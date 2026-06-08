Trump ar vrea să cumpere un grup de insule din Oceanul Indian. Motivul legat de războiul din Iran

Președintele american Donald Trump ia în calcul un plan de cumpărare a Insulelor Chagos de la Mauritius, în contextul în care planurile Marii Britanii de a ceda suveranitatea asupra teritoriului sunt blocate, au informat surse citate de presa internațională.

Conform propunerii vehiculate, administrația Trump ar evita implicarea oficialilor britanici și ar cumpăra insulele, asigurând astfel controlul asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia, relatează The Guardian.

Totuși, insula ar trebui mai întâi să dobândească statut suveran, ceea ce ar permite SUA să negocieze direct achiziția cu Mauritius, scrie The Telegraph. Proiectele legislative anterioare privind transferul insulelor către Mauritius au fost abandonate în aprilie, după ce SUA și-au retras sprijinul pentru acord.

Tensiuni în jurul viitorului Insulelor Chagos

Achiziționarea insulelor este doar una dintre mai multe variante analizate de SUA. Cel mai recent plan ar fi fost propus de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și prezentat lui Trump, însă, potrivit informațiilor apărute, nu reprezintă opțiunea principală. Unii oficiali din administrația Trump și-ar fi exprimat îngrijorarea că predarea insulei către Mauritius, un aliat al Chinei, ar putea deschide calea unor activități de spionaj, notează publicația britanică.

O delegație de refugiați din Chagos, aflată săptămâna trecută în Marea Britanie, a declarat că subiectul a fost „confiscat în culisele” politicii britanice.

Cei șase membri ai Grupului Refugiaților Chagos și-au exprimat sprijinul deplin pentru ca Regatul Unit să finalizeze un acord privind viitorul insulelor. „Cel mai important sunt drepturile noastre”, a declarat vineri Louis Olivier Bancoult, liderul delegației.

„Nu există o voință reală din partea Guvernului britanic de a găsi o soluție pentru oamenii noștri. Trebuie să găsim o cale”, a adăugat acesta. „Încă suferim, iar poziția noastră este clară: avem dreptul să trăim în locul în care ne-am născut.”

Limitele puterii lui Donald Trump devin tot mai vizibile. Congresul și instanțele retează „aura de atotputernicie” a liderului de la Casa Albă

Importanță strategică în contextul războiului din Iran

Discuțiile privind o posibilă achiziție a Insulelor Chagos de către SUA au loc pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, aflat în desfășurare de la sfârșitul lunii februarie. Baza Diego Garcia, situată în centrul Oceanului Indian, se află la aproximativ 3.800 de kilometri de Iran și include o bază aeriană capabilă să gestioneze rachete americane cu rază lungă de acțiune.

De la începutul conflictului, Iranul a lansat deja mai multe atacuri asupra bazei comune. Un astfel de atac, produs la sfârșitul lunii martie, a fost interceptat de o navă de război americană.

În martie, Marea Britanie a permis SUA să lanseze de la baza comună rachete împotriva lansatoarelor iraniene, pe măsură ce conflictul continua. Trump a criticat anterior această decizie, calificând-o drept „foarte întârziată” și susținând că oficialii britanici ar fi trebuit să aprobe măsura mai devreme.

Într-o postare pe rețelele sociale, Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat pe Keir Starmer că „pune viețile britanicilor în pericol, permițând folosirea bazelor britanice pentru agresiuni împotriva Iranului”.

Un purtător de cuvânt al Guvernului britanic a declarat: „Guvernul a moștenit o situație în care controlul Marii Britanii asupra bazei militare de pe Diego Garcia era amenințat și era necesară o intervenție pentru a proteja interesele naționale ale Regatului Unit și pentru a împiedica adversarii noștri să obțină un punct de sprijin într-o locație de o asemenea importanță strategică.

Diego Garcia este un activ militar strategic esențial atât pentru Regatul Unit, cât și pentru Statele Unite și a contribuit la securitatea noastră comună timp de aproape 60 de ani. Menținerea controlului operațional și a securității pe termen lung asupra Diego Garcia reprezintă fundamentul întregului acord dintre Regatul Unit și Mauritius — un acord rezultat din riscurile reale, pe termen lung, care amenință baza și de care atât Regatul Unit, cât și SUA sunt pe deplin conștiente.”

Întrebat dacă Regatul Unit ar continua acordul de cedare a suveranității în cazul în care SUA s-ar opune, o sursă guvernamentală a declarat: „Am spus întotdeauna clar că nu vom merge mai departe fără sprijinul SUA.”