L-a otrăvit CIA pe portarul Angliei? Misterul care planează de zeci de ani asupra lui Gordon Banks și Mondialului din 1970

La 56 de ani de la unul dintre cele mai dureroase eșecuri din istoria fotbalului englez, o nouă ipoteză readuce în atenție sfertul de finală al Cupei Mondiale din 1970: ar fi putut CIA să joace un rol în eliminarea Angliei?

Pentru mulți suporteri ai Angliei, înfrângerea cu 3-2 în fața Germaniei de Vest, în Mexic, rămâne una dintre cele mai traumatizante seri din istoria naționalei. Campioana mondială en titre a ratat atunci şansa de a-şi apăra trofeul, într-un meci marcat de absența portarului Gordon Banks, considerat la acea vreme cel mai bun din lume.

Banks s-a îmbolnăvit cu doar câteva ore înaintea partidei, acuzând simptome severe de toxiinfecţie alimentară. În locul său a intrat Peter Bonetti, portar al lui Chelsea, criticat ulterior pentru prestaţia sa la toate cele trei goluri primite de englezi, scrie Daily Mail.

De-a lungul anilor, în jurul episodului au circulat numeroase suspiciuni

Unii oameni din fotbal au sugerat că Gordon Banks ar fi fost sabotat deliberat în dimineaţa meciului.

Acum, o investigație desfăşurată pe parcursul a trei ani a analizat posibilitatea ca incidentul să fi făcut parte dintr-un presupus plan orchestrat de CIA pentru a favoriza Brazilia, câştigătoarea finală a turneului.

Jurnalistul Gabriel Gatehouse, fost editor internaţional al emisiunii Newsnight de la BBC, a început să cerceteze cazul după ce a fost contactat de Ed Jervis, nepotul lui Gordon Banks. În autobiografia sa, fostul portar sugerase că o sticlă de bere ar fi putut provoca îmbolnăvirea.

Totuşi, nepotul său a declarat că Banks „a rămas mereu vag suspicios” în legătură cu cele întâmplate. Robert Banks, fiul fostului internaţional englez, a spus la rândul său: „I se părea extrem de ciudat că doar el s-a îmbolnăvit, şi atât de grav.”

Teoria conspiraţiei nu este nouă

Această afirmație vine în urma celor scrise de regretatul jurnalist de fotbal Brian Glanville în cartea sa din 2007, intitulată „England Managers: The Toughest Job In Football” (Antrenorii echipei naționale a Angliei: cea mai dificilă meserie din fotbal), în care acesta afirma: „Am ajuns treptat la concluzia că Banks a fost victima unui sabotaj”.

Potrivit lui Glanville, un alt jurnalist de fotbal, pe nume Bob Oxby, i-a povestit că avea un văr, Stuart Symington, care a fost senator al statului Missouri între anii 1952 și 1976.

Oxby susţinea că, întrebat despre boala lui Banks, Symington ar fi răspuns: „Asta a fost opera CIA. Nu credeai că aveam să lăsăm Anglia să învingă Brazilia, nu?”

Ipoteza porneşte de la contextul politic al vremii

Administraţia preşedintelui american Lyndon Johnson sprijinise instaurarea dictaturii militare din Brazilia în 1964. Până la Cupa Mondială din 1970, regimul devenise nepopular, iar o victorie la turneul final era văzută drept o oportunitate importantă de consolidare a sprijinului public.

Gabriel Gatehouse a discutat despre această teorie cu Brian Glanville cu doi ani înainte ca jurnalistul să moară, anul trecut, la vârsta de 93 de ani.

„Tot ce a vrut să spună a fost că Oxby era un reporter de încredere şi că Symington îi spusese că totul făcea «parte dintr-un plan»”, a scris Gatehouse în The Observer. El a adăugat că Symington făcea parte din comisia pentru serviciile armate, organism care primea informări regulate din partea CIA.

Jurnalistul a descoperit şi un document din arhivele agenţiei, datat 1971, în care se menţiona că preşedintele Braziliei de atunci, generalul Emilio Garrastazu Médici, „a reuşit cu abilitate să se asocieze” cu succesul echipei naţionale.

Cu toate acestea, Gatehouse a recunoscut că niciuna dintre sursele sale din lumea serviciilor de informaţii nu auzise despre o presupusă otrăvire a lui Gordon Banks. El a amintit însă mărturia unui biolog care a lucrat pentru CIA şi care le declara senatorilor americani, în anii ’70, că agenţia deţinea „substanţe capabile să provoace cazuri severe de probleme stomacale”.