Înainte de startul întâlnirii, Popovici le-a transmis încurajări jucătorilor lui Inter, care aveau să câștige cu 2-0 în fața celor de la Como.

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