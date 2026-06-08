Incidente grave în SUA. 14 persoane au fost rănite

Poliția a intervenit în gara Penn din New York, înaintea meciului din finala NBA, și în apropierea bazei de pregătire a echipei de fotbal a Angliei.

Mai sunt câteva zile până când va debuta Campionatul Mondial de fotbal și veștile din SUA nu sunt tocmai bune. Potrivit Reuters, citată de News.ro, nouă persoane au suferit răni care nu le pun viaţa în pericol în urma unui incident armat produs în apropierea bazei de pregătire a echipei Angliei din Kansas City, Missouri.

Poliţia locală a intervenit și a precizat că, deocamdată, nu există suspecţi reţinuţi. De asemenea, s-a menționat că cel puţin trei dintre victimele agresiunii au fost transportate la spitalele locale.

Echipa de fotbal a Angliei nu a ajuns încă în Kansas City, urmând să dispute miercuri, 10 iunie 2026, un meci de pregătire cu naţionala din Costa Rica, la Orlando, în Florida. Incidentul a avut loc la aproximativ 6 kilometri de locul unde această formație urumează să se pregătească, la Swope Soccer Village.

Cinci persoane au fost rănite la New York

Un alt incident grav s-a produs în gara Penn din New York, duminică seara, în ziua dinaintea meciului din finala NBA care se va desfăşura în oraş, au anunţat pompierii pentru AFP. Cinci persoane au fost înjunghiate.

S-a specificat că „presupusul autor al faptelor a fost capturat”. De asemenea, s-a spus că există un rănit grav, alți doi au suferit răni moderate, iar doi sunt vătămați uşor. Toare victimele agresiunii au fost transportate la spital. NYC Emergency Management, care gestionează situaţiile de urgenţă în oraşul New York, a cerut oamenilor să evite zona.

Cu o medie de aproximativ 600.000 de pasageri pe zi, gara se află în apropiere de Madison Square Garden, sala în care președintele american Donald Trump urmează să asiste astăzi la al treilea meci al finalei NBA dintre New York Knicks şi San Antonio Spurs. De asemenea, în timpul Cupei Mondiale de fotbal, gara va deservi MetLife Stadium, din New Jersey, care va găzdui 8 meciuri, inclusiv finala.

E de amintit că violenţa este frecventă în Statele Unite, acolo producându-se peste 400 de atacuri armate în masă în 2025, potrivit Gun Violence Archive.