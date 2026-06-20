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Turcia, OUT de la Mondial: „Generația de aur” își plânge eșecul, în timp ce fanii cer demisia selecționerului Montella. Campanie de coșmar

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Campionatul Mondial 2026
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Turcia, naționala care a terminat înaintea României în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, și-a încheiat prematur aventura la turneul final. Selecționata lui Vincenzo Montella a suferit a doua înfrângere consecutivă și a rămas fără șanse matematice de a accede în fazele eliminatorii.

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După eșecul cu Australia, scor 0-2, turcii au cedat și în fața Paraguayului, 0-1, rezultat care îi lasă fără niciun punct înaintea ultimei runde. În schimb, SUA domină grupa cu maximum de puncte, șase, în timp ce Australia ocupă poziția secundă, având trei puncte și un golaveraj mai bun decât Paraguay, aflat pe locul al treilea.

Presa din Turcia, prin publicația fanatik.tr, a evidențiat unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale partidei. Paraguay a evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Almiron, însă avantajul unui om în plus nu a fost suficient pentru echipa lui Montella. Turcia nu a găsit drumul spre gol: O eliminare rușinoasă! Am plecat acasă cu capul plecat în fața unei echipe în 10 oameni!”.

Cei de la hurriyet.com.tr au ales o abordare diferită și s-au concentrat pe drama trăită de jucătorii considerați liderii noii generații. Jurnaliștii au publicat imagini cu Arda Guler și Kenan Yildiz, în lacrimi, imediat după finalul partidei: „Inimi frânte! Generația de aur s-a prăbușit în lacrimi la fluierul final!.

Jucătorii Turciei au izbucnit în lacrimi
Imaginea 1/4: Jucătorii Turciei au izbucnit în lacrimi
Jucătorii Turciei au izbucnit în lacrimi
Și-au prezentat scuzele la finalul partidei
Turcia a înregistrat două eșecuri consecutive în grupe
Eliminare prematură de la Mondial

Eliminat pentru că și-a acoperit gura cu mâna

Miguel Almiron (32 de ani) a intrat în istorie la Turcia - Paraguay 0-1. Atacantul sud-american a devenit primul jucător eliminat pentru că și-a acoperit gura cu mâna în timpul unui schimb de replici, gest interzis de regula introdusă de FIFA la finalul lunii aprilie.

Almiron a văzut cartonașul roșu în minutul 45+3, când Paraguay conducea deja prin golul marcat de Matias Galarza în secunda 65. Miguel Almiron a avut un schimb de replici cu Mert Muldur și și-a acoperit gura cu mâna, gest observat de Ivan Barton. Arbitrul central a aplicat noua regulă introdusă de FIFA (vezi aici toate regulile proaspăt introduse) și i-a arătat direct cartonașul roșu atacantului paraguayan.

Conform noii reguli FIFA, acoperirea gurii cu mâna sau tricoul în timpul unui schimb de replici cu un adversar poate fi sancționată cu eliminare directă. Decizia arbitrului a provocat tensiuni la pauză, când jucătorii și membrii celor două staff-uri au fost implicați într-o altercație pe teren.

Suporterii cer demisia selecționerului Montella

În timp ce majoritatea jucătorilor naționalei Turciei și-au prezentat scuzele pentru eșecul colosal, selecționerul Vicenzo Montella a dat vina „pe destin”, printre altele. După două eșecuri consecutive, fanii echipei au răbufnit pe rețelele de socializare și cer, vehement, demiterea din funcție a selecționerului.

„Am dat tot ce am avut. Sunt în fotbal de 35 de ani. Meciuri ca acesta se întâmplă o dată la 50 de partide. Din păcate, noi am trăit asta în două meciuri. Am tras peste 60 de șuturi. Nici nu mai vorbesc despre procentele de posesie. Pur și simplu nu a fost să fie. M-a surprins că ați adus în discuție problema atacantului. Am avut 65 de șuturi în două meciuri. Dar, într-un fel sau altul, mingea nu vrea să intre în poartă. Dacă unul dintre voi îmi poate explica acest lucru, sunt gata să învăț. Ne creăm ocazii, dar nu reușim să marcăm.

Așteptările noastre erau foarte mari. Îmi pare foarte rău și în numele federației noastre, au muncit enorm, la fel și jucătorii. Este și o chestiune de destin. Așa cum se spune: «Nu există drum dincolo de ceea ce îți este scris». Așa s-au petrecut lucrurile. Îmi pare foarte rău, dar soarta nu a fost de partea noastră. Le-am spus jucătorilor mei: «Plecați cu fruntea sus, pentru că ați dat tot ce ați avut». Nu există nimic dincolo de destin!, a declarat Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, după eliminarea de la Mondial.

Turcia a stabilit un record negativ la Campionatul Mondial 2026

Cu 78% posesie în meciul cu Paraguay, selecționata lui Vincenzo Montella a devenit prima echipă care nu reușește să înscrie, în ciuda unei posesii de cel puțin 77%, de când Opta colectează date detaliate despre Mondiale, din 1966.

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