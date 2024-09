De ce nu va cânta noul antrenor al Angliei imnul național în meciul cu Irlanda. A fost un jucător irlandez apreciat

Lee Carsley a spus că nu va cânta imnul național al Angliei la primul său meci ca antrenor interimar împotriva Republicii Irlanda. Partida din cadrul Ligii Națiunilor – UEFA de pe Aviva Stadium din Dublin, va putea fi urmărită sâmbătă, de la 19.00, pe PrimaSport 1 și DigiSport.

Carsley, care s-a născut la Birmingham, dar a avut 40 de selecții în echipa națională a Irlandei, se va întoarce la Dublin după ce i-a succedat lui Gareth Southgate la conducerea naționalei britanice cel puțin pentru începutul campaniei UEFA Liga Națiunilor.

În vârstă de 50 de ani, acesta a condus naționala Angliei Under-21 la victoria împotriva Spaniei în finala europeanului de anul trecut și face parte din echipa de antrenori a Asociației de Fotbal din 2015.

Cu toate acestea, Carsley a spus că nu își va schimba rutina de dinaintea meciului cântând God Save the King, deoarece vrea să „se concentreze pe fotbal”.

„E ceva cu care m-am luptat mereu când jucam pentru Irlanda”, a spus Carsley, care a dezvăluit săptămâna trecută, că a purtat „conversații informale” despre posibilitatea de a deveni antrenorull Irlandei în acest an.

„Decalajul dintre încălzire, intrarea pe teren și întârzierea cu imnurile. Deci este ceva ce nu am făcut niciodată. Am fost întotdeauna foarte concentrat pe joc și pe primele mele acțiuni ale jocului. Chiar am descoperit că în acea perioadă eram îngrijorat în privința minții mele rătăcitoare”, a explicat antrenorul citat de The Guardian.

„Eram foarte concentrat pe fotbal”

„Eram foarte concentrat pe fotbal și am preluat asta și în munca mea de antrenor. Și cu naționala sub 21 de ani eram concentrat la meci în momentul intonării imnului. Mă gândesc la modul în care se va poziționa echipa și la primele noastre acțiuni în cadrul jocului. Respect pe deplin ambele imnuri și înțeleg cât de mult înseamnă ele pentru ambele țări. Este ceva pentru care am cu adevărat respect.”

Căpitanul Angliei, Harry Kane, care are și moștenire irlandeză, a recunoscut că Declan Rice și Jack Grealish ar putea primi o primire „ostilă” din partea spectatorilor irlandezi dacă sunt selectați. Ei au venit să joace pentru naționala Angliei, în ciuda faptului că au jucat pentru Irlanda.

„Fiecare își are drumul propriu în carieră, iar al lor a fost o mică parte cu Irlanda, iar restul cu Anglia, așa că sunt suficient de maturi pentru a face față acestei situații”, a spus Kane.

„Va fi un meci greu – atmosfera va fi dură. Mergem într-un loc în care ne așteptăm să fie puțin ostil, dar asta nu este diferit de multe jocuri în deplasare cu care ne confruntăm. Bunicii mei sunt irlandezi, dar felul în care a mers cariera mea cu echipele de tineret din Anglia, cu echipa Under 21 de ani și cu prima echipă, jocul pentru Irlanda nu a fost ceva ce să iau în considerare”, a mai spus vedeta.

„Ne-am descurcat foarte bine să ajungem acolo unde am ajuns”

Kane urmează să obțină cea de-a 99-a selecție la națională și ar trebui să aibă ocazia de a ajunge la o sută de selecții în meciul împotriva Finlandei, de marți. Atacantul lui Bayern Munchen s-a străduit să fie în cea mai bună formă la Euro 2024, unde a marcat trei goluri, ajungând la un total de 66 marcate pentru țara sa. Kane a fost înlocuit în semifinală împotriva Olandei și după 61 de minute din finala împotriva Spaniei. El a recunoscut că performanțele sale au scăzut sub standardele sale obișnuite, dar crede că poate juca foarte bine sub Carsley.

„În timpul Europenelor s-a vorbit mult despre mine și despre starea mea, dar m-am simțit într-o formă bună”, a spus Kane. „Jocurile au mers așa cum mi-am dorit? Nu, nu chiar, dar cred că am fost mulți dintre noi care au fost într-o formă mai puțin bună decât de obicei.

„Ne-am descurcat foarte bine să ajungem acolo unde am ajuns. Cred că asta s-a datorat în principal spiritului nostru de echipă și coeziunii pe care le-am dezvoltat de-a lungul anilor, dar uneori, când nu merge așa cum vrei, există întotdeauna ceva de căutat și de învinovățit. Dar din punctul meu de vedere sunt într-o formă bună, am început bine sezonul.”

Anglia nu mai are un alt nr. 9 în lot, după ce Ollie Watkins s-a retras, iar Carsley l-a exclus pe Ivan Toney, care de atunci s-a transferat la Al-Ahli.

Antrenorul olandei, Ronald Koeman, a declarat săptămâna aceasta că ușa a fost închisă pentru cariera internațională a lui Steven Bergwijn după trecerea atacantului în Saudi Pro League, dar Carsley a spus că ar dori să-l vadă pe Toney în acțiune înainte de a decide dacă îl chema.

„Ca antrenor principal interimar, nu cred că pot exclude pe nimeni”, a spus el. „Ar fi foarte interesant să ieșim și să-l văd pe Ivan jucând și să vezi nivelul și să vezi tempoul și să vezi standardul. Avem acces la jocuri, așa că cu siguranță îi voi urmări progresul acolo”, a explicat antrenorul.