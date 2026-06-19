Cu mama în comă la naștere, spitalul i-a pus numele care se aude astăzi la Mondiale: „Vreau să calc pe pământul unde a crescut familia mea!”

Jean-Ricner Bellegarde (27 de ani), mijlocașul lui Wolverhampton și unul dintre liderii generației de aur a naționalei din Haiti, va avea în această noapte, de la ora 03:30, una dintre cele mai importante provocări ale carierei: duelul cu Brazilia la Campionatul Mondial din 2026.

Povestea fotbalistului haitian este însă la fel de remarcabilă precum parcursul echipei sale către primul turneu final, după decenii de așteptare. Născut în Franța, la Colombes, Bellegarde a venit pe lume prematur, după doar șase luni de sarcină, în timp ce mama sa se afla în comă.

„Nu era nimeni să-mi dea un nume. Spitalul mi-a dat!”

În acele momente dramatice, familia nu a putut lua nicio decizie, astfel că medicii și asistentele care l-au îngrijit au fost cei care i-au ales numele. Supraviețuirea sa a fost considerată o adevărată minune.

„Mama mea era în comă, așa că nu era nimeni să-mi dea un nume. Spitalul din Colombes mi-a dat acest nume. Când mama s-a trezit, a spus că îl va păstra pentru că i s-a spus că eram în pericol de moarte, era ea sau eu, dar am avut norocul să supraviețuim!”, a recunoscut Bellegarde, într-un interviu acordat Le Media Carre.

Format în fotbalul francez, Jean-Ricner Bellegarde a îmbrăcat tricoul selecționatelor de tineret ale Franței și a fost prezent inclusiv la prestigiosul Turneu de la Toulon, competiție rezervată celor mai promițători jucători ai lumii. Deși părea destinat să continue sub culorile „cocoșului galic”, mijlocașul a luat o decizie surprinzătoare.

În 2025, Bellegarde a ales să reprezinte Haiti, țara din care provine tatăl său, dorind să își onoreze rădăcinile și să contribuie la dezvoltarea fotbalului haitian: „Dacă te califici la Mondial cu Franța, oamenii spun că este doar o zi obișnuită de muncă. La fel se întâmplă dacă și câștigi. Eu, pe de altă parte, am vrut să-mi scriu propria poveste cu Haiti!”.

Nu a călcat niciodată pământul din Haiti

Deși este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei și poartă emblematicul număr 10, Jean-Ricner Bellegarde nu a pășit niciodată în Haiti. Criza de securitate și instabilitatea politică au făcut imposibilă organizarea meciurilor internaționale pe teren propriu.

Cu toate acestea, legătura dintre mijlocașul lui Wolverhampton și suporterii haitieni s-a consolidat odată cu parcursul impresionant spre Campionatul Mondial din 2026. Reușita istorică a declanșat valuri de entuziasm în întreaga țară.

„Când ne-am calificat, războiul s-a mai domolit!”

Bellegarde spune că fotbalul a oferit oamenilor un motiv rar de bucurie și unitate într-o perioadă marcată de dificultăți.

„Este păcat că nu putem juca în Haiti, mai ales pentru mine, care nu am fost niciodată acolo. Este frustrant pentru că știu că există locuri frumoase acolo. Vreau să calc pe pământul unde a crescut familia mea. Când ne-am calificat, războiul s-a mai domolit pentru două sau trei zile. Sper ca, în timpul Mondialului, să câștigăm un meci pentru ca lucrurile să se calmeze și mai mult!”, a concluzionat Bellegarde.