Condusă de Chivu, Inter a avut un sezon financiar record! Sumele exorbitante care au ajuns în conturile clubului

Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu, a raportat încasări de 518 milioane de euro pentru sezonul 2025-2026 și a încheiat perioada cu un profit de 22,7 milioane de euro.

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Sumele reflectă activitatea întregului club, de la contracte de sponsorizare și vânzarea produselor oficiale până la veniturile legate de stadion și competițiile sportive.

Este al doilea cel mai bun bilanț financiar din istoria lui Inter. Clubul a înregistrat o singură dată venituri mai mari, în sezonul anterior, când a ajuns la 567 de milioane de euro. Rezultatul actual a fost susținut în special de participarea la Cupa Mondială a Cluburilor și de parcursul până în finala Ligii Campionilor.

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Formația pregătită de Cristi Chivu a avut un parcurs important în cele patru întreceri la care a luat parte: Serie A, Cupa Italiei, Supercupa Italiei și Liga Campionilor.

Inter a terminat pe primul loc în campionat și a câștigat Cupa Italiei, rezultate care au adus încasări consistente în conturile clubului. În Serie A, o parte din banii primiți de echipe depinde de poziția ocupată în clasamentul final. Potrivit estimărilor publicației Calcio e Finanza, Inter a primit 15,7 milioane de euro pentru titlul de campioană, dintr-un total de 81,9 milioane de euro distribuit clubului din drepturile TV. Nici succesul din Cupa Italiei nu a rămas fără recompensă financiară. Echipele primesc bani pentru fiecare rundă depășită, iar Inter, în calitate de câștigătoare, a strâns în total 7,1 milioane de euro.

Participarea în optimi: 400.000 €

Calificarea în sferturi: 800.000 €

Calificarea în semifinale: 1.500.000 €

Câștigarea finalei: 4.400.000 €

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Participare: 18,62 mil. €

Componenta „value pillar” - partea europeană: 23,37 mil. €

Componenta „value pillar” - partea din afara Europei: 8,65 mil. €

Poziția în clasamentul fazei principale: 8,13 mil. €

Rezultatele din faza principală: 10,50 mil. €

Bonus pentru clasarea pe locurile 9-16: 1,00 mil. €

Participare în play-off: 1,00 mil. €

Inter nu a obținut câștiguri foarte mari în perioada de mercato

Nouă fotbaliști au părăsit formația milaneză, iar suma totală încasată din mutări s-a ridicat la aproximativ 38 de milioane de euro. Cea mai importantă tranzacție a fost cea a lui Denzel Dumfries, transferat definitiv la Real Madrid. Printre mutările care au adus bani în conturile clubului se numără: